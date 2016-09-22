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Nokia 216: Microsoft’un son telefonu

Henüz Nokia markasını taşıyan Android telefonların piyasaya çıkışına epey bir vakit var ancak Microsoft halen bu marka altında üretime devam ediyor. Nokia 216 buna son örnek.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia 216: Microsoft’un son telefonu

Akıllı telefon pazarından çekileceğinin işaretlerini veren ve standart işletim sistemli telefon bölümünü de Foxconn’a satan Microsoft, sürpriz bir şekilde yeni bir telefon duyurdu. Nokia 216 adındaki model gelişmekte olan ülke pazarlarını hedef alıyor.

Series 30+ işletim sistemi üzerinde çalışan telefon muhtemelen firmanın elinden çıkan son telefon olacak. 2.4 inçlik 320x240 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan telefon bar tipinde ve tuş takımı barındırıyor. Fonksiyonellikten ziyade uzun kullanım süreleri arayan tüketicilerin tercih edebileceği model 24 güne kadar bekleme süresi ve 18 saate kadar konuşma süresi sunuyor.

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16MB RAM barındıran model depolama alanı ihtiyacını ise microSD kartlar ile gideriyor. GPRS bağlantı özelliği bulunan telefon Bluetooth 3.0 ile eşitli aksesuarlara bağlanabiliyor. Arka kısımdaki VGA kamera LED flaş ile desteklenmiş. Ön kısımda da VGA bir kamera bulunuyor.

Henüz fiyat bilgisi mevcut değil ancak önceki modellere bakıldığında 50$-60$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacağını tahmin edebilir. Nokia 216 ayrıca daha ince yapıya sahip bir Slim Edition versiyonu da sunacak.

 

http://www.phonearena.com/news/Meet-the-Nokia-216-possibly-the-last-Microsoft-made-Nokia-phone_id85610 Yorum Yaz
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ahmetkep 2 yıl en beğenilen
Mİcrosoft Nokia' ya yazık etmedi. Nokia kendisine yazık etti. Namı yürürken Android' e geçseydi Samsung ve Apple ile pazarda 3. amiral gemi olacaktı.
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ergenius 2 yıl
Yazık ettiniz Nokia'ya . N95 çıktığında uzay çağı telefonu gibiydi . Hiçbir telefon şu ana kadar beni böylesine heyecanlandırmamıştı.
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Mr. Jingles 2 yıl ahmetkep
Nokia'nın zaten MeeGo adında kendi işletim sistemi vardı. Şu an devam edilmiş olsaydı Android çöpünün yüzüne kimse bakmazdı. Elop başa geçince yaptığı ilk icraat MeeGo'yu bitirip WP ile yola devam etmek oldu ki Nokia'yı bitiren de asıl bu oldu.
Nokia'nın zaten MeeGo adında kendi işletim sistemi vardı. Şu an devam edilmiş olsaydı Android çöpünün yüzüne kimse bakmazdı. Elop başa geçince yaptığı ilk icraa...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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TheNewAtilla 2 yıl
Bir işe yaramaz microsoftun kucağında adeta yok oluyor nokia efsanesi.
Eğer zincirlerini kırıp Sağlam argeyle android dünyasına girerler ise; lg, sony vb şirketleri egale eder ve samsungun ensesine yapışır diye düşünüyorum.
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fthkn 2 yıl
Bu piyasada olanlar doğal bur süreç değil. Sürekli emperyal bir müdahale var. Symbian, BlackBerry os, meego, Firefox os bilerek engellendi. Tüm düzen mutlak bir tekele doğru ilerliyor. Abd tekeli.
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kadirirdem 2 yıl
zamani nokia'sı nerelere geldi. :(
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Audi383848 2 yıl
Yazıklar olsun mikrozort zımbırtısı.Nokia gibi bir değeri batırdın.İnşallah fuşya denen sistem gelir de windows batar da bu mikrozorttan kurtuluruz.
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QuexSeeL 2 yıl
Nokia meeGo yu Samsung bada yı taca çıkarmasaydı şimdi ben alternatif olsun diye wp u tam sağlam halini sabırla beklemiyor olacaktım. Şu appstore port olsa bana yeter ama başındakiler cacık.
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JiggySaw 2 yıl
1 ay çadırımı alıp kamp yapmaya gitcem, elektrik falan yok derseniz mantıklı bir model olabilir, onun dışında bir kullanım alanı göremiyorum...
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gcb1903 2 yıl
Şuraya bakın. Apple, Samsung kullanan insanlar içinde Nokia özlemiyle yazıyor. Üzülüyorum ama beter olsunlar. N9 ve Meego diye iki harika eserini bir çırpıda çöpe atan, çöpe atmakla kalmayıp döneminde i4s ile aynı fiyata satılan telefonun hesap, market, harita vs bütün iletişim ağlarını kapatan Nokia daha da beter ol. Öyle ki General Mobile bile 1 aylık geliriyle satın alabilsin seni.
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Das Boot 2 yıl
Olum adamlar $50 a satacaklar, halen o olsun bu olsun konusuyorsunuz.
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Guest-9F07A4B81 2 yıl Das Boot
Das Boot
Olum adamlar $50 a satacaklar, halen o olsun bu olsun konusuyorsunuz.


Türkiye de 300₺
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silversmith 2 yıl
Tuşlu telefon almak isteyen varsa, Nokia 230'u tavsiye ederim.
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DH Misafiri 2 yıl
Anaya babaya alınacak şöyle tuşlu ve iyi kameralı telefon yok piyasada. Yaşlı adam dokunmatiği kullanamıyor. Piyasada bu konuda büyük bir açık var.
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