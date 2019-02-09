Netflix'in iOS versiyonuna akıllı indirme özelliği geldi

Dünyanın en popüler video akış platformu Netflix'in iOS versiyonu yeni bir güncelleme aldı. Yeni güncelleme ile birlikte artık platformun Android ve Windows versiyonunda olan Smart Downloads (Akıllı İndirme) özelliği iOS cihazlar için de kullanıma sunuldu.

Dizisiz kalmak istemeyenlere hitap ediyor

iOS kullanıcıları normalde ilk güncellemelerin bu platforma gelmesini beklerken, şirketler ise yeni özellikleri diğer platformlarda test edip iOS'a getirmeyi tercih ediyorlar. Bunun son örneği ise takip edilen dizinin yeni bölümünün otomatik olarak indirilmesini sağlayan Smart Downloads özelliği diyebiliriz.

https://itunes.apple.com/us/app/netflix/id363590051?mt=8

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Smart Downloads özelliğinigetirerek takip ettiğiniz bir dizinin yeni bölümününolarak indirilmesini ve izlediğiniz önceki bölümlerin isesağlayabiliyorsunuz. Bu yeniliğin Netflix iOS uygulamasınınsürümünde kullanıma sunulduğunu belirtelim.