Netflix'in iptal ettiği Marvel dizilerinin kurtarılmasını bekleyenlere kötü haber

Disney'in kendi dijital platformunu kurmaya karar vermesinin ardından Marvel ile arası açılan Netflix, geçtiğimiz günlerde beş Marvel dizisinden üçünü iptal ederek Marvel hayranlarını üzmüştü. Luke Cage ve Iron Fist'ten sonra Daredevil'ın da iptal edilmesi, Netflix'teki Marvel içerikleri için yolun sonuna gelindiğini gösterdi.

Daredevil, Luke Cage ve Iron Fist, Netflix tarafından iptal edilmiş olsa da Marvel hayranları bu dizilerden umudunu kesmemişti. Zira Disney'in iptal edilen bu dizileri kurtarabileceği ve yakında açılacak Disney+'ta devam ettirebileceği konuşuluyordu. Ne var ki ortaya çıkan yeni bilgiler bunun pek de mümkün olmadığını gösteriyor.

Variety'nin haberine göre Netflix ve Marvel arasındaki anlaşma, iptal edilen Marvel dizilerindeki karakterlerin iki yıl boyunca herhangi bir dizide veya filmde kullanılmasını engelliyor. Yani Daredevil, Iron Fist ve Luke Cage, 2020'den önce herhangi bir Disney filminde veya dizisinde boy gösteremeyecek.

Ortaya çıkan bu bilgiler Netflix tarafından iptal edilen Marvel dizilerinin Disney+ tarafından kurtarılma ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Bu dizilerdeki karakterleri Marvel filmlerinde görme ihtimalimiz biraz da yüksek olsa da bunun için de en az 2 yıl beklememiz gerekiyor.

https://variety.com/2018/tv/news/defenders-disney-streaming-daredevil-iron-fist-luke-cage-jessica-jones-1203087219/