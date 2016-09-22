Netflix, Türkçe içeriklerle, Türkçe olarak hizmet vermeye başladı





Dünyanın en popüler internet televizyon ağı konumunda bulunan Netflix, bugün itibariyle Türkçe olarak hizmet vermeye başladı. 22 Eylül 2016 gece yarısından itibaren Türkçe bir arayüze kavuşan sistem artık hem içeriklerde Türkçe dil desteği sunuyor hem de Türk yapımlarını yüksek kaliteli olarak izletiyor.

Fiyatta İndirim

Üyelerine akıllı televizyonlardan tablet bilgisayarlara, akıllı telefonlardan oyun konsollarına varıncaya kadar çok geniş bir yelpazede film, dizi ve belgesel izleme olanağı tanıyan Netflix, Türkiye’ye çarpıcı bir fiyat ile giriş yapıyor. Daha önce ülkemizde açıldığında tek kullanıcılı ve HD desteği olmayan başlangıç paketi fiyatı 26.99TL olarak belirlenmişti.





Şimdi ise bu rakamda bir güncelleme yapılmış ve baz paket 15.99TL olarak gerçekleşmiş. HD yayınları alabildiğiniz ve aynı 2 kişinin izleyebildiği Standart Paket 27.99TL, dört kişiye kadar izleme olanağı tanıyan Premium paket ise 39,99TL olarak satın alınabiliyor.

İçeriğin %80’i İçin Türkçe Destek

Türkiye için yapılan toplantıda Netflix CEO’su ve kurucusu Reed Hastings, dizilerden, filmlere ve belgesellere kadar geniş bir yelpazede içeriğin şimdiden %80’inin Türkçe dublajlı veya alt yazılı olarak sunulmaya başlandığını belirtti.





Bu arada bir başka fark yaratan detay ise Türkçe yapımlar. Netflix Türk dizileri ve popüler bazı filmler için de yayın haklarını satın almış. Bunlar arasında Leyla ile Mecnun, Suskunlar, Ezel dönemin popüler yapımları da var. Tabi Netflix’in ülkemizde de popüler olan Narcos, House of Cards, Marvel’s Daredevil gibi yapımları Türkçe dublaj veya Türkçe alt yazı ile artık orjinal kaynağından izlenebilecek.

Yakında gösterime girecek olan Marvel’s Luke Cage, Gilmore Girls, The Crown gibi yapımlar, Savaş Makinesi gibi orjinal filmler dünya ile aynı anda Türkiye’de Türkçe destek ile izlenebilecek.





Türkiye’de Ekim ayından itibaren çeşitli işbirliklerini de resmi olarak hayata geçirmiş olacak olan Netflix, Vodafone ile geniş kapsamlı bir ortaklık yapıyor. Bu anlaşmanın detayları da ilerleyen günlerde netlik kazanmış olacak. Ayrıca Vestel’in televizyonlarında Netflix uygulaması ön yüklü gelecek ve Vestel abonelerine ücretsiz Netflix aboneliği gibi promosyonal teklifler sunabilecek.

Türkiye’de Ofisi Yok, Vergi Ödemeyecek!

Bir çok küresel ölçekli şirkette olduğu gibi ülkemizde bir ofis açmadan ajanslar üzerinden temsil edilecek olan Netflix, Türk personelini de Hollanda’da bulunan ofiste istihdam edecek. Ülkemizde resmi bir şirket olmadığı için de haliyle vergi ödemesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu arada etkinlikte ilerleyen dönemde Netflix destekli bir Türk yapımı diziyi ya da kısa filmi Netflix üzerinden tüm dünyanın izleyebilmesi olanaklı olacak mı şeklindeki sorumuza da bir yıl içinde olacak yanıtını aldık. Bunun da müjdesini şimdiden vermiş olalım.

Bu arada Netflix'in dün gece itibariyle Türkiye'ye resmen girişi de sosyal medya hesaplarından şu eğlenceli konuşmaya sahne oldu.