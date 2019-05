Nintendo yeni nesil konsolunda AMD'nin 14nm Polaris GPU'sunu kullanabilir

Konsolda yeni nesil savaşı genellikle Xbox ve Playstation arasında geçiyormuş gibi görünüyor. Diğer bir önemli oyuncu Nintendo ise son konsolunu bu iki üreticiden daha önce piyasaya sürmüş, dolayısıyla bazı dezavantajlar yaşamıştı. Japon üretici sıradaki konsolunu erken piyasaya sürse de aynı hataya ikinci kez düşmek istemiyor.

İddialar Nintendo NX konsolunda AMD'nin 14 nm FinFet teknolojisiyle üreceteceği Zen APU'ların (APU, CPU ve GPU'nun tek bir çipte toplanması) tercih edilmesi bekleniyor. Yeni nesil Zen APU'ları Polaris GPU mimarisiyle birlikte grafik konusunda oldukça iddialı. Bu durumda Nintendo NX bugün piyasada bulunan PS4 ve Xbox One'dan da daha üst seviyede performans sunabilecek. Hatta söylendiler cihazın PS4'den %30 seviyesinde daha güçlü olacağı yönünde.

Sony'nin de Playstation 4.5'da Polaris mimarisine sahip AMD GPU'larını kullanacağı iddia ediliyordu. Bu noktada Nintendo'nun yeni konsolu PS4.5 ile benzer bir donanıma sahip olabilir. Her ne kadar yeni nesil Playstation konsolunun 4K için geliştirildiği söylense de Nintendo'nun yola Full HD ve 60 FPS ile devam etmesi olası gözüküyor. Metroid Prime ve The Legend of Zelda gibi önemli oyunlarda Nintendo'nun yeni nesil konsolu için geliştirme aşamasında.

http://www.tweaktown.com/news/51658/nintendos-next-gen-console-rumored-use-14nm-polaris-gpu-amd/index.html