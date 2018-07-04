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Netflix Türkiye'ye 'ultra abonelik' modeli geldi [Henüz test aşamasında]

Netflix'in Avrupa ülkelerinde test etmeye başladığı "Ultra" isimli yeni abonelik planı, Türkiye'de de devreye geçti. İşte yeni paketin fiyatı ve tüm detayları...
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
13,4b
1
38
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Netflix'in bir süredir dördüncü ve daha pahalı bir abonelik planı üzerinde çalıştığı biliniyordu. 'Ultra' isimli bu yeni paketini dün bazı Avrupa ülkelerinde test etmeye başlayan Netflix,  kısa bir süre sonra Türkiye'ye de devreye soktu. Türkiye, Ultra abonelik modelinin test edildiği ilk ülkelerden birisi oldu.
Ultra paketin Türkiye'de uygulanan modelinde şu an için çok da fazla ekstra özellik yokmuş gibi görünüyor. Bir alt seviye abonelik olan Premium'dan (Özel) tek farkı "En yüksek ses kalitesi" olarak belirtilmiş. Ancak diğer ülkelerde durum biraz daha farklı.

Ayrıca Bkz. "Evrende yalnız mıyız? Sizler ne düşünüyorsunuz? [Anket#14]"
Örneğin Netflix İtalya ve Netflix Almanya'da Ultra planı Premium'dan farklı olarak HDR yayın desteği ve dört farklı cihazda izleme olanağı veriyor. Bu anlamda Premium planının aynı anda kullanılabilen ekran sayısı ise 4'ten 2'ye indirilmiş. Yani Netflix'in yeni abonelik planı özellikle de Premium kullanıcılarının canını sıkacakmış gibi görünüyor. Tabi bu değişiklik şu an için Türkiye'de uygulanmış değil ancak muhtemelen yakın bir zamanda Türkiye de aynı sisteme geçiş yapacaktır.

Ultra abonelik planı Türkiye'de 47.99 TL'lik bir fiyata sahip. Avrupa'da ise bu fiyat 16.99 Euro olarak belirlenmiş. Bakalım Netflix'in yeni abonelik modeli kullanıcılarını nasıl etkileyecek.
Güncelleme:
Netflix'ten tarafımıza ulaşan güncel bilgiye göre testlerin herkese açık olmadığı ve test içinde sunulan spesifik özelliklerin daha sonra kullanıma açık olmama ihtimalinin bulunduğu da ifade edilmiş. 

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Guhong01 11 ay en beğenilen Public_Enemy
Public_Enemy
Bundaki dizilerin hepsi internette dizi sitelerinde zaten var. neden para ödeyesin ki?

Marketteki ürünleri cebe doldurup kaçmak varken neden kasaya gidesin ki?
Public_EnemyBundaki dizilerin hepsi internette dizi sitelerinde zaten var. neden para ödeyesin ki?Marketteki ürünleri cebe do...
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4 Yanıt Yanıtla +70
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face1tr 11 ay
yıl olmuş 2018, yaptığınız haberlerde Netflix'in 2014 öncesinde kullandığı eski logoyu kullanıyorsunuz...
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haqueim 11 ay
adamlar bize acımış 8,5 avrodan vermiş
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2 Avatar Avatar
Strange Night 4 ay
1080p x265 10bit 6ch
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mert2685 4 ay
Ortak üyelik düşünen bana ulaşabilir 2 kişilik yer var kişi başı 10 tl
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Kivanchg 4 ay mert2685
Hocam merhaba. Netflix icin yeriniz kaldi mi? Bende katilmak istiyorum
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hey 10 ay
Siralama yanlis iphone 6,6s,7s,8,8s hepsinin toplayin 1numara olur nasilsa hepsi ayni telefon fiziksel olarak :))))
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DH Misafiri 10 ay
Şuanda 4 arkadaş ortak kullanıyoruz HDR ve Dolby Atmos ses özelliğide aktif
Anladğım kadarı ile Dolby Vision ve Dolby Atmos için paket yükseltme gerekicek buda benim için çok problem değil. Fakat Netlix'in TvOs12 içinde aynı özellikleri vermesini beklerim (DolbyVision-DolbyAtmos)
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atilim77 10 ay
netflix turkiye önce platformadaki dizileri doğru düzgün yayınlasın. çoğu dizinin sezonları eksik. gidip yasal olmayan kalan sezonları seyretceksem netflix niye para verelim
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Galatas4ray 10 ay
Bu netflixte türkçe seslendirme seçince ses çok az geliyor bunu düzeltsinler ilk.
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Curtius 10 ay
Ya HDR'dan bu kadar para istemeleri biraz can sıkıcı :(
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aycibin 10 ay
film içeriği yüzünden kapattım.amerika ile çok içerik farkı var.içeriği kırpıyorsa ücreti de kırpması lazımdı.premium'da ekran sayısı inecekse fiyatı da indirmesi gerekir.premium kullanan herkes paylaşımlı kullanıcı için alıyor,uhd için değil.
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brshr 10 ay
Ne oldu ya Netflix'e sansür geldi mi? Bir ara muhabbeti olduydu.
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CuneytBora 10 ay
4 kişi aylık 10 tl ye kulanıyoruz çokta memnunuz evde extra ev sinema sıstemım olması sebebıyle ozellıkle dolby atmos ses desteği gelırse tercıhım olabılır.
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serafon 10 ay CuneytBora
Ortak almak güzel fikirmiş o zaman gayet makul olabilir.
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