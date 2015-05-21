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Nexus 4 ve Nexus 5 için Android 5.1.1 güncellemesi yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,2b
1
13
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Nexus 4 ve Nexus 5 için Android 5.1.1 güncellemesi yayınlandı
 
Geçtiğimiz günlerde Nexus 9 ve Nexus 10 tabletler için Android 5.1.1 güncellemesi dağıtılmaya başlanmıştı. Bu kez ise Nexus 4, Nexus 5 ve Nexus 9 LTE kullanıcılarını sevindiren haber geldi.

Google ilk olarak bu cihazlar için Android 5.1.1 sürümüne ait imaj dosyasını internette yayınladı. Dosyaların yayınlanmasının ardından kısa bir süre sonra da güncellemenin OTA üzerinden başladığı görüldü. Güncelleme Nexus 4 için 18 MB, Nexus 5 için ise yaklaşık 24 MB gibi ufak boyutlarda. 
Android 5.0'dan çok fazla fark içermeyen yeni sürüm performans artışı ve hataların giderilmesi gibi geliştirmeler içeriyor. Ayrıca internette bir grup kullanıcının dile getirdiği bellek probleminin de bu yeni güncelleme ile birlikte çözüldüğü belirtiliyor. Nexus 4 ve 5 sahibi kullanıcılar yazılım güncellemesi sekmesinden güncellemeleri kontrol ederek kısa süre içerisinde cihazlarını Android 5.1.1 sürümüne yükseltebilirler. 

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Elsa 4 yıl
Cyanogen sayesinde Nexus'tan daha önce



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JohnMullins 4 yıl
nexus 4, 18 ay güncelleme alır biter diyen kekolara selamlar
_gkhn_ mi ne böyle bir keko vardı bulamadım kullanıcı olarak, ona burdan selam olsun
bulursanız tagleyin bir
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barlas_dnz 4 yıl
Bazı vazgeçemediğim özellikler yüzünden orjinal rom ve Kernel kullanmak nasip olmadı:)
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itsmyturn 4 yıl
Sistemde görünmüyor güncelleme?
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Grkwnxs 4 yıl itsmyturn
itsmyturn
Sistemde görünmüyor güncelleme?

Otaya düşmesi biraz zaman alabilir
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FreeShah 4 yıl
Arkadaşlar ben 24 saattir kullanıyorum. Henüz bir şey söylemek için erken ama sanırım ram daha iyi ve pil süresinde biraz iyileşme var. Fakat temiz kurulum olduğu için de bana öyle gelmiş olabilir. Bir kaç gün içinde daha net şeyler söyleyebiliriz galiba.
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20likcivi 4 yıl
o değilde yeter be kardeşim bu sefer de günccelleme manyağı olduk:)
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20likcivi 4 yıl
benim nexus 4 de hiç bellek(ram) problemi olmadı en fazla yüzde 60 ı gördüm ki genelde yüzde 30 larda. Ancak en son güncellemeden sonra chrome da takılmalar olmaya başladı.
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saydmm 4 yıl
Bu güncellemede pil ömrü değişmedi mi?
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muccos 4 yıl
5.1.1'de RAM dolma gibi gibi sorunlar yok bakalım kaç gündür.Sorunsuz hale geldi sonunda.
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StackOverflow 4 yıl
Su google da android de ilk sürümden beri bellek problemini çözemedi. Her çıkan güncelleme de ilk söylenen bellek problemi, Wi-Fi sorunu. Hep ayni şeyler. Yanlış anlaşılmasın nexus 5 kullaniyorum.
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s.b. 4 yıl
Nexus 4'te, çoklu yugulama penceresinde uygulamaları kapatırken takılmalar oluyordu. Umarım giderilmiştir. Biraz da pil kararsız gibiydi. Hayırlısı bakalım.
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