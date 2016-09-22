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Netflix, Türkçe içeriklerle, Türkçe olarak hizmet vermeye başladı

Bir süre VPN gerekmeksizin Türkiye’den de izlenebilir hale gelen Netflix sonunda tamamen Türkçe olarak hizmet sunmaya başladı. Netflix’in Türkiye açılımı hakkında her şey yazımızda:
2 yıl
14,6b
1
172
Sinema ve Dizi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dünyanın en popüler internet televizyon ağı konumunda bulunan Netflix, bugün itibariyle Türkçe olarak hizmet vermeye başladı. 22 Eylül 2016 gece yarısından itibaren Türkçe bir arayüze kavuşan sistem artık hem içeriklerde Türkçe dil desteği sunuyor hem de Türk yapımlarını yüksek kaliteli olarak izletiyor.

Fiyatta İndirim

Üyelerine akıllı televizyonlardan tablet bilgisayarlara, akıllı telefonlardan oyun konsollarına varıncaya kadar çok geniş bir yelpazede film, dizi ve belgesel izleme olanağı tanıyan Netflix, Türkiye’ye çarpıcı bir fiyat ile giriş yapıyor. Daha önce ülkemizde açıldığında tek kullanıcılı ve HD desteği olmayan başlangıç paketi fiyatı 26.99TL olarak belirlenmişti. 


Şimdi ise bu rakamda bir güncelleme yapılmış ve baz paket 15.99TL olarak gerçekleşmiş. HD yayınları alabildiğiniz ve aynı 2 kişinin izleyebildiği Standart Paket 27.99TL, dört kişiye kadar izleme olanağı tanıyan Premium paket ise 39,99TL olarak satın alınabiliyor.

İçeriğin %80’i İçin Türkçe Destek

Türkiye için yapılan toplantıda Netflix CEO’su ve kurucusu Reed Hastings, dizilerden, filmlere ve belgesellere kadar geniş bir yelpazede içeriğin şimdiden %80’inin Türkçe dublajlı veya alt yazılı olarak sunulmaya başlandığını belirtti.


Bu arada bir başka fark yaratan detay ise Türkçe yapımlar. Netflix Türk dizileri ve popüler bazı filmler için de yayın haklarını satın almış. Bunlar arasında Leyla ile Mecnun, Suskunlar, Ezel dönemin popüler yapımları da var. Tabi Netflix’in ülkemizde de popüler olan Narcos, House of Cards, Marvel’s Daredevil gibi yapımları Türkçe dublaj veya Türkçe alt yazı ile artık orjinal kaynağından izlenebilecek.


Yakında gösterime girecek olan Marvel’s Luke Cage, Gilmore Girls, The Crown gibi yapımlar, Savaş Makinesi gibi orjinal filmler dünya ile aynı anda Türkiye’de Türkçe destek ile izlenebilecek.


Türkiye’de Ekim ayından itibaren çeşitli işbirliklerini de resmi olarak hayata geçirmiş olacak olan Netflix, Vodafone ile geniş kapsamlı bir ortaklık yapıyor. Bu anlaşmanın detayları da ilerleyen günlerde netlik kazanmış olacak. Ayrıca Vestel’in televizyonlarında Netflix uygulaması ön yüklü gelecek ve Vestel abonelerine ücretsiz Netflix aboneliği gibi promosyonal teklifler sunabilecek.

Türkiye’de Ofisi Yok, Vergi Ödemeyecek!

Bir çok küresel ölçekli şirkette olduğu gibi ülkemizde bir ofis açmadan ajanslar üzerinden temsil edilecek olan Netflix, Türk personelini de Hollanda’da bulunan ofiste istihdam edecek. Ülkemizde resmi bir şirket olmadığı için de haliyle vergi ödemesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu arada etkinlikte ilerleyen dönemde Netflix destekli bir Türk yapımı diziyi ya da kısa filmi Netflix üzerinden tüm dünyanın izleyebilmesi olanaklı olacak mı şeklindeki sorumuza da bir yıl içinde olacak yanıtını aldık. Bunun da müjdesini şimdiden vermiş olalım.
Bu arada Netflix'in dün gece itibariyle Türkiye'ye resmen girişi de sosyal medya hesaplarından şu eğlenceli konuşmaya sahne oldu.

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Ragnarok. 2 yıl en beğenilen
AKK varken bize haram
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senatorts 2 yıl
Bizdeki AKK sıkıntısı çözülmeden Netflix çok iş yapamaz gibime gelıyor .
1 Yanıt Yanıtla +62
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pelerinli 2 yıl Ron Swanson
Iyi de akk sonrasi hiz 8 degil 3mbps? Bununla birak hd Turkiye alyapisinin %90i ile 480p izlenmez.


Konu ile alakali olarak, 28 lira acikcasi peki bir sey degil surekli dizi izleyenler icin. Benim de akk belam olmasa ben de izledigim dizilere destek olabilmek icin bu paketi alirdim
Iyi de akk sonrasi hiz 8 degil 3mbps? Bununla birak hd Turkiye alyapisinin %90i ile 480p izlenmez.Konu ile alakali olarak, 28 lira acikcasi pe...
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BlackLead 2 yıl
keşke türk yapımı netflix destekli bir dizi çıkarsalar, muhteşem oyuncularımız var böyle dizilerde oynayabilecek.Tek ihtiyacımız böyle bir destek.
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IamxMSFT 2 yıl
Ben de sansure karsiyim tabiki biraz ironi yapiyim dedim sanirim fazla ileri gitmisiz gencler
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adnansetek 2 yıl
Güncel film ve dizi listesine nerden ulaşabilirim?
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esmerbuyucu 2 yıl adnansetek
forum.donanimhaber.com/...

Bu konu ilk mesajında linkler var. Onlara bakabilirsin.
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akinbalci 2 yıl
Diziboxdaki tüm diziler bu platforma girmiş olsa süper olurdu. Bu hali ile çok yetersiz.
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BatuhanXxX 2 yıl
11 Euro ya üye oldum. 1 ay bedava. Ultra HD seçeneği. 4 farklı ortamda oynatma mevcut. Eskiden Türkçe olmadığı ve Almanca anlamak zor olduğu için ilgimi çıkmıyordu. Şimdi almanca seslendirme ve Türkçe altyazı ile hem dil gelişimine hemde keyifli kaliteli içerik imkanına kavuştuk
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The Hollow 2 yıl
Şu troll'ü kâle alıp cevap yazmanıza değmez.
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Maxigourmet 2 yıl
Filmlerin veya dizilerin 1080p çalıştığını nasıl öğrenebilirim.Kullandığım cihazlar tv ve macbook.
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Lionel Fusco 2 yıl
Üyelik yapasım geldi ama üye olmadan bütün dizileri görebileceğimiz bir liste var mı? Neler var acaba?


Edit: Üye oldum. Türkçeleştirilmesi güzel olmuş, dublaj olmasa da olurdu ama... İçerik bakımından çok çok ama çok zayıf. Çünkü Amerika'da bulunan içeriğin %20'si bile verilmiyor bize. Sebebi nedir bilmiyorum ama buna bir çözüm bulmaları lazım. Şimdilik Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Stranger Things, Narcos gibi diziler için alınabilir.
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Ron Swanson 2 yıl
Arada yeni dizi ekliyorlar mı diye bakıyordum. Şimdi bir daha baktım ve ne göreyim 50e yakın yeni dizi eklemişler. Bazı dizilerin de eksik sezonlarını yapmışlar. İçerik gittikçe güzelleşiyor.

Edit: Şimdi Luke Cage'i izlemek için girdiğimde sabah yeni eklenmiş bütün diziler kayboldu.
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LuqueTr 2 yıl Ron Swanson
Ron Swanson

Arada yeni dizi ekliyorlar mı diye bakıyordum. Şimdi bir daha baktım ve ne göreyim 50e yakın yeni dizi eklemişler. Bazı dizilerin de eksik sezonlarını yapmışlar. İçerik gittikçe güzelleşiyor.

Edit: Şimdi Luke Cage'i izlemek için girdiğimde sabah yeni eklenmiş bütün diziler kayboldu.


Dizilerin yanında umarım film içeriğini de zenginleştirirler
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Ron Swanson 2 yıl Ron Swanson
Ron Swanson

Arada yeni dizi ekliyorlar mı diye bakıyordum. Şimdi bir daha baktım ve ne göreyim 50e yakın yeni dizi eklemişler. Bazı dizilerin de eksik sezonlarını yapmışlar. İçerik gittikçe güzelleşiyor.

Edit: Şimdi Luke Cage'i izlemek için girdiğimde sabah yeni eklenmiş bütün diziler kayboldu.


Girdiğim saatlerde sitede bir sorun varmış galiba. O yüzden girdiğimde beni TR sunucusu değil de US sunucusuna gönderdi herhalde. Bir an o kadar diziyi, filmi görünce sevinmiştim.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ugur.k 2 yıl
Hangi diziler filmler var yazmıyor :(
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adnansetek 2 yıl
Akk var diye sanki bunun suçlusu Netflixmiş gibi yazan arkadaşlar var

Ayrıca gidip adamların vergi vermemesine laf atanlar olmuş, bu fiyata vergi koysa gidip fiyat çok diye ağlayacak hepsi
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