Netflix, 2017'de orijinal içerik sayısını iki katına çıkaracak

İnternet TV kavramının oluşmasına öncülük eden Netflix, önümüzdeki yıllarda da orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapmaya devam edecek. Son yıllarda bu alana dev yatırımlar yapan ve orijinal içerik sayısını hızla arttıran Netflix, önümüzdeki yıl bu sayıyı iki katına çıkarmayı planlıyor.

Halihazırda 30 orijinal dizisi bulunan Netflix, 2017'de bunlara 20 yeni dizi daha ekleyecek. Bu dizilerin bir kısmını senaryolu yapımlar oluştururken, bir kısmını da reality show veya belgesel dizileri oluşturacak. 2017'de Netflix'in yayınlayacağı bu yeni dizilerin başında: The Defenders, Iron Fist, Altered Carbon, A Series of Unfortunate Events ve Mindhunter gibi heyecan verici projeler geliyor.

Öte yandan Netflix önümüzdeki yıl orijinal film sayısını da hızla arttırmayı planlıyor. Orijinal içerik alanına diziler ile girdikten sonra filmlere de yönelen online içerik devi, geçtiğimiz yıl boyunca birçok ilgi çekici projeyi yüksek meblağlar ödeyerek satın aldı. Netflix, bir süre önce yaptığı açıklama ile bu satın almalara önümüzdeki yıl da devam edeceğini ve 2017'de orijinal içerik alanına 6 milyar dolar harcayacağını duyurmuştu.

Netflix'in 2017 yılında orijinal içerik alanında yapacağı bu önemli atılım, şirketi sunduğu içeriğin yarısını orijinal içeriklerin oluşturması yönündeki hedefine bir adım daha yaklaştıracak.

http://variety.com/2016/digital/news/netflix-ted-sarandos-original-series-scripted-unscripted-1201933645/