Netflix de uygulama mağazalarına kâr payı vermek istemiyor

Ortalama bir geliştirici için uygulama mağazasında yaptığı satışlardan platform sahibine yüzde 30 kâr payı bırakmak abartı bulunmuyor ve mobil dünyada varlığını devam ettirebilmek için rıza gösteriyor. Bununla birlikte kendi şöhretini inşa etmiş geliştiriciler uygulama mağazalarına pay kaptırmak istemiyor.
Hesaplar büyük
Fortnite oyununun geliştirici Epic Games’in Android tarafında kâr payı ödememek için yapımı Google Play mağazasına çıkarmadığı herkesin malumu. Kurulum dosyasını kendisi dağıtacak olan Epic Games yalnız değil.Ayrıca Bkz. "RTX 2070 ve altı çoklu ekran kartı desteklemeyecek iddiası"
Ünlü içerik platformu Netflix de mağazaların kâr payı kesintisinden kaçınmaya çalışıyor. Firma Android tarafında yeni veya yeniden gelen aboneler için ücret ödeme konusunu web sitesi üzerinden yaptırıyor. Yani uygulama içerisinde siteye bağlanmak değil de kullanıcı doğrudan tarayıcı üzerinde web sitesine gidiyor ve abonelik ödemesini yapıyor.
Yaklaşık 3 aydır bu sistemi deneyen Netflix yakın zamanda iOS tarafında da yeni ödeme yöntemlerini kullanıma sunacak. Toplam 33 ülkede yeni yöntemin test edildiği ve yakın zamanda aktif edileceği belirtiliyor.
Elbette kullanıcıların uygulama içerisinden satın alım yapmasını önleyecek bir mekanizma da bunun içerisindedir. Örneğin Spotify uygulama içerisinde satın alımların fiyatını arttırarak veya sadece web üzerinden ödeme şartı koyarak kullanıcıları yönlendirmeye çalışıyor.
Bu denli büyük gelir elde eden uygulamaların mağazalardan pay kaçırması Google ve Apple’ın işine gelmeyecektir. Şimdilik sınırlı sayıda olsa da yakın dönemde daha fazla platformun bu yolu izleyeceği açık.
https://www.phonearena.com/news/Netflix-is-looking-to-avoid-paying-Apple-a-cut-from-its-subscriptions_id107985 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yok şu kadar kâr istiyor hiç bişi yapmadan fazla vs. kardeşim adam sana dünyanın en büyük 2 avmsinden (google play ve appstore ) birini sunuyor ve orada olacaksan okadar insana ulaşacaksan oparayı vereceksin.
Bence online ödeme yapanlarla webden kredi kartı ile yapanlara farklı fiyat yapması gerekir fakat mobilde komisyon almalarına rağmen örnek bir mega . nz nin mobil ödeme fiyatları daha ucuzken direk almaya çalıştığınızda daha pahalı oluyor.
Böyle gariplikler var ödeme yöntemlerı arasında.
kısıtlı modu açarsanız sadece 80'lerin dandik çizgi dizileri var gibi gibi !
tabi zevkler ve renkler tartışılmaz ama ailecek fazla izlenecek bir şey yok gibi !
zaten bu işin piyasası herkesin farklı türü kendi özel alanında cepten tabletten seyretmesi üzerin
tüm sektör bu yönde çalışıyor bu sadece netflix için değil tüm piyasa böyle gibi !
sinemalarda bile tüm ailenin seyrede bileceği nitelikte hiç bir yapım yok !
kredi kartini girmis hazir 100 milyonlarca musteri.
her sen yeni ozellikler eklenen software developer kit ve uygulama gelistirme ortami.
editorler featured ederse uygulamanin baya ucma imkani.
google play, steam, app store. bunlar sayesinde bugunun developerlari emeginin hakkini fazlasiyla aliyor. eger bunlar olmasa publisherlar %20 bile vermezdi.
Yüzde 5 bile yeter ama Google aç gözlülük yapıyor. Biraz insaflı bi pay isteseydi kimse kaçmadı böyle marketten.
100 milyon doların 30'u Google'a gidiyor 70'i firmaya. 500 kazansa, 150 Google'a 350 firmaya.
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