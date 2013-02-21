NVIDIA : Tegra 4 platformunun ilk akıllı telefonu ZTE'den gelecek









Genelde NVIDIA ve Qualcomm gibi mobil işlemci devlerinin üst seviye yongasetlerinin ilk müşterileri LG, HTC, Samsung gibi devler olur ve yeni işlemciler bu firmaların modellerinde boy gösterirdi. Geçen yıl Tegra 3 işlemcisini ilk olarak HTC One X modelinde görmüştük. Ancak Cortex-A15 tabanlı yeni Tegra 4 işlemcisinin ilk akıllı telefonu ise sürpriz bir isimden geliyor.





Son dönemde yaptığı atılımlarla adından söz ettirmeyi başaran ZTE, Nubia ve Grand S modelleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. NVIDIA tarafından yapılan duyuruya göre Tegra 4 çözümünü kullanan ilk akıllı telefon ZTE'den gelecek. Bu bilgi Çinli üreticilerin son dönemlerde gösterdiği performansın hangi aşamaya geldiğini ortaya koyuyor. İlk Tegra 4'lü akıllı telefon elbette ZTE'ye büyük bir pazar payı imkanı da verecektir.





Ancak madalyonun bir diğer yüzü var. Tegra 4 lansmanı sonrasında NVIDIA'nın üretim konusunda gecikebileceği iddia edilmiş ve bu nedenle Sony, HTC gibi büyük firmaları yeni çözümünü ilk olarak kullanılması konusunda ikna edemediği dile getirilmişti.





Genel anlamda ilk modellerde sıkıntı ortaya çıkması ihtimali her zaman büyük ve HTC geçen yıl bu tarz problemleri gidermekte zorlanmış ve tüm yıl uğraşmak zorunda kalmıştı. Bu bakımdan firmalar Tegra 4'e biraz daha mesafeli duruyor.





Ayrıca geçen yıl Tegra 2 işlemcisi yanında NVIDIA hücresel 3G modemini ilk kullanan model olan ZTE Mimosa X hiçbir zaman piyasaya sürülemedi.





ZTE'nin Tegra 4'lü akıllı telefon modelinin yaz aylarında piyasada olması bekleniyor. Modelin LTe destekli olacağı belirtiliyor. Diğer detaylar şu anda belli değil.

http://www.androidauthority.com/nvidia-zte-tegra-4-158826/