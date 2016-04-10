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Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix aylık üyelik ücretini yükseltiyor

Popüler dijital yayın servislerinden Netflix, son hamlesiyle birlikte hizmetini global pazara taşımıştı. Şirket bu kez aylık üyelik ücretlerinde oynama yapmak üzere.
3 yıl
9,3b
1
56
Diğer Yazılım
Oğuz Avcı
Editör
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ABD'de oldukça popüler bir servis olan Netflix, 2016 yılının ilk günleriyle birlikte Türkiye de dahil olmak üzere 130 ülkede resmi olarak hizmet vermeye başladı. Yerelleştirme çalışmaları henüz yeterli olmasa da hizmetin erişilebilir hale gelmesi bir çok kullanıcı tarafından mutlulukla karşılandı, ancak bu haber mutluluğu bir miktar baltalayabilir.

Hangi bölgeler etkilenecek?

Yeni duyuruya göre şirket önümüzdeki haftadan itibaren fiyat arttırımına gidecek. Şimdilik sadece ABD ve Birleşik Krallık'ta fiyat artışı yapılacak gibi görünüyor, ancak bu değişimden Euro bölgesi de etkilenebilir. Bilindiği gibi ülkemiz üzerinden Netflix üyeliği Euro cinsi ödeme yapılarak satın alınabiliyor. Bu durumda kur ve aylık Euro fiyatlandırmasının artması ülkemizdeki kullanıcılara da olumsuz yansıyacaktır.
Ayrıca Bkz. "HTC Sense 8 yeni bir tasarım konsepti ile geliyor"

Yeni Fiyatlandırma Nasıl Olacak? 

Şirket fiyatlardaki oynamayı paketlerde değişiklik yaparak sağlamış görünüyor. 7.99$ - 8.99$ gibi fiyatlarla sunulan başlangıç paketi kademeli olarak kaldırılacak. 2 yıl fiyat garantisi alan kullanıcıların sözleşmeleri de kısa bir süre sonra sona erecek. Sözleşmesi biten kullanıcılar artık 9.99$'a 2 farklı ekrandan kullanılabilen ve HD yayına sahip paketi satın alabilecekler. 
Fiyat değişikliğinin ABD'de 17 Milyon insanı etkilemesi, bu kullanıcıların çeyreğinin ise yeni fiyatları beğenmeyerek üyeliğini iptal ettirmesi bekleniyor. Bakalım Avrupa fiyatlarında herhangi bir oynama yaşanacak mı? ve şirketin hamlesi nasıl bir tepki doğuracak?

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game07 3 yıl en beğenilen
Hd olmayan paketleri kaldırsınlar bi zahmet. 2016da para verip 480p dizi mi izlenir?
1 Yanıt Yanıtla +45
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zwanzig 3 yıl
Ülkemizde AKK olduğu sürece pek bir anlam ifade etmiyor.Zaten alabildiğimiz hızlar da ortada.Fiyatını yarıya düşürseler bile çok fazla insana ulaşamazlar ülkemizde.
Ülkemizde AKK olduğu sürece pek bir anlam ifade etmiyor.Zaten alabildiğimiz hızlar da ortada.Fiyatını yarıya düşürseler bile çok fazla insana ulaşamazlar ülkemi...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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Aniveum 3 yıl game07
game07

Hd olmayan paketleri kaldırsınlar bi zahmet. 2016da para verip 480p dizi mi izlenir?

HD için 5mbps download hızı gerekiyor, Ülkemizde AKKden sonraki hız 3mbps o yüzden kaldırmamışlardır.
game07Hd olmayan paketleri kaldırsınlar bi zahmet. 2016da para verip 480p dizi mi izlenir?HD için 5mbps download hızı g...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Mr. Jingles 2 yıl
Torrent denen bir şey var kim senin kıytırık paketine para verir?
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YveJhin 3 yıl
Netflixde guncel dizilerin alt yazisi varmi..?
Edit; Daha sitesini bile Turkce yapmayan bir firmaya ne para kazandiririm nede olumlu bakarim.
İyi gunler.
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chaturanga 3 yıl YveJhin
YveJhin

Netflixde guncel dizilerin alt yazisi varmi..?
Edit; Daha sitesini bile Turkce yapmayan bir firmaya ne para kazandiririm nede olumlu bakarim.
İyi gunler.

:) kardeş bunu yazacağım Netflix'teki elemanlara doğru diyorsun ama daha yeni başladılar bence biraz şans tanımalı.

Bu arada güncel diziler derken bazı dizilerde (Netflix'in kendi üretimi olan dizilerde) evet eklerler ama diğerlerinde sezon bitmeden, diziyi bile eklemiyorlar diye biliyorum, yani mesela Blacklist'in sadece 2 sezonu var Netflix'te, 3.sezon bitince ekleyecekler diziyi, dolayısıyla o zamana kadar izleyemezsiniz. Birde hangi dizileri takip ediyorsunuz, Netflix içeriklerinde var mı yok mu kontrol edin.
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acbold 3 yıl
Üyelik alıyorum ama nadiren kullanıyorum görüntü ve ses kalitesi istediğim seviyede gelmiyor. Özellikle ses kaliteleri çok düşüyor. Player'lar anlık çalışması bitrate olayı işin içine girince anlık internet hız düşüşleri videoları çamur haline getiriyor. Doldurup izletse daha mantıklı. (10Mbit internet) Ayrıca beğenmediğim sistemleri de mecbur kalmadıkça kullanmıyorum. Netflix çok yol kat etmesi gereken bir arayüze sahip.
--------
Dizi sitelerinden dizi izleyenler için bu konu çok farklı. Oradan buraya nasıl geldiniz anlamadım. "HD" ismi altında 480p videoları izletip. En hızlı altyazı desteği vermek için tezgah ingilizcesi ile çevirilerle sunulan diziler var. 1080p bile koysalar 3 GB diziyi ses özellikleri kısılarak 1GB 1080p olarak yüklemenin mantığı nedir. Yani ücretsiz dizi/film sitelerinde film izlemek ile netflix gibi sitelerde izlemek çok ayrı şeyler.
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Stand Alone 3 yıl
Zengini zengin etmenin anlamı yok, mâlum ortamlarda her şey bulunuyor.
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IllidanStormrage 3 yıl
Birşey sormak istiyorum. Neden dizimag, dizibox vb siteler varken buna para veriyorsunuz? Yabancıları anlarım onların ülkesinde yoktur böyle siteler yada kimse bilmiyordur bizdeki siteleri, belki biliyorlar ama akıllarına gelmiyor bizde açıp altyazısız izlemek anlarım onların almasını ama siz niye veriyorsunuz? Emek karşılığı falan mı alma sebebiniz merak ettim.
2 Yanıt Yanıtla +1
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zwanzig 3 yıl IllidanStormrage
IllidanStormrage

Birşey sormak istiyorum. Neden dizimag, dizibox vb siteler varken buna para veriyorsunuz? Yabancıları anlarım onların ülkesinde yoktur böyle siteler yada kimse bilmiyordur bizdeki siteleri, belki biliyorlar ama akıllarına gelmiyor bizde açıp altyazısız izlemek anlarım onların almasını ama siz niye veriyorsunuz? Emek karşılığı falan mı alma sebebiniz merak ettim.

Korsan oyun indiren adamlar zaten para vermiyodur diye tahmin ediyorum.Ancan geri kalan kesim neden bu tür hizmetleri kullanıyor bende merak ediyorum.Böyle dediğime de bakmayın AKK olmasa bende ilk iş böyle bir servis kullanmaya başlardım.Ne güzel seç seç izle.Reklam yok.Kalite sıkıntısı yok.Altyazı problemi yok
AKK olunca bir anlamı kalmıyor ama
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chaturanga 3 yıl IllidanStormrage
IllidanStormrage

Birşey sormak istiyorum. Neden dizimag, dizibox vb siteler varken buna para veriyorsunuz? Yabancıları anlarım onların ülkesinde yoktur böyle siteler yada kimse bilmiyordur bizdeki siteleri, belki biliyorlar ama akıllarına gelmiyor bizde açıp altyazısız izlemek anlarım onların almasını ama siz niye veriyorsunuz? Emek karşılığı falan mı alma sebebiniz merak ettim.

Çünkü daha kaliteli hizmet alıyorsunuz, bahsettiğiniz siteleri bizde biliyoruz, bende Kodi, strem.io kurulu, onlar haricinde Web üzerinden izleten siteleri de kullanıyorum ama hiç biri tam manasıyla tad vermiyor. İnternetinden kaynaklanıyor diyenler çıkacaktır, internetimden kaynaklansa Netflix'te de kötü bir deneyim elde etmem lazım ama hiç öyle olmuyor.

Mesela Kodi'de ve web üzerinden izleten sitelerde internet hızınız benim gibi düşükse (Şu anda AKN siz 8Mbps, AKN den sonra 3Mbps) cache işlemi insanı canından bezdiriyor. Netflix'te ise film bir kez yüklendikten sonra ara ara donan, bekleyen, yükleniyor ahanda geldi gibi saçmalıklar olmuyor. İlk açılışta açtıktan sonra içeriğin sonuna kadar takılmadan izliyorsunuz, sadece internet hızınızdaki değişimlere göre görüntü kaliteniz azalıp artabiliyor ama asla kesilmiyor. Yani görüntü kalitesi otomatik olarak ayarlanırken sizi bekletmiyor arka planda ayarlayarak kesintisiz bir akış sağlıyor.

hiç denememişsiniz sanırım Netflix'i. Netflix ilk ay ücret almıyor, kredi kartınızla üye olun ilk ay ücretsiz kullanın ödeme gününden önce de iptal edin üyeliğinizi, herhangi bir şey çekmiyorlar kartınızdan. Aradaki farkı görün neden insanların aldığını gayet net anlarsınız.

Şu anda tek sorun içeriklerin yetersizliği elbette, çünkü bu yasal bir platform. Anlaşmalar olmadan hiç bir içeriği ekleyemiyor. Eklenen içerikler süreli olarak sistemde kalıyor (tabi 1 hafta falan değil 1 yıl gibi) bunlarda Netflix'in içerik sağlayıcılarıyla yaptığı anlaşmalara göre belirleniyor. Birde ABD de genelde insanlar birkaç platforma abone oluyorlar, birinde olmayan içeriği diğerinde izleyebilmek için, tabi bu bizim için çok lüks aynı zamanda TR ye açık sadece Netflix var, Hulu sadece ABD den izleniyor.

Bir başka sorun bölgesel sınırlamalar, TR de şu anda ABD deki içeriğin %15 ine ancak erişilebiliyor, umudumuz ve arzumuz içeriklerin tamamının zamanla herkese açılması. Türkçe altyazıları eklemeye devam ediyorlar, TR ye açılmış olan bütün içeriklere altyazı ekleyeceklerinden eminim çünkü aksi durumda anlamı olmaz ama altyazıların tamamen eklenmesi zaman alacaktır. Dublaj ise eğer varsa filmin Türkçe dublajı onları da ekliyorlar, ama tabi dizilerde olmadığı için sadece altyazı ekliyorlar.

Şu anda Netflix'te can sıkan iki durum bu, içeriğin tümünün açılmaması ve altyazıların zamana yayılarak ekleniyor olması. Ama kaliteli hizmet sunduklarında şüphe yok, deneyin en azından bir şey kaybetmezsiniz.

Ben Netflix'te bulduğum içeriği Netflix'ten izliyorum, bulamadıklarımı da yine Kodi'den vs.. izleyebilirim nasılsa.

@zwanzig
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chaturanga 3 yıl IllidanStormrage
IllidanStormrage

Birşey sormak istiyorum. Neden dizimag, dizibox vb siteler varken buna para veriyorsunuz? Yabancıları anlarım onların ülkesinde yoktur böyle siteler yada kimse bilmiyordur bizdeki siteleri, belki biliyorlar ama akıllarına gelmiyor bizde açıp altyazısız izlemek anlarım onların almasını ama siz niye veriyorsunuz? Emek karşılığı falan mı alma sebebiniz merak ettim.

Çünkü daha kaliteli hizmet alıyorsunuz, bahsettiğiniz siteleri bizde biliyoruz, bende Kodi, strem.io kurulu, onlar haricinde Web üzerinden izleten siteleri de kullanıyorum ama hiç biri tam manasıyla tad vermiyor. İnternetinden kaynaklanıyor diyenler çıkacaktır, internetimden kaynaklansa Netflix'te de kötü bir deneyim elde etmem lazım ama hiç öyle olmuyor.

Mesela Kodi'de ve web üzerinden izleten sitelerde internet hızınız benim gibi düşükse (Şu anda AKN siz 8Mbps, AKN den sonra 3Mbps) cache işlemi insanı canından bezdiriyor. Netflix'te ise film bir kez yüklendikten sonra ara ara donan, bekleyen, yükleniyor ahanda geldi gibi saçmalıklar olmuyor. İlk açılışta açtıktan sonra içeriğin sonuna kadar takılmadan izliyorsunuz, sadece internet hızınızdaki değişimlere göre görüntü kaliteniz azalıp artabiliyor ama asla kesilmiyor. Yani görüntü kalitesi otomatik olarak ayarlanırken sizi bekletmiyor arka planda ayarlayarak kesintisiz bir akış sağlıyor.

hiç denememişsiniz sanırım Netflix'i. Netflix ilk ay ücret almıyor, kredi kartınızla üye olun ilk ay ücretsiz kullanın ödeme gününden önce de iptal edin üyeliğinizi, herhangi bir şey çekmiyorlar kartınızdan. Aradaki farkı görün neden insanların aldığını gayet net anlarsınız.

Şu anda tek sorun içeriklerin yetersizliği elbette, çünkü bu yasal bir platform. Anlaşmalar olmadan hiç bir içeriği ekleyemiyor. Eklenen içerikler süreli olarak sistemde kalıyor (tabi 1 hafta falan değil 1 yıl gibi) bunlarda Netflix'in içerik sağlayıcılarıyla yaptığı anlaşmalara göre belirleniyor. Birde ABD de genelde insanlar birkaç platforma abone oluyorlar, birinde olmayan içeriği diğerinde izleyebilmek için, tabi bu bizim için çok lüks aynı zamanda TR ye açık sadece Netflix var, Hulu sadece ABD den izleniyor.

Bir başka sorun bölgesel sınırlamalar, TR de şu anda ABD deki içeriğin %15 ine ancak erişilebiliyor, umudumuz ve arzumuz içeriklerin tamamının zamanla herkese açılması. Türkçe altyazıları eklemeye devam ediyorlar, TR ye açılmış olan bütün içeriklere altyazı ekleyeceklerinden eminim çünkü aksi durumda anlamı olmaz ama altyazıların tamamen eklenmesi zaman alacaktır. Dublaj ise eğer varsa filmin Türkçe dublajı onları da ekliyorlar, ama tabi dizilerde olmadığı için sadece altyazı ekliyorlar.

Şu anda Netflix'te can sıkan iki durum bu, içeriğin tümünün açılmaması ve altyazıların zamana yayılarak ekleniyor olması. Ama kaliteli hizmet sunduklarında şüphe yok, deneyin en azından bir şey kaybetmezsiniz.

Ben Netflix'te bulduğum içeriği Netflix'ten izliyorum, bulamadıklarımı da yine Kodi'den vs.. izleyebilirim nasılsa.

@zwanzig
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c.ozan 3 yıl
arkadaşlar hizmet yönünden tartışmasız çok iyi adamlar. akk felan hikaye hızım düşse bile çok güzel görüntüyü takılmadan,kesinitisiz izleyebiliyorum. diğer sitelerde ki gibi heryerden kumarhane reklamı fırlamıyor aman server yavaş az yüklesin sonra izleyim deri yok,link ölmüş alternatif bulayım yok, izledikten sonra bir daha hiç bir işime yaramayacak bir dizi bölümü için torrent arayıp bulup indirip bi de ona alt yazı bulmaya uğraşmak yok. özetle kullanışlılık ve hizmet çok iyi. ha ama türkçe içerik kısıtlı o doğru. şuan her gün olmasa bile birkaç günde bir yeni diziler yeni filmler geliyor. 6 ay bir sene sonra tam olarak rayına oturur o zaman tadından yenmez bence
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aycibin 3 yıl
AKK'den etkilenmeyecek bir formül getirebilirlerse oturalım konuşalım.gerisi şimdilik boş laf.
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PunkBunny 3 yıl
Turkce altyazi secenegi var mi?
En son gelmedi falan diyorlardi yanlis hatirlamiyorsam
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alemburda34 3 yıl
icerigi kıs fiyati yukselt akla bak
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senersongur 3 yıl
Çok da tın.

Zaten kullanmıyoruz. İsterse aylık 500TL yapsın.
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Juvixted 3 yıl
Torrent varken.Meh.

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ReiCheN 3 yıl
boris234

AKK diye ağlayanlar gelmiş yine. Kotayı aştığımda bile bana 1080p görüntüyü verebiliyor Netflix. Sadece bitratei düşüyor. Her diziyi kontrol etmiyorum 1080p veriyor mu diye. Sonuçta görüntü sorunsuz ve net görüntü alıyorum hem tvde hem tablette. Ayrıca diziler her sitede var diyenler dalga geçiyorlar herhalde. O diziler parayla satılıyor arkadaşlar! Hbo zaten paralı kanal. Bbc ise dizilerini bir-iki hafta yayınlandıktan sonra direkt satıyor. Yani bizim yerli kanallar gibi sitesinden ücretsiz dağıtmıyorlar içeriklerini. Ve siz parayla satılan içeriği bir nevi çalıyorsunuz.


Polis gelmiş arkadaşlar dağılın
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mementopolis 3 yıl
game07

Hd olmayan paketleri kaldırsınlar bi zahmet. 2016da para verip 480p dizi mi izlenir?


HD acamayacak bir ortamda dizi izledigini düsün 56k ile :D Neden kaldirsinlar ?
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