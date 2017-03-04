Nintendo, Switch’in Joy-Con sorunuyla ilgili açıklama yaptı

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3 Mart tarihinde tüm dünyada satışa sunulan Nintendo Switch, satışa sunulduğu gibi şikayetlerle gündeme geldi. Konsol sahipleri, Switch’in “Joy-Con” olarak bilinen oyun kumandasının bazı bağlantı problemlerine sahip olduğunu ve bu nedenle düzgün bir şekilde oyun oynayamadıklarını dile getirdiler. Şikayetlerle sorundan haberdar olan Nintendo, bugün soruna ilişkin bir açıklama yaptı.

Nintendo’nun resmi sitesinden paylaşılan açıklamaya göre sorun şu an araştırılıyor ve yetkililer, Joy-Con’dan kaynaklı bağlantı sorunları yaşayan oyunculara şunları yapmalarını önerdi:

Konsolunuzun güncel olduğundan emin olun İki Joy-Con’u da şarj edin Joy-Con ve Nintendo Switch arasındaki mesafeyi azaltmaya çalışın Joy-Con ve Nintendo Switch arasına veri akışının kesilmesine neden olacak hiçbir şey yerleştirmeyin. Konsolu açığa koyun ve şu gibi yerlere koymaktan sakının:

Televizyon arkası

Akvaryum yakını

Metal bir objenin üstü veya içi

Birçok kablonun ve girişin yakını

Kablosuz hoparlör benzeri kablosuz cihazların 1-1,5 metre yakını

5. Veri akışının aksamasına veya durmasına neden olabilecek cihazları kapatın. Bu, şunlar gibi cihazlardan kaynaklanabilir:

Laptoplar, tabletler vb.

Kablosuz kulaklıklar

Kablosuz yazıcılar

Mikrodalga fırınlar

Kablosuz hoparlörler

Kablosuz telefonlar

USB 3.0 uyumlu cihazlar

Nintendo, birçok sorunun yukarıdaki adımları izleyerek çözülebileceğini iddia etti.

https://gamerant.com/nintendo-switch-joy-con-sync-problems-reason/