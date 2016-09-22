Nokia 216: Microsoft’un son telefonu

Akıllı telefon pazarından çekileceğinin işaretlerini veren ve standart işletim sistemli telefon bölümünü de Foxconn’a satan Microsoft, sürpriz bir şekilde yeni bir telefon duyurdu. Nokia 216 adındaki model gelişmekte olan ülke pazarlarını hedef alıyor.

Series 30+ işletim sistemi üzerinde çalışan telefon muhtemelen firmanın elinden çıkan son telefon olacak. 2.4 inçlik 320x240 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan telefon bar tipinde ve tuş takımı barındırıyor. Fonksiyonellikten ziyade uzun kullanım süreleri arayan tüketicilerin tercih edebileceği model 24 güne kadar bekleme süresi ve 18 saate kadar konuşma süresi sunuyor.

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16MB RAM barındıran model depolama alanı ihtiyacını ise microSD kartlar ile gideriyor. GPRS bağlantı özelliği bulunan telefon Bluetooth 3.0 ile eşitli aksesuarlara bağlanabiliyor. Arka kısımdaki VGA kamera LED flaş ile desteklenmiş. Ön kısımda da VGA bir kamera bulunuyor.

Henüz fiyat bilgisi mevcut değil ancak önceki modellere bakıldığında 50$-60$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacağını tahmin edebilir. Nokia 216 ayrıca daha ince yapıya sahip bir Slim Edition versiyonu da sunacak.