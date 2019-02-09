Netflix'in iOS versiyonuna akıllı indirme özelliği geldi

Teknoloji Editörü
Dünyanın en popüler video akış platformu Netflix'in iOS versiyonu yeni bir güncelleme aldı. Yeni güncelleme ile birlikte artık platformun Android ve Windows versiyonunda olan Smart Downloads (Akıllı İndirme) özelliği iOS cihazlar için de kullanıma sunuldu.
Dizisiz kalmak istemeyenlere hitap ediyor
iOS kullanıcıları normalde ilk güncellemelerin bu platforma gelmesini beklerken, şirketler ise yeni özellikleri diğer platformlarda test edip iOS'a getirmeyi tercih ediyorlar. Bunun son örneği ise takip edilen dizinin yeni bölümünün otomatik olarak indirilmesini sağlayan Smart Downloads özelliği diyebiliriz.Smart Downloads özelliğini aktif duruma getirerek takip ettiğiniz bir dizinin yeni bölümünün otomatik olarak indirilmesini ve izlediğiniz önceki bölümlerin ise silinmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu yeniliğin Netflix iOS uygulamasının 11.19.0 sürümünde kullanıma sunulduğunu belirtelim.
https://itunes.apple.com/us/app/netflix/id363590051?mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haber kavramının gerçek anlamını bilmeyip de sitenin isminde kullanılıyor olması da apayrı bir ironi 👏🏼👏🏼👏🏼
tdk.gov.tr/...
Netflix Android uygulamasında ben s5 mini cihazımda bandersnatch'i seçim yaparak izlemiştim, garip geldi :/