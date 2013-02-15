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NVIDIA'dan son çeyrekte 1.1 milyar dolar gelir

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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NVIDIA'dan son çeyrekte 1.1 milyar dolar gelir

Cortex-A15 tabanlı 4+1 çekirdekli Tegra 4 işlemcisi ile bu yıl mobil platformlarda boy göstermeye hazırlanan NVIDIA, masaüstü tarafında da çalışmalarına devam ediyor. Firma geçen yıl son çeyreğe denk gelen 2013 mali yılı 4. çeyrek raporlarında da inişli çıkışlı bir tablo izliyor.

Son çeyrek raporlarına göre firmanın elde ettiği gelir 1.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Önceki çeyreğe göre küçük bir düşüş olsa da geçen yıl aynı döneme göre artış yaşandı. Bu çeyrekte net gelir yüzde 50 artış ile 174 milyon dolar oldu. Önceki çeyrekte ise bu rakam 209 milyon dolardı. Firmanın Tegra ürünleri son çeyrekte yıl bazında yüzde 50 artışla 540 milyon dolar satış gerçekleştirdi. 

2013 mali yılı genelinde ise firma 4.28 milyon dolar gelir, 562 milyon dolar da net gelir elde etti. Firmanın GPU bölümü tek başına 3.2 milyar dolarlık gelire sahip oldu.

Yeni yılın ilk çeyreği için firmanın beklentisi biraz düşüyor. Gerek genel anlamda talebin en durgun olduğu dönem olması, gerekse de piyasanın Tegra 4 beklentisi içerisine girmesi nedeniyle, ilk çeyrekte 940 milyon dolar gelir bekliyor. Bu bakımdan net gelirin de düşmesi bekleniyor. 

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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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kankatree 6 yıl
530 doları benden



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Vedpla 6 yıl
Şöyle %0,1 hissem olsa temizinden 110.000 dolar yapar :/
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scutaro 6 yıl
NVIDIA GK104 ve 106'dan iyi gelir elde etti, AMD'ye göre silikon wafer'den daha fazla gpu çıkartıyor. Hedeflenen kazanç daha çok orta seviye gpu ve Tegra ürünlerinden sağlandığından, GTX Titan'a ihtiyacı yok zaten. Ancak Titan sınırlı sayıda üretilse bile yurtdışında alacak çok müşterisi çıkacaktır. Önemli olan değişik ürünler çıkarıp ürününü sattırmak, Titan varken kimse GTX 690 ve HD 7970 X2 almayacaktır.
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Statistik 6 yıl
Ek bilgi: gecen yil, nVidia tarihinde en kazancli yildi.
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M@U 6 yıl Statistik
Statistik

Ek bilgi: gecen yil, nVidia tarihinde en kazancli yildi.

Jen-Hsun Huang: "This year we did the best work in our company's history..."

techreport.com/...
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cagataykoroglu 6 yıl
TEgra nın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha görüyoruz.

AMD nin hem işlemci hem ekran akrtı satarak bu akdar gelir elde edememesi ayrıca enteresan.
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guest98765 6 yıl
Tegra 4 öncesi normal geldi bana. Yine artış yaparlar.
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R-10 6 yıl
ne paralar dönüyor
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