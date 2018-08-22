Netflix de uygulama mağazalarına kâr payı vermek istemiyor

Ortalama bir geliştirici için uygulama mağazasında yaptığı satışlardan platform sahibine yüzde 30 kâr payı bırakmak abartı bulunmuyor ve mobil dünyada varlığını devam ettirebilmek için rıza gösteriyor. Bununla birlikte kendi şöhretini inşa etmiş geliştiriciler uygulama mağazalarına pay kaptırmak istemiyor.

Hesaplar büyük

Fortnite oyununun geliştirici Epic Games’in Android tarafında kâr payı ödememek için yapımı Google Play mağazasına çıkarmadığı herkesin malumu. Kurulum dosyasını kendisi dağıtacak olan Epic Games yalnız değil.

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Ünlü içerik platformu Netflix de mağazaların kâr payı kesintisinden kaçınmaya çalışıyor. Firma Android tarafında yeni veya yeniden gelen aboneler için ücret ödeme konusunu web sitesi üzerinden yaptırıyor. Yani uygulama içerisinde siteye bağlanmak değil de kullanıcı doğrudan tarayıcı üzerinde web sitesine gidiyor ve abonelik ödemesini yapıyor.

Yaklaşık 3 aydır bu sistemi deneyen Netflix yakın zamanda iOS tarafında da yeni ödeme yöntemlerini kullanıma sunacak. Toplam 33 ülkede yeni yöntemin test edildiği ve yakın zamanda aktif edileceği belirtiliyor.

Elbette kullanıcıların uygulama içerisinden satın alım yapmasını önleyecek bir mekanizma da bunun içerisindedir. Örneğin Spotify uygulama içerisinde satın alımların fiyatını arttırarak veya sadece web üzerinden ödeme şartı koyarak kullanıcıları yönlendirmeye çalışıyor.

Bu denli büyük gelir elde eden uygulamaların mağazalardan pay kaçırması Google ve Apple’ın işine gelmeyecektir. Şimdilik sınırlı sayıda olsa da yakın dönemde daha fazla platformun bu yolu izleyeceği açık.