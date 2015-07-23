Nadella : İyi amiral gemi telefonlarımız yok

Bir kaç modelini hariç tutarsak Windows Phone ekosistemi bugüne kadar hep orta ve alt seviyeye yönelik cihazlar geliştirdi ve lokomotif olacak amiral gemi akıllı telefonlar kendisine yer bulamadı. Bu bakımdan Microsoft hem rakipleri ile aşık atamadı hem de kar marjı konusunda aşağılarda kaldı.





Windows 10 arefesinde gelişmeleri değerlendiren Satya Nadella'nın da gündeminde bu konu vardı. Nadella yaptığı açıklamada rakipleri ile rekabet edecek derecede iyi amiral gemi akıllı telefonlara sahip olmadıklarını ancak gelecekte bu sorunu çözmek için daha fazla adım atacaklarını dile getirdi. Microsoft, Windows 10 akıllı telefon geliştirmek isteyen üreticilere her türlü kolaylığı sağlamayı düşünüyor.





Aslında Windows Phone ile birlikte üreticilere getirilen arayüz ve donanım kısıtlamaları model sayısının artmasına engel oldu. HTC HD2 modelinden hatırlayacağımız Windows Mobile tabanlı Sense arayüzü de bu nedenle ekosisteme veda edince birbirini tekrar eden modeller piyasaya çıkmaya başladı.





Microsoft'un Windows Mobile ekosistemini rafa kaldırarak Windows Phone adında yeni ve modern bir işletim sistemine geçiş yapması olumlu karşılanmıştı. Hatta Android ekosisteminin yeni yeni yürümeye başladığı bu dönemde WP platformunun şansı da oldukça fazlaydı. Ancak yukarıda saydığımız nedenler platformu yavaşlattı ve gerekli adımlar atılamayınca atı alan Üsküdar'ı geçti.





Windows 10 mobil sürümü için de birşey konuşmak için henüz erken. Zira akıllı telefon pazarında ilk dalga amiral gemi modelleri piyasaya çıktı ve yılın ikinci yarısı için yeni bir dalga daha bekleniyor. Lumia 950 ve 950 XL adını alması beklenen iki amiral gemi modeli ile Microsoft bu dalganın arasına dalacak.

http://www.phonearena.com/news/Microsofts-Nadella-admits-We-dont-have-good-flagship-devices_id71790