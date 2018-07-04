Netflix Türkiye'ye 'ultra abonelik' modeli geldi [Henüz test aşamasında]

Netflix'in bir süredir dördüncü ve daha pahalı bir abonelik planı üzerinde çalıştığı biliniyordu. 'Ultra' isimli bu yeni paketini dün bazı Avrupa ülkelerinde test etmeye başlayan Netflix, kısa bir süre sonra Türkiye'ye de devreye soktu. Türkiye, Ultra abonelik modelinin test edildiği ilk ülkelerden birisi oldu.





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Örneğin Netflix İtalya ve Netflix Almanya'da Ultra planı Premium'dan farklı olarak HDR yayın desteği ve dört farklı cihazda izleme olanağı veriyor. Bu anlamda Premium planının aynı anda kullanılabilen ekran sayısı ise 4'ten 2'ye indirilmiş. Yani Netflix'in yeni abonelik planı özellikle de Premium kullanıcılarının canını sıkacakmış gibi görünüyor. Tabi bu değişiklik şu an için Türkiye'de uygulanmış değil ancak muhtemelen yakın bir zamanda Türkiye de aynı sisteme geçiş yapacaktır.



Ultra abonelik planı Türkiye'de 47.99 TL'lik bir fiyata sahip. Avrupa'da ise bu fiyat 16.99 Euro olarak belirlenmiş. Bakalım Netflix'in yeni abonelik modeli kullanıcılarını nasıl etkileyecek. Ultra paketin Türkiye'de uygulanan modelinde şu an için çok da fazla ekstra özellik yokmuş gibi görünüyor. Bir alt seviye abonelik olan Premium'dan (Özel) tek farkı "En yüksek ses kalitesi" olarak belirtilmiş. Ancak diğer ülkelerde durum biraz daha farklı.Örneğin Netflix İtalya ve Netflix Almanya'da Ultra planı Premium'dan farklı olarak HDR yayın desteği ve dört farklı cihazda izleme olanağı veriyor. Bu anlamda Premium planının aynı anda kullanılabilen ekran sayısı ise 4'ten 2'ye indirilmiş. Yani Netflix'in yeni abonelik planı özellikle de Premium kullanıcılarının canını sıkacakmış gibi görünüyor. Tabi bu değişiklik şu an için Türkiye'de uygulanmış değil ancak muhtemelen yakın bir zamanda Türkiye de aynı sisteme geçiş yapacaktır.Ultra abonelik planı Türkiye'de 47.99 TL'lik bir fiyata sahip. Avrupa'da ise bu fiyat 16.99 Euro olarak belirlenmiş. Bakalım Netflix'in yeni abonelik modeli kullanıcılarını nasıl etkileyecek.

Güncelleme:

Netflix'ten tarafımıza ulaşan güncel bilgiye göre testlerin herkese açık olmadığı ve test içinde sunulan spesifik özelliklerin daha sonra kullanıma açık olmama ihtimalinin bulunduğu da ifade edilmiş.