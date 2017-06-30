Netflix bazı içeriklerde Dolby Atmos teknolojisine geçiyor

Çevrim içi film izleme sektörünün lokomotif firmalarından olan Netflix, izleyicilere daha yoğun bir deneyim sunabilmek için yenilikler geliştirmeye devam ediyor. HDR ve 4K teknolojilerinden sonra Dolby Atmos da yakın zamanda kullanıcılara sunuldu.

Daha yoğun tecrübe

Sesin içeriğe göre herhangi bir yönden gelmesini sağlayan ve izleyici adeta sarmalayan Dolby Atmos, uyumlu ses sistemleri ile birlikte çok daha yoğun film izleme keyfi sunuyor. Dolby Atmos desteği, Cannes Film Festivali'nde duyurusu yapılan ve eleştirmenlerden olumlu not alan Boon Jong Ho'nun yönettiği Okja ile tüm dünyada deneyimlenebilecek.

Okja dışında, yakında yayınlanacak bazı seçkin içerikler için de Dolby Atmos desteği sunulacak. Zaman içinde daha geniş içeriklerle Netflix üyeleriyle buluşacak Dolby Atmos’un ilk etapta sunulacak içerikleri şöyle;

Okja (28 Haziran)

BLAME!(28 Haziran)

Ölüm Defteri(25 Ağustos)

Bright(Aralık)

Direksiyondaki Adam(2017)

Bu içeriklerin çoğunda, sürükleyici ses deneyimini muhteşem görüntülerle tamamlayan 4K ve HDR desteği de bulunacak.

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Şimdilik Dolby Atmos yayını, Microsoft'un Xbox One, Xbox One S cihazlarında ve 2017 model LG OLED TV'lerde destekleniyor. Xbox'ta bu deneyimi yaşayabilmek için konsolunuzun Dolby Atmos özellikli bir ev sinema sistemi, televizyon veya hoparlöre bağlı olması, ya da Xbox Mağaza'daki Dolby Access uygulaması aracılığıyla satın alınabilen Dolby Atmos özelliğine sahip kulaklıklar kullanmanız yeterli.

LG OLED TV'lerde ise harici bir ses sistemine bağlanmanıza gerek kalmadan etrafınızda 360 derecelik bir ses alanı yaratan yerleşik Dolby Atmos özellikleri bulunuyor.