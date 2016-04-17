Nintendo yeni nesil konsolunda AMD'nin 14nm Polaris GPU'sunu kullanabilir

Konsolda yeni nesil savaşı genellikle Xbox ve Playstation arasında geçiyormuş gibi görünüyor. Diğer bir önemli oyuncu Nintendo ise son konsolunu bu iki üreticiden daha önce piyasaya sürmüş, dolayısıyla bazı dezavantajlar yaşamıştı. Japon üretici sıradaki konsolunu erken piyasaya sürse de aynı hataya ikinci kez düşmek istemiyor.
İddialar Nintendo NX konsolunda AMD'nin 14 nm FinFet teknolojisiyle üreceteceği Zen APU'ların (APU, CPU ve GPU'nun tek bir çipte toplanması) tercih edilmesi bekleniyor. Yeni nesil Zen APU'ları Polaris GPU mimarisiyle birlikte grafik konusunda oldukça iddialı. Bu durumda Nintendo NX bugün piyasada bulunan PS4 ve Xbox One'dan da daha üst seviyede performans sunabilecek. Hatta söylendiler cihazın PS4'den %30 seviyesinde daha güçlü olacağı yönünde.
Sony'nin de Playstation 4.5'da Polaris mimarisine sahip AMD GPU'larını kullanacağı iddia ediliyordu. Bu noktada Nintendo'nun yeni konsolu PS4.5 ile benzer bir donanıma sahip olabilir. Her ne kadar yeni nesil Playstation konsolunun 4K için geliştirildiği söylense de Nintendo'nun yola Full HD ve 60 FPS ile devam etmesi olası gözüküyor. Metroid Prime ve The Legend of Zelda gibi önemli oyunlarda Nintendo'nun yeni nesil konsolu için geliştirme aşamasında.
http://www.tweaktown.com/news/51658/nintendos-next-gen-console-rumored-use-14nm-polaris-gpu-amd/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nintendo Wii, aynı dönemde çıkan Xbox 360 ve PS3 den daha fazla satış yapan bir konsol.
Wii U biraz erken çıkartıldı ve tutmadı. Satışlar Xbox One ve PS4 e göre çok geride kaldı. Not: PS4 ikisinin toplamından fazla satış yapmış durumda.
Wii yenilikçi bir konsol olarak çıktı, diğer rakiplerden farklıydı.
Yine yenilikçi olur, VR ye yönelik güçlü bir cihaz çıkartırlarsa uçar gider.
GG WP.
Ps4.5 Vr için çıkacak ama 4k oyunlar için değil
Ps4 1080p oyunları zor çalıştırıyor.
HD 7870 gücünde bile değil
Üstüne üstlük Vr da 1080p 60 fps mümkün olmadığı için o donamim ile 720pi orta seviye detay da çalışıyor.
Yeni nesil gpu larin en fazla yapacağı 2k High seviye 60fps olur ki bence o bile supriz olur. O zamanda Vr 1080pi olur. 1080pi orta seviye grafik.
Yeni nesil gpu lar ile Vr da 2k (her göze 1080pi 60fps high ayar) uçuk hayal bence
Şuan 980ti bile 4k da Bütün ayarlar açılınca yerlerde sürünüyor