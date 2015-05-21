Nexus 4 ve Nexus 5 için Android 5.1.1 güncellemesi yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde Nexus 9 ve Nexus 10 tabletler için Android 5.1.1 güncellemesi dağıtılmaya başlanmıştı. Bu kez ise Nexus 4, Nexus 5 ve Nexus 9 LTE kullanıcılarını sevindiren haber geldi.

Google ilk olarak bu cihazlar için Android 5.1.1 sürümüne ait imaj dosyasını internette yayınladı. Dosyaların yayınlanmasının ardından kısa bir süre sonra da güncellemenin OTA üzerinden başladığı görüldü. Güncelleme Nexus 4 için 18 MB, Nexus 5 için ise yaklaşık 24 MB gibi ufak boyutlarda.

Android 5.0'dan çok fazla fark içermeyen yeni sürüm performans artışı ve hataların giderilmesi gibi geliştirmeler içeriyor. Ayrıca internette bir grup kullanıcının dile getirdiği bellek probleminin de bu yeni güncelleme ile birlikte çözüldüğü belirtiliyor. Nexus 4 ve 5 sahibi kullanıcılar yazılım güncellemesi sekmesinden güncellemeleri kontrol ederek kısa süre içerisinde cihazlarını Android 5.1.1 sürümüne yükseltebilirler.