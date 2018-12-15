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Netflix'in iptal ettiği Marvel dizilerinin kurtarılmasını bekleyenlere kötü haber

Netflix tarafından iptal edilen Marvel dizilerinin Disney+ tarafından kurtarılmasını bekleyen diziseverler için kötü haber geldi. Netflix bu karakterleri 2020'ye kadar elinde tutacak.
5 ay
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Disney'in kendi dijital platformunu kurmaya karar vermesinin ardından Marvel ile arası açılan Netflix, geçtiğimiz günlerde beş Marvel dizisinden üçünü iptal ederek Marvel hayranlarını üzmüştü. Luke Cage ve Iron Fist'ten sonra Daredevil'ın da iptal edilmesi, Netflix'teki Marvel içerikleri için yolun sonuna gelindiğini gösterdi.
Daredevil, Luke Cage ve Iron Fist, Netflix tarafından iptal edilmiş olsa da Marvel hayranları bu dizilerden umudunu kesmemişti. Zira Disney'in iptal edilen bu dizileri kurtarabileceği ve yakında açılacak Disney+'ta devam ettirebileceği konuşuluyordu. Ne var ki ortaya çıkan yeni bilgiler bunun pek de mümkün olmadığını gösteriyor.
Variety'nin haberine göre Netflix ve Marvel arasındaki anlaşma, iptal edilen Marvel dizilerindeki karakterlerin iki yıl boyunca herhangi bir dizide veya filmde kullanılmasını engelliyor. Yani Daredevil, Iron Fist ve Luke Cage, 2020'den önce herhangi bir Disney filminde veya dizisinde boy gösteremeyecek.
Ortaya çıkan bu bilgiler Netflix tarafından iptal edilen Marvel dizilerinin Disney+ tarafından kurtarılma ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Bu dizilerdeki karakterleri Marvel filmlerinde görme ihtimalimiz biraz da yüksek olsa da bunun için de en az 2 yıl beklememiz gerekiyor. 

https://variety.com/2018/tv/news/defenders-disney-streaming-daredevil-iron-fist-luke-cage-jessica-jones-1203087219/ Yorum Yaz
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dere.beyi 5 ay en beğenilen
hepside boş saçma sapan diziler
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yusuf.agcadag 5 ay
Marvel dizileri birtek bana mı saçma ve boş geliyor? Filmleri çok güzel ama dizileri bence 2-3 serilik filmlere bölünebilecek şeyler. Fazlası değil. Gereksiz uzun filmler izlemek gibi Marvel dizileri. DC de öyle.
Marvel dizileri birtek bana mı saçma ve boş geliyor? Filmleri çok güzel ama dizileri bence 2-3 serilik filmlere bölünebilecek şeyler. Fazlası değil. Gereksiz u...
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sistemli adam 5 ay
jessica jones ne olacak ???
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inonu88 5 ay
Daredevilin son sezonunu izliyorum, Punisher la onu seviyordum arrow flash supergirl gibi cizgi film degillerdi yazik olmus.
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DH Misafiri 5 ay
Hiçbir başarı veya iyilik, cezasız kalmaz!
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OverClocK1ng 5 ay
İyi deee, Daredevil ve Punisher'ı çok seven var. Tutulan şeyleri niye iptal ediyorlar ki...
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dencedenceo 5 ay
Super kahraman dizilerini sevmeyen bi tek ben miyim ?
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The Hollow 5 ay
İzlenecek bir superhero dizisi varsa, DC'nin Arrow'u şu an gayet iyi ilerliyor. Netflix'ten 7. sezonunu izliyorum. Bu sezon gayet iyi ilerliyor. Yoksa o da 2-3 sezondur çöptü..
Belki Netflix, DC dizilerini güncel bölümleriyle tüm dünya'da yayınlar. Çoğu Avrupa ülkesinde böyle.
Gerçi, geriye kalanlar dediğiniz gibi çöp..
DC kendi platformunu kurdu ama orada işler yavaş ilerliyor gibi görünüyor. WB aşırı paragöz bir şirket olduğundan dolayı, en iyi kazanç nereden gelecekse oraya yönelir. Netflix'de, Marvel dizilerini kaybettiğinden dolayı, bu durumu DC ile çözecekler diye düşünüyorum. Yakında Netflix & WB ortaklığı görebiliriz.
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jubeii 5 ay
daredevil kişiliği olan bi filmdi. kaliteli yapımları kenara koyup karaktersizleri devam ettiriyorlar. sanırım izleyenlerin durumuda eşek hoşaftan ne anlar durumu oldu.
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Deswaaa 5 ay
Daredevil bitmesine çok üzüldüm ya piyasa okadar çöp dizi ve filmler var onları iptal etsinler
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35plt35 5 ay
İnsanların dizi denen şeyleri izleyecek boş zaman bulabilmeleri çok enteresan.
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Tlg3 5 ay
Diziler o kadar iyi değildi zaten
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