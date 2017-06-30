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Netflix bazı içeriklerde Dolby Atmos teknolojisine geçiyor

4K ve HDR nasıl daha göz alıcı ve gerçekçi görüntüleri ekrana taşıyorsa, Dolby Atmos da tepeden dahil olmak üzere sesi odanın her tarafına taşıyor ve yoğun bir tecrübe sunuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevrim içi film izleme sektörünün lokomotif firmalarından olan Netflix, izleyicilere daha yoğun bir deneyim sunabilmek için yenilikler geliştirmeye devam ediyor. HDR ve 4K teknolojilerinden sonra Dolby Atmos da yakın zamanda kullanıcılara sunuldu.

Daha yoğun tecrübe

Sesin içeriğe göre herhangi bir yönden gelmesini sağlayan ve izleyici adeta sarmalayan Dolby Atmos, uyumlu ses sistemleri ile birlikte çok daha yoğun film izleme keyfi sunuyor. Dolby Atmos desteği, Cannes Film Festivali'nde duyurusu yapılan ve eleştirmenlerden olumlu not alan Boon Jong Ho'nun yönettiği Okja ile tüm dünyada deneyimlenebilecek.

Okja dışında, yakında yayınlanacak bazı seçkin içerikler için de Dolby Atmos desteği sunulacak. Zaman içinde daha geniş içeriklerle Netflix üyeleriyle buluşacak Dolby Atmos’un ilk etapta sunulacak içerikleri şöyle;

Okja (28 Haziran)
BLAME!(28 Haziran)
Ölüm Defteri(25 Ağustos)
Bright(Aralık)
Direksiyondaki Adam(2017)

Bu içeriklerin çoğunda, sürükleyici ses deneyimini muhteşem görüntülerle tamamlayan 4K ve HDR desteği de bulunacak.

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Şimdilik Dolby Atmos yayını, Microsoft'un Xbox One, Xbox One S cihazlarında ve 2017 model LG OLED TV'lerde destekleniyor. Xbox'ta bu deneyimi yaşayabilmek için konsolunuzun Dolby Atmos özellikli bir ev sinema sistemi, televizyon veya hoparlöre bağlı olması, ya da Xbox Mağaza'daki Dolby Access uygulaması aracılığıyla satın alınabilen Dolby Atmos özelliğine sahip kulaklıklar kullanmanız yeterli.

LG OLED TV'lerde ise harici bir ses sistemine bağlanmanıza gerek kalmadan etrafınızda 360 derecelik bir ses alanı yaratan yerleşik Dolby Atmos özellikleri bulunuyor.

 

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profecco 2 yıl
Windows 10'da var şu an Dolby Atmos bir ay deneme sürümü ücretsiz hatta.
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TncyKrmn 2 yıl
ps4 ün wifi 7.1 kulaklığı ile windows mağazadaki atmos uygulamsını satın alıp kullanıyorum uzun süredir ve cidden çok mükemmel bir deneyim oluyor. 41 tl bir fiyatla ciddi anlamda farkı yaşıyorsunuz. henüz okja'yı izlemedim en kısa zamanda onuda izleyeyim bari...
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GranTurismo 2 yıl TncyKrmn
TncyKrmn
ps4 ün wifi 7.1 kulaklığı ile windows mağazadaki atmos uygulamsını satın alıp kullanıyorum uzun süredir ve cidden çok mükemmel bir deneyim oluyor. 41 tl bir fiyatla ciddi anlamda farkı yaşıyorsunuz. henüz okja'yı izlemedim en kısa zamanda onuda izleyeyim bari...

Yalnız ben de denedim aynı şeyi sonuç mükemmeldi. Daha önce razer'ın 7.1 programı vardı onu kullanıyordum ps4 kulaklığı için ancak bu atmos baya açık ara iyiydi yanında. Çok kullanmayacağım için fiyatı yüksek geldiğinden almadım ama bilgisayarda kullanacak olsam kesin alırdım.
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