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NVIDIA : Tegra 4 platformunun ilk akıllı telefonu ZTE'den gelecek

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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NVIDIA : Tegra 4 platformunun ilk akıllı telefonu ZTE'den gelecek


Genelde NVIDIA ve Qualcomm gibi mobil işlemci devlerinin üst seviye yongasetlerinin ilk müşterileri LG, HTC, Samsung gibi devler olur ve yeni işlemciler bu firmaların modellerinde boy gösterirdi. Geçen yıl Tegra 3 işlemcisini ilk olarak HTC One X modelinde görmüştük. Ancak Cortex-A15 tabanlı yeni Tegra 4 işlemcisinin ilk akıllı telefonu ise sürpriz bir isimden geliyor. 

Son dönemde yaptığı atılımlarla adından söz ettirmeyi başaran ZTE, Nubia ve Grand S modelleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. NVIDIA tarafından yapılan duyuruya göre Tegra 4 çözümünü kullanan ilk akıllı telefon ZTE'den gelecek. Bu bilgi Çinli üreticilerin son dönemlerde gösterdiği performansın hangi aşamaya geldiğini ortaya koyuyor. İlk Tegra 4'lü akıllı telefon elbette ZTE'ye büyük bir pazar payı imkanı da verecektir. 

Ancak madalyonun bir diğer yüzü var. Tegra 4 lansmanı sonrasında NVIDIA'nın üretim konusunda gecikebileceği iddia edilmiş ve bu nedenle Sony, HTC gibi büyük firmaları yeni çözümünü ilk olarak kullanılması konusunda ikna edemediği dile getirilmişti. 

Genel anlamda ilk modellerde sıkıntı ortaya çıkması ihtimali her zaman büyük ve HTC geçen yıl bu tarz problemleri gidermekte zorlanmış ve tüm yıl uğraşmak zorunda kalmıştı. Bu bakımdan firmalar Tegra 4'e biraz daha mesafeli duruyor.

Ayrıca geçen yıl Tegra 2 işlemcisi yanında NVIDIA hücresel 3G modemini ilk kullanan model olan ZTE Mimosa X hiçbir zaman piyasaya sürülemedi. 

ZTE'nin Tegra 4'lü akıllı telefon modelinin yaz aylarında piyasada olması bekleniyor. Modelin LTe destekli olacağı belirtiliyor. Diğer detaylar şu anda belli değil. 

http://www.androidauthority.com/nvidia-zte-tegra-4-158826/ Yorum Yaz
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itachi237 6 yıl
cagataykoroglu
Cagdas dv6196
cagataykoroglu
Cagdas dv6196
cagataykoroglu
Cagdas dv6196
cagataykoroglu
Cagdas dv6196 PS4 çıktığı yıl telefon satışları bence düşer, en azından Türkiyede ve erkek kullanıcı tarafından. Telefona 2000 TL, Playstationa 2000 TL, iPade 2000 TL... Bu ne bolluk, di mi? :)
Vay arkadaş neymiş bu ps4? a10 işlemci 7850 gpu lu cihazı ne büyüttünüz.
PS4ü büyütmedik. Nefis hepsini istiyor. Bizden istenen fahiş fiyatları büyütüyoruz. Devir internet devri, başka memleketlerde tüm elektronik cihazların (ve hatta arabaların) %20-50 daha ucuza satıldığını anında öğrenebiliyoruz. İşte o koyuyor.
Konuyla alakası nedir? Dışarda ucuz diye gidip çalalım mı?
Neden çarpıtıyorsunuz? Konuyla alakası şu = Bu sene çıkacak olan Tegra4 işlemcisi ve Tegra4 işlemcili, ve hatta Apple ürünleri, çok satamadık diye üzülmesinler. Dünya çapında işler nasıl gider bilemiyorum. Fakat Türkiyede lüks mobil cihaz (iPhone,iPad,Note2,S3,XperiaZ,vs vs) satışı PS4 makul fiyattan çıktıktan sonra, önceki seneye göre düşer. En azından tek bir cihazın maliyetine katlanabilecek erkek kullanıcılar tarafından kategori konusunda olmasada bütçe konusunda rekabet yaratacaktır. 2014 yazından itibaren tekrar şimdiki seviyeye gelir diye düşünüyorum. Çok normal bir düşünce. Playstation ismine takılmayın. 4K TVler alınabilir fiyattan çıktığında da aynı durum onlarda olacak, ama işte onlar daha pahalı olacağı için rakibi telefon olmaz. Arabasını yenilemeyi düşünenleri falan etkiler 5000-7000 TLler
Arkadaş sen hangi dünyada yaşıyorsun? Cidden merak ediyorum. 7-8 sene geriden geldiğin açıkca ortada. Artık mobil dünyada yaşıyoruz. Kimse eşşek akdar konsol için telefon almaktan vazgeçmez. Ayrıca adamlar daha cihazı bile göstermedi. Joypad le tanıtım mı olur? Belki ps4 o joypad in içindedir
Ok! Sen şu anı, hatta bir sene sonrasını yaşıyorsun. Daha fazla tartışmak istemiyorum. Söylediklerim gerçeklerdir.
Evet evet ps4 çıkınca telefon satışları x-720 çıkınca mutfak robotu satışları azalacak.

birader bi kapa çeneni adam haklı.
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KalemKolik 6 yıl
Tegra 2 ve 3 balon olmasa firmalar Tegra platformundan kaçmaz idi. Bütün firmalar Snapdragon S4 proya yöneldi buda fullhd için yeterinde güçlü olmadığını gördük. Nvidia doğru ve adam gibi politika yürütse şimdi S4 pro cihazlar yerine Tegra 4 telefonları görürdük.
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Foo Fighters 6 yıl
Zte devletinden sadece maddi destek almamış demek ki.
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foz54 6 yıl
tegranın adı çıkmış dokuza...
telefon sektöründe üreticiler tegra tercih etmiyor, tegra3lü yalnızca 3 telefon var one x, one x+ ve optimus 4x.
ama tabletlere bakıcak olursak ortalık tegra3lü tablet kaynıyor ve üst düzey çipsetli kıyaslarsak tegra herzaman en geride.
tegra4 de fos çıkarsa nvidia mobil sektörden çekilir artık
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cagataykoroglu 6 yıl
Cagdas dv6196
PS4 çıktığı yıl telefon satışları bence düşer, en azından Türkiyede ve erkek kullanıcı tarafından. Telefona 2000 TL, Playstationa 2000 TL, iPade 2000 TL... Bu ne bolluk, di mi? :)

Vay arkadaş neymiş bu ps4? a10 işlemci 7850 gpu lu cihazı ne büyüttünüz.
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Xagdas 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Cagdas dv6196

PS4 çıktığı yıl telefon satışları bence düşer, en azından Türkiyede ve erkek kullanıcı tarafından. Telefona 2000 TL, Playstationa 2000 TL, iPade 2000 TL... Bu ne bolluk, di mi? :)


Vay arkadaş neymiş bu ps4? a10 işlemci 7850 gpu lu cihazı ne büyüttünüz.

PS4'ü büyütmedik. Nefis hepsini istiyor. Bizden istenen fahiş fiyatları büyütüyoruz.

Devir internet devri, başka memleketlerde tüm elektronik cihazların (ve hatta arabaların) %20-50 daha ucuza satıldığını anında öğrenebiliyoruz. İşte o koyuyor.
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yunusfurkanayse 6 yıl
Galaxy s4 ciksin bakalim sonra karar vericem htc one mi galaxy s4 mu benim icin grafik kalitesi ve performans cok onemli
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talerk 6 yıl
Xperia z nin s4 Pro yerine Tegra 4 ile gelmesini isterdim
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depeche35 6 yıl
ZTE Türkiuede kvk direk satıyor ama yeni modeller ile ilgili hiçbir bilgi yok
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complete_ 6 yıl depeche35
depeche35

ZTE Türkiuede kvk direk satıyor ama yeni modeller ile ilgili hiçbir bilgi yok

kvk kazı ve kazandan başka ne yapıyor ki hikaye distribitörlerden biri..
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Xagdas 6 yıl
PS4 çıktığı yıl telefon satışları bence düşer, en azından Türkiye'de ve erkek kullanıcı tarafından. Telefona 2000 TL, Playstation'a 2000 TL, iPad'e 2000 TL... Bu ne bolluk, di mi? :)
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memoseler 6 yıl
Galaxy S4 Exynos Octa ile gelirse, Tegra 5 bile yalan olur.
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