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Netflix, 2017'de orijinal içerik sayısını iki katına çıkaracak

Orijinal içerik alanına yatırım yapmayı sürdüren Netflix, 2017'de orijinal içerik sayısını iki katına çıkarmayı planlıyor. Birçok yeni Netflix filmi ve dizisi 2017'de kullanıcılar ile buluşacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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İnternet TV kavramının oluşmasına öncülük eden Netflix, önümüzdeki yıllarda da orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapmaya devam edecek. Son yıllarda bu alana dev yatırımlar yapan ve orijinal içerik sayısını hızla arttıran Netflix, önümüzdeki yıl bu sayıyı iki katına çıkarmayı planlıyor.
Halihazırda 30 orijinal dizisi bulunan Netflix, 2017'de bunlara 20 yeni dizi daha ekleyecek. Bu dizilerin bir kısmını senaryolu yapımlar oluştururken, bir kısmını da reality show veya belgesel dizileri oluşturacak. 2017'de Netflix'in yayınlayacağı bu yeni dizilerin başında: The Defenders, Iron Fist, Altered Carbon, A Series of Unfortunate Events ve Mindhunter gibi heyecan verici projeler geliyor.
Öte yandan Netflix önümüzdeki yıl orijinal film sayısını da hızla arttırmayı planlıyor. Orijinal içerik alanına diziler ile girdikten sonra filmlere de yönelen online içerik devi, geçtiğimiz yıl boyunca birçok ilgi çekici projeyi yüksek meblağlar ödeyerek satın aldı. Netflix, bir süre önce yaptığı açıklama ile bu satın almalara önümüzdeki yıl da devam edeceğini ve 2017'de orijinal içerik alanına 6 milyar dolar harcayacağını duyurmuştu.
Netflix'in 2017 yılında orijinal içerik alanında yapacağı bu önemli atılım, şirketi sunduğu içeriğin yarısını orijinal içeriklerin oluşturması yönündeki hedefine bir adım daha yaklaştıracak.

http://variety.com/2016/digital/news/netflix-ted-sarandos-original-series-scripted-unscripted-1201933645/ Yorum Yaz
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Macella 2 yıl en beğenilen
Türkiye'de büyümek istiyorsa internet servis sağlayıcılarıyla anlaşma yapmalı. Oradan izleyeceğimiz diziler kotaya yansımamalı.
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1 Avatar
leventdln 2 yıl
Narcos olaydır. Netflix candır.
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Paorus 2 yıl
bunu duyduğuma çok sevindim inş dizilerinin kalitesi düşmez
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TearsForFears 2 yıl
Popüler dizileri izleyecekseniz bulaşmayın the walking dead, game of thrones vb yok, diziler yarım yamalak 5 sezonluk arrowun 3 sezonu var.
Yinede türkçe dublajlı netflixe özel diziler var durumu kurtarıyor. Çevrimdışı izleme özelliği çok iyi olmuş, alt yazıların boyutunu rengini ayarlama, istediğin kalitede izleyebilme, bölümler arası geçiş, arayüz olarak güzel bir platform. 3 mbps ilede hd kalitede izleyebiliyorsunuz.
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BiilimAdamı 2 yıl
bu internet hızları ve altyapısıyla nettflixin tadı çıkmaz ki. yoksa süper çalışıyor adamlar.
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irish 2 yıl
Pc' ye ç.dışı özelliği ne zaman gelecek acaba?
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Onurmsq 2 yıl
görüntü kalitesi dandik. hd olmuyor
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Xeblion 2 yıl Onurmsq
msqonn
görüntü kalitesi dandik. hd olmuyor

SD kaliteden 4K kaliteye kadar üyelik alabiliyorsun
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powersmachine54 2 yıl
Bir Netflix kaliteli dizileri, ve kanal olarak HBO bu ikisi farklı platformlar olsada içerikleri çok kaliteli oluyor.
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K0BE_24 2 yıl
Guzel haber. Yapimlari cok kaliteli.
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broodofqueen 2 yıl
TRT bandrol vergisi de alsın.
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Macella 2 yıl en beğenilen
Türkiye'de büyümek istiyorsa internet servis sağlayıcılarıyla anlaşma yapmalı. Oradan izleyeceğimiz diziler kotaya yansımamalı.
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