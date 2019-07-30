Nintendo Switch, Android sayesinde Half-Life 2 ve Portal çalıştırabiliyor

Nintendo’nun esnek oyun konsolu Switch, artık Android’in uygulamalarına ve klasik oyun emülatörlerine erişebiliyor. Firma tarafından direkt olarak desteklenmese de Nvidia Shield için LineageOS 15.1 sürümünü Switch üzerinde çalışması için düzenleyen geliştiriciler, tablette Portal ve Half-Life 2 gibi Valve klasiklerini de oynamanıza imkan sağlıyor.

Dolphin Emulator ve Steam Link tarafından tespit edilemiyor. Bu iki uygulama, cihaza Android yüklemenin en büyük sebeplerinden ikisi olarak görüldüğünden kontrolcülerin çalışmaması bir hayli üzücü. XDA-developers haberine göre doğal olarak her şey sorunsuz çalışmıyor. Son ay içerisinde proje üzerinde çalışan geliştiricilerin raporlarına göre Joy-Con kontrolcüleri, Bluetooth kulaklıklar ve hatta dock istasyonu bile çalışıyor. Raporun geri kalanına göre ise kontrolcülervetarafından tespit edilemiyor. Bu iki uygulama, cihaza Android yüklemenin en büyük sebeplerinden ikisi olarak görüldüğünden kontrolcülerin çalışmaması bir hayli üzücü.

Joy-Con’lar sadece Bluetooth ile bağlanıyor. Normalde cihaza takılı olduğunda kablolu haberleşen cihazlar maalesef sürekli kablosuz modda.

Bluetooth kulaklıklar eski ve daha verimsiz, düşük ses kalitesi sunarak çalışıyor.

Video DRM eksikliğinden Netflix üzerinde HD çözünürlükte bir şeyler izlemek mümkün değil.

üzerinde bir şeyler izlemek mümkün değil. Switch üzerinde kamera, mikrofon ya da GPS bulunmadığı için buna ihtiyaç duyan hiçbir uygulama çalışmıyor. Bu madde yazılımın değil, Switch donanımının eksikliğinden gelen bir limit.

USB port üzerinden fare, klavye ve başka kontrolcüler takmak mümkün olsa da hârici depolama desteklenmiyor.

Derin uyku modu desteklenmiyor, yani “pil ömrü pek de iyi değil.”

“WiFi bazen çalışmayı durdurabiliyor, bu durum gerçekleştiğinde cihazı yeniden başlatmak yeterli.”

Bir elektronik cihazın yazılımını resmi olmayan yollarla değiştirmek, her zaman olduğu gibi ciddi oranda risk içeriyor. Bu riskler arasında cihazı brick, yani tuğlaya dönüştürmek, Nintendo’nun bir şekilde cihazın yazılımıyla oynadığınızı keşfedip sizi çevrimiçi hizmetlerden banlaması gibileri bulunuyor. Bunun yanında, Android yüklemesi yapabilmek için XDA’ya göre Hekate önyükleyiciye ihtiyaç duyuluyor. Bu önyükleyiciye sahip bir Switch modeliniz yoksa, ROM yükleme araçları muhtemelen çalışmayacaktır.

Riskleri bir kenara atıp bu işe girişir ve başarılı olursanız, Nintendo yazılımlarınız ve oyunlarınızın başına hiçbir şey gelmeyecek. Yeteri kadar büyük bir SD karta sahip olduğunuz sürece Nintendo OS ve Android arasında dilediğiniz gibi geçiş yapmanız mümkün.

https://www.youtube.com/watch?v=FINSGgFCc_o

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Nintendo Switch’in Android yüklü hâlinde yer alan limitlemeler madde madde şöyle: