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Netflix'in iOS versiyonuna akıllı indirme özelliği geldi

Netflix uygulamasının iOS versiyonuna, uzun süredir Android ve Windows platformlarının sahip olduğu Smart Downloads (Akıllı İndirme) özelliği geldi. Peki bu özellik ne işe yarıyor? Haberimizde.
3 ay
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5
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en popüler video akış platformu Netflix'in iOS versiyonu yeni bir güncelleme aldı. Yeni güncelleme ile birlikte artık platformun Android ve Windows versiyonunda olan Smart Downloads (Akıllı İndirme) özelliği iOS cihazlar için de kullanıma sunuldu.

Dizisiz kalmak istemeyenlere hitap ediyor

iOS kullanıcıları normalde ilk güncellemelerin bu platforma gelmesini beklerken, şirketler ise yeni özellikleri diğer platformlarda test edip iOS'a getirmeyi tercih ediyorlar. Bunun son örneği ise takip edilen dizinin yeni bölümünün otomatik olarak indirilmesini sağlayan Smart Downloads özelliği diyebiliriz.
Smart Downloads özelliğini aktif duruma getirerek takip ettiğiniz bir dizinin yeni bölümünün otomatik olarak indirilmesini ve izlediğiniz önceki bölümlerin ise silinmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu yeniliğin Netflix iOS uygulamasının 11.19.0 sürümünde kullanıma sunulduğunu belirtelim.

https://itunes.apple.com/us/app/netflix/id363590051?mt=8 Yorum Yaz
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yorumculuklar 3 ay en beğenilen
"...ilk güncellemelerin bu platforma gelmesini bekliyorlar..." Elinizde anket veya benzeri bir araştırma sonucu mu var? Kendi fikirlerinizi haber içinde genellemek nedir? Netflix şuan Android'de interaktif içerik desteklemiyor şuan, bu durumda ilk hangi platformda denenmiş oluyor acaba?! Garip garip yorumlar haber içinde, yorum okuyanın işi haber yorumsuz olur veya yorum kısmı ayrıca belirtilir.
"...ilk güncellemelerin bu platforma gelmesini bekliyorlar..." Elinizde anket veya benzeri bir araştırma sonucu mu var? Kendi fikirlerinizi haber içinde genelle...
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bluerdem 3 ay
İstedikleri zaman yorum katıyorlar istedikleri zaman da eleştirip yerden yere vuruyorlar ya da tam tersi göklere çıkarıyorlar.
Haber kavramının gerçek anlamını bilmeyip de sitenin isminde kullanılıyor olması da apayrı bir ironi 👏🏼👏🏼👏🏼
tdk.gov.tr/...
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ahmetay74 3 ay
Kendi fikirlerini genelleme kısmına kesinlikle katılıyorum, ama artık ücretli habercilik çok yaygınlaştı, eskiden bu kadar yoktu..
Netflix Android uygulamasında ben s5 mini cihazımda bandersnatch'i seçim yaparak izlemiştim, garip geldi :/
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yorumculuklar 3 ay ahmetay74
Sanırım bir tek o izlenebiliyor ama o ilk örneklerden biri ve eksik özellikleri var. Minecraft ve onun gibi yeni çıkanları izleyemiyorsunuz.
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yorumculuklar 3 ay en beğenilen
"...ilk güncellemelerin bu platforma gelmesini bekliyorlar..." Elinizde anket veya benzeri bir araştırma sonucu mu var? Kendi fikirlerinizi haber içinde genellemek nedir? Netflix şuan Android'de interaktif içerik desteklemiyor şuan, bu durumda ilk hangi platformda denenmiş oluyor acaba?! Garip garip yorumlar haber içinde, yorum okuyanın işi haber yorumsuz olur veya yorum kısmı ayrıca belirtilir.
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