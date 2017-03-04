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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo, Switch’in Joy-Con sorunuyla ilgili açıklama yaptı

Nintendo, Switch’in Joy-Con'undaki bağlantı problemiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Eğer bu sorunu yaşıyorsanız, haberimizdeki ipuçları ile bağlantı sorununu çözebilirsiniz.
2 yıl
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13
Oyun Konsolları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Nintendo, Switch’in Joy-Con sorunuyla ilgili açıklama yaptı
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3 Mart tarihinde tüm dünyada satışa sunulan Nintendo Switch, satışa sunulduğu gibi şikayetlerle gündeme geldi. Konsol sahipleri, Switch’in “Joy-Con” olarak bilinen oyun kumandasının bazı bağlantı problemlerine sahip olduğunu ve bu nedenle düzgün bir şekilde oyun oynayamadıklarını dile getirdiler. Şikayetlerle sorundan haberdar olan Nintendo, bugün soruna ilişkin bir açıklama yaptı.

Nintendo’nun resmi sitesinden paylaşılan açıklamaya göre sorun şu an araştırılıyor ve yetkililer, Joy-Con’dan kaynaklı bağlantı sorunları yaşayan oyunculara şunları yapmalarını önerdi:

  1. Konsolunuzun güncel olduğundan emin olun
  2. İki Joy-Con’u da şarj edin
  3. Joy-Con ve Nintendo Switch arasındaki mesafeyi azaltmaya çalışın
  4. Joy-Con ve Nintendo Switch arasına veri akışının kesilmesine neden olacak hiçbir şey yerleştirmeyin. Konsolu açığa koyun ve şu gibi yerlere koymaktan sakının:
  • Televizyon arkası
  • Akvaryum yakını
  • Metal bir objenin üstü veya içi
  • Birçok kablonun ve girişin yakını
  • Kablosuz hoparlör benzeri  kablosuz cihazların 1-1,5 metre yakını 

 5. Veri akışının aksamasına veya durmasına neden olabilecek cihazları kapatın. Bu, şunlar gibi cihazlardan kaynaklanabilir:

  • Laptoplar, tabletler vb.
  • Kablosuz kulaklıklar
  • Kablosuz yazıcılar
  • Mikrodalga fırınlar
  • Kablosuz hoparlörler
  • Kablosuz telefonlar
  • USB 3.0 uyumlu cihazlar 

Nintendo, birçok sorunun yukarıdaki adımları izleyerek çözülebileceğini iddia etti.


https://gamerant.com/nintendo-switch-joy-con-sync-problems-reason/ Yorum Yaz
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Silent Guardian 2 yıl en beğenilen
Nintendoya göre cihazı mağarada kullanmamız lazım.
Edit: Nintendoya antipatim yok, kendi oyuncu kitlesi var. Bana hitap etmese de oyunları, rekabet güzeldir; sevelim.
Lakin anlamadığım konu şu; Microsoft ve Sony hiç böyle açıklama yapmadı, çünkü sorunsuz diyebiliriz. Nintendo neden sorunlu bir kontrolcü üretti?
Nintendoya göre cihazı mağarada kullanmamız lazım.Edit: Nintendoya antipatim yok, kendi oyuncu kitlesi var. Bana hitap etmese de oyunları, rekabet güzeldir;...
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ardaq 2 yıl
doğru çalışması için kendinizi tüm dünyadan izole edip kapanın yerin 100 metre altına girin belki çalışır.
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onsos1100 2 yıl
Hayatı mahveden kent yaşamından uzaklaşın evinizi bırakın dağlara yerleşin diyor
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DH Misafiri 2 yıl
bi monster hunter oyunu çıkartsa o zaman bende alırım.
Monster Hunter 4 te 900+ saatim var
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Kerim5100 2 yıl
Şartlara bakınca konsolu satmak en makul çözüm gibi duruyor :D
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merm 2 yıl
Kısacası EMI problemi var yeterince test etmemişiz demişler,
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Umutcan 2 yıl
Nintendo Apple tarzı açıklama yapmış. Cihaz hiçbir zaman kusurlu olamaz.
2017'de o yukarıdaki şartları sağlayan yer nereden bulacak ki kullanıcı? TV'nin önüne altına koyacak normal olarak.
Orada da tv ve giriş çıkışlarından etkilenecekse demek ki cihazın radyo frekans tasarımı problemli.
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ErTuFx 2 yıl
Nintendonun buldugu cözümler aslinda simdilik kapatin kullanmayin demenin bir baska yöntemi :)
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kasezo 2 yıl
şunu demeyi unutmuşlar: 'almayın. boylece sorun yaşamazsınız'
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eric13 2 yıl
Havada oksijen olmayacak bu arada eklemeyi unutmus editor arkadas
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mementopolis 2 yıl
Yandiginin Resmidir Nintendo.
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smart1978 2 yıl
Mekanda insan olmasin demedigi kalmis :D
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OverClocK1ng 2 yıl
Siz konsolu tutmayı bilmiyorsunuz gibi bir şey demişler resmen.
Hiç kullanmayın, çalışır deseler de olurdu yani.
Yakınında:
Kablo olmasın, Notebook olmasın, Kablosuz hoparlör olmasın,
Kablosuz telefon olmasın.(Çüş. 2017 de tuşlu kablolu telefon mu olacak)
USB3.0 cihaz olmasın (Hele bu iyice s..çmış. USB1.1 kullanalım.)
Hatta siz de olmayın. Cihazın olduğu odadan çıkın...
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