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Nadella : İyi amiral gemi telefonlarımız yok

3 yıl
3b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nadella : İyi amiral gemi telefonlarımız yok

Bir kaç modelini hariç tutarsak Windows Phone ekosistemi bugüne kadar hep orta ve alt seviyeye yönelik cihazlar geliştirdi ve lokomotif olacak amiral gemi akıllı telefonlar kendisine yer bulamadı. Bu bakımdan Microsoft hem rakipleri ile aşık atamadı hem de kar marjı konusunda aşağılarda kaldı. 

Windows 10 arefesinde gelişmeleri değerlendiren Satya Nadella'nın da gündeminde bu konu vardı. Nadella yaptığı açıklamada rakipleri ile rekabet edecek derecede iyi amiral gemi akıllı telefonlara sahip olmadıklarını ancak gelecekte bu sorunu çözmek için daha fazla adım atacaklarını dile getirdi. Microsoft, Windows 10 akıllı telefon geliştirmek isteyen üreticilere her türlü kolaylığı sağlamayı düşünüyor. 

Aslında Windows Phone ile birlikte üreticilere getirilen arayüz ve donanım kısıtlamaları model sayısının artmasına engel oldu. HTC HD2 modelinden hatırlayacağımız Windows Mobile tabanlı Sense arayüzü de bu nedenle ekosisteme veda edince birbirini tekrar eden modeller piyasaya çıkmaya başladı. 

Microsoft'un Windows Mobile ekosistemini rafa kaldırarak Windows Phone adında yeni ve modern bir işletim sistemine geçiş yapması olumlu karşılanmıştı. Hatta Android ekosisteminin yeni yeni yürümeye başladığı bu dönemde WP platformunun şansı da oldukça fazlaydı. Ancak yukarıda saydığımız nedenler platformu yavaşlattı ve gerekli adımlar atılamayınca atı alan Üsküdar'ı geçti. 

Windows 10 mobil sürümü için de birşey konuşmak için henüz erken. Zira akıllı telefon pazarında ilk dalga amiral gemi modelleri piyasaya çıktı ve yılın ikinci yarısı için yeni bir dalga daha bekleniyor. Lumia 950 ve 950 XL adını alması beklenen iki amiral gemi modeli ile Microsoft bu dalganın arasına dalacak.  

http://www.phonearena.com/news/Microsofts-Nadella-admits-We-dont-have-good-flagship-devices_id71790 Yorum Yaz
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meego 3 yıl en beğenilen
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Günaydın......
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Microsoft Specialist 3 yıl Yoneey
Yoneey
Marketi geliştirsinler

Nadellaya ilettim clash ve snapchati yarın baştan yazıp mağazaya koyacaklarmış
1 Yanıt Yanıtla +5
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Paroksetin 3 yıl
Neden bizim dinazor olmayan bir editörümüz yok?
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BekirTemel 3 yıl
Kız da Ne kadar gerçekçi bir erkek demiş,sarılmışlar.

Amiral gemi modelleri olsada çok satalıcağı belirsiz.
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Nurkan58 3 yıl
Mr. Jingles
Neden sürekli haber editörüne üyeler saldırıyor sebep nedir? Adam bi Microsoft ile ilgili haber yapıyor herkes düşman ilan hayır yani sebebi nedir? Bu adam haber yaptığında hep aynı tepki mesajlarını okumaktan gına geldi. Hayır yani bir tarafından haber mi uyduruyor bu adam? Açıkçası haksızlık edildiğini düşünüyorum. Mantıklı bir açıklama yapabilecek biri var mı?

Şöyle söyleyeyim arkadaşım . Emeğe laf edilmez o ayrı bir durum lâkin aynı haberi farklı bir dille okuduğun zaman durum değişiyor. Şahsen bende en başlarda bu adama niye bu kadar yükleniyorlar diyordum ancak hakettiği noktalar var buna emin ol . Saygım var . Birde benim takıldığım konu insanların epi topu bir cep telefonu için birbirlerine demedikleri kalmıyor. Ulan cep telefonu bu arama ve mesajlaşmaya yarıyor. Wp kullanıyorum uygulama olarak sıkıntı çekmiyorum stabiliteden memnunum ama kalkmış bana işte androidin mağazası şöyle apple böyle wp çöp diyorsan buna ister istemez kızar ve tepki gösteririm . 10.000.000 uygulama oyun olsa ne olacak telefonunun hafızası maximum 128 GB iken ? Anlamsız tartışmalar ve anlamsız kırıcılıklar.
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lionhearts 3 yıl
windows phone'un kaderinde var bu, bir kere kendi yapısı kötü ve hiç kullanıcı dostu değil.e haliyle az bir fan kitlesi dışında kullananı/takip edeni yok.
WP 10 geliyor o da kimsenin umurunda değil.
Neyse inşallah iyi bir f/p telefonu çıkarırlar da biraz satarlar yoksa amiral gemisi zor.kimse windowsa 2000+ TL vermez
1 Yanıt Yanıtla
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Her isi ters giden adam 3 yıl lionhearts
lionhearts
windows phone'un kaderinde var bu, bir kere kendi yapısı kötü ve hiç kullanıcı dostu değil.e haliyle az bir fan kitlesi dışında kullananı/takip edeni yok.
WP 10 geliyor o da kimsenin umurunda değil.
Neyse inşallah iyi bir f/p telefonu çıkarırlar da biraz satarlar yoksa amiral gemisi zor.kimse windowsa 2000+ TL vermez

Bence 1000 tl ve uzeri bile verilmez. 1000 tlnin altinda bile lenovo p70, meizu m1 note gibi cihazlar var , cok seri cihazlar.
Wp den bu vakitten sonra adam olmax bence. bende 2 sene kullandim. Uygulama yok. Sacma sapan kutucuklu bir sistem. Zaten Microsoft tarafindanda pek ciddiye alindigini sanmiyorum
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MegaWindows 3 yıl
Satya Nutella her şeyi şimdi mi farketmiş Windows Phone efsane olabilirdi ama politikası yanlıştı hiç reklam yapamadılar insanlar kafadan yukarı konuşup küçümsedi Bi ara%4,5 oldu pazar payı birden %2,5 e düştüler ben Media Markt'a gittiğimde her yerde samsung afişleri vardı ve reklamları müthişti yazık çok yazık
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Whippoorwill 3 yıl MegaWindows
MegaWindows
Satya Nutella her şeyi şimdi mi farketmiş Windows Phone efsane olabilirdi ama politikası yanlıştı hiç reklam yapamadılar insanlar kafadan yukarı konuşup küçümsedi Bi ara%4,5 oldu pazar payı birden %2,5 e düştüler ben Media Markt'a gittiğimde her yerde samsung afişleri vardı ve reklamları müthişti yazık çok yazık

Satya Nutella.

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Biyturs_OnSr 3 yıl
Microsoft nasıl PC dünyasında işletim sistemi satarak büyüdüyse, mobil tarafta da işletim sistemi satarak büyümek istiyor. Windows Mobile ile bunu başarabilirdi fakat Windows Phone ile hem üreticinin telefona kendi imzasını atmasına izin vermiyor, hem de sadece giriş ve orta segment sınırı koyuyor. Bu taktikle zaten biraz zor Windows tarafına üretici çekmeleri.
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Yoneey 3 yıl
Marketi geliştirsinler
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Microsoft Specialist 3 yıl Yoneey
Yoneey
Marketi geliştirsinler

Nadellaya ilettim clash ve snapchati yarın baştan yazıp mağazaya koyacaklarmış
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Guest-F8946C419 3 yıl
Apple 7 yıl aynı arayüzü kullandı, üzerine devrimsel değişimler yaşamadı ama hala milyonlarca Satıyor. Microsoft'ta Apple'a özendi fakat Nokia ismini kaldırarak kendini Ateş'e Attı resmen. Nokia lumia serisini sürdürüp üzerine Windows 10 gelmiş olsa ve en azından 3-4 çeşit değiştirilebilen ikonlar arayüz ve yazı karakteri olsa piyasada Androidin esamesi okunmazdı.
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Mr. Jingles 3 yıl
Neden sürekli haber editörüne üyeler saldırıyor sebep nedir? Adam bi Microsoft ile ilgili haber yapıyor herkes düşman ilan hayır yani sebebi nedir? Bu adam haber yaptığında hep aynı tepki mesajlarını okumaktan gına geldi. Hayır yani bir tarafından haber mi uyduruyor bu adam? Açıkçası haksızlık edildiğini düşünüyorum. Mantıklı bir açıklama yapabilecek biri var mı?
1 Yanıt Yanıtla +3
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yoksulseytan22 3 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Neden sürekli haber editörüne üyeler saldırıyor sebep nedir? Adam bi Microsoft ile ilgili haber yapıyor herkes düşman ilan hayır yani sebebi nedir? Bu adam haber yaptığında hep aynı tepki mesajlarını okumaktan gına geldi. Hayır yani bir tarafından haber mi uyduruyor bu adam? Açıkçası haksızlık edildiğini düşünüyorum. Mantıklı bir açıklama yapabilecek biri var mı?

Windows Phone haber veya Windows Phone Türkiye sitelerini takip et ondan sonra anlarsın.
Lumia Amiral gemi telefonlarının sızdırıldığı şu günlerde, teeee geçen yılın haberini dün söylenmiş gibi haber yapıp, Apple mabad kıllığında altın madalyaya doğru koşuyor. 😁 Son sızdırılan modele bak bakalım düşük sistemlimi!!!
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl
Olay donanımda bitmiyor , semin yazılımın kötü. Olduktan sonra istersen 50 çekirdekli işlemci koy ne yazar.
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