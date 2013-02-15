NVIDIA'dan son çeyrekte 1.1 milyar dolar gelir





Cortex-A15 tabanlı 4+1 çekirdekli Tegra 4 işlemcisi ile bu yıl mobil platformlarda boy göstermeye hazırlanan NVIDIA, masaüstü tarafında da çalışmalarına devam ediyor. Firma geçen yıl son çeyreğe denk gelen 2013 mali yılı 4. çeyrek raporlarında da inişli çıkışlı bir tablo izliyor.





Son çeyrek raporlarına göre firmanın elde ettiği gelir 1.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Önceki çeyreğe göre küçük bir düşüş olsa da geçen yıl aynı döneme göre artış yaşandı. Bu çeyrekte net gelir yüzde 50 artış ile 174 milyon dolar oldu. Önceki çeyrekte ise bu rakam 209 milyon dolardı. Firmanın Tegra ürünleri son çeyrekte yıl bazında yüzde 50 artışla 540 milyon dolar satış gerçekleştirdi.





2013 mali yılı genelinde ise firma 4.28 milyon dolar gelir, 562 milyon dolar da net gelir elde etti. Firmanın GPU bölümü tek başına 3.2 milyar dolarlık gelire sahip oldu.





Yeni yılın ilk çeyreği için firmanın beklentisi biraz düşüyor. Gerek genel anlamda talebin en durgun olduğu dönem olması, gerekse de piyasanın Tegra 4 beklentisi içerisine girmesi nedeniyle, ilk çeyrekte 940 milyon dolar gelir bekliyor. Bu bakımdan net gelirin de düşmesi bekleniyor.