Netflix aylık üyelik ücretini yükseltiyor

ABD'de oldukça popüler bir servis olan Netflix, 2016 yılının ilk günleriyle birlikte Türkiye de dahil olmak üzere 130 ülkede resmi olarak hizmet vermeye başladı. Yerelleştirme çalışmaları henüz yeterli olmasa da hizmetin erişilebilir hale gelmesi bir çok kullanıcı tarafından mutlulukla karşılandı, ancak bu haber mutluluğu bir miktar baltalayabilir.

Hangi bölgeler etkilenecek?

Yeni duyuruya göre şirket önümüzdeki haftadan itibaren fiyat arttırımına gidecek. Şimdilik sadece ABD ve Birleşik Krallık'ta fiyat artışı yapılacak gibi görünüyor, ancak bu değişimden Euro bölgesi de etkilenebilir. Bilindiği gibi ülkemiz üzerinden Netflix üyeliği Euro cinsi ödeme yapılarak satın alınabiliyor. Bu durumda kur ve aylık Euro fiyatlandırmasının artması ülkemizdeki kullanıcılara da olumsuz yansıyacaktır.

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Yeni Fiyatlandırma Nasıl Olacak?

Şirket fiyatlardaki oynamayı paketlerde değişiklik yaparak sağlamış görünüyor. 7.99$ - 8.99$ gibi fiyatlarla sunulan başlangıç paketi kademeli olarak kaldırılacak. 2 yıl fiyat garantisi alan kullanıcıların sözleşmeleri de kısa bir süre sonra sona erecek. Sözleşmesi biten kullanıcılar artık 9.99$'a 2 farklı ekrandan kullanılabilen ve HD yayına sahip paketi satın alabilecekler.

Fiyat değişikliğinin ABD'de 17 Milyon insanı etkilemesi, bu kullanıcıların çeyreğinin ise yeni fiyatları beğenmeyerek üyeliğini iptal ettirmesi bekleniyor. Bakalım Avrupa fiyatlarında herhangi bir oynama yaşanacak mı? ve şirketin hamlesi nasıl bir tepki doğuracak?