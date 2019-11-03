Nokia 2.3 ortaya çıktı

Nokia, geçtiğimiz Haziran ayında giriş seviyesi akıllı telefonu Nokia 2.2'yi lanse etmişti. Cihaz, 4 çekirdekli Helio A22 yonga seti, 5.71 inçlik çentikli ve HD+ çözünürlüklü ekranıyla karşımıza çıkmıştı. Nokia 2.2'nin olası halefinin yakın bir gelecekte lanse edilmesi beklenmiyordu ancak görünüşe bakılırsa HMD Global, hali hazırda Nokia 2.3 için hazırlıklara başlamış ve hatta oldukça büyük miktarda yol kat etmiş durumda.

NokiaPowerUser tarafından yayınlanan bir yayına göre, HMD Global'in veri tabanından yaşanan bir sızıntı Nokia 2.3'ün varlığını ortaya çıkardı. Nokia 7.2 de ilk olarak HMD Global'ın veri tabanında ortaya çıkmıştı. Sızıntı tam anlamıyla gerçekleri ortaya koyuyordu ve aradan pek de uzun zaman geçmeden cihaz resmi olarak tanıtılmıştı.

Veri tabanı girişleri, Nokia 2.3’ün model numarasının TA-1206 olduğunu ve çift SIM kartı desteğine sahip olduğunu gösteriyor. Cihaz, aynı model numarasıyla kısa bir süre önce FCC sertifikasyonundan da geçmişti ancak Nokia 5.2 olduğu düşünülmüştü.

Ortaya çıkan kayıtlar, cihazın kum rengi, cam göbeği yeşili ve kömür rengi renk seçenekleri ile geleceğini ortaya koyuyor. Renk isimlerinin neden bu kadar spesifik seçilmiş oldukları hakkında herhangi bir fikrimiz yok.

Nokia 2.3'ün teknik özellikleri hala bilinmiyor ancak Nokia 2.2 çıkalı çok kısa bir zaman olduğu için halefi Nokia 2.3'ün üzerine çok da fazla yeniliğin koyulmuş olabileceğini düşünmüyoruz. Cihazın selefiyle neredeyse aynı denebilecek bir donanımla gelmesi oldukça olası.

https://www.gizmochina.com/2019/11/03/leak-reveals-nokia-2-3-is-coming-soon-will-have-3-color-variants/

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, birmodeli olarak piyasaya sürülecek ancakile kutusundan çıkacağını kesin olarak dile getiremeyiz. Yine de her halükarda'dan daha düşük birsürümüyle kutusundan çıkmayacağından ve günün birinde mutlakagüncellemesi alacağından emin olabiliriz.