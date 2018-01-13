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Nokia 8, DxOMark testinde sınıfta kaldı

HMD Global tarafından yeniden canlanan Nokia'nın amiral gemisi modeli Nokia 8'in kamera yetenekleri bekleneni verememişti. DxOMark testi de bu durumu bir kez daha gösteriyor.
1 yıl
3,8b
1
20
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Nokia 8, DxOMark testinde sınıfta kaldı

Nokia’nın amiral gemisi telefonu Nokia 8, kamera test laboratuvarı DxOMark’ın konuğu oldu. Nokia 8, firmanın en iyi telefonu olmasına rağmen DxOMark testinde rakiplerinin gerisinde kaldı.

Nokia, efsane günlerinde Zeiss işbirliği ile dönemine göre oldukça başarılı telefonlar çıkarıyordu. Bu defa da Nokia 8 modelinde Zeiss imzalı lenslerin kullanıldığı telefon ne yazık ki beklenilen kamera performansını gösteremedi. DxOMark testinden 68 puan alması da bu durumun göstergesi oldu.

DxOMark’ın mobil kameralar testinde birinci sırada 98 puan ile Pixel 2, iki ve üçüncü sırada 97’şer puan ile iPhone X ve Mate 10 Pro yer alıyor. Nokia 8’in fiyatı ve kamera yetenekleri düşük olduğu için bu kadar yüksek puan alması beklenmiyordu ancak orta seviye telefonların dahi gerisinde kaldı.

Nokia 8 kamera özellikleri

Nokia 8’de biri renkli biri monokrom olmak üzere iki adet 13 MP çözünürlüğünde arka kamera bulunuyor. Zeiss tarafından üretilen lenslerden renkli çekim yapabileni f/2.0 diyafram açıklığına, 1.12 µm piksel büyüklüğüne sahip.


DxOMark’ın Nokia 8’in fotoğraf yetenekleri için yaptığı değerlendirmede Bokeh özelliğinin kötü çalıştığı, fotoğraflara zoom yapıldığı zaman detayı fazla bozulduğu gözlemlendi. Renk doğruluğu ve pozlama yetenekleri de ideal seviyede.

Video yeteneklerine bakıldığında ise bir hayli düşük puanlar görüyoruz. Doku ve otofokus puanları oldukça düşük. Pozlama ve renk doğruluğu puanları ise fotoğraf için verilenlerin gerisinde.

Nokia 8’in kamerası hem yazılımsal hem de donanımsal anlamda rakiplerinin gerisinde kalıyor. DxOMark’ın değerlendirmesi de bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.


https://www.dxomark.com/nokia-8-review-nokias-return-high-end-segment/ Yorum Yaz
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sniper23 1 yıl en beğenilen
DxOMark'a para ödememiştir, o yüzden geride kalmıştır.
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mert1907 1 yıl
Ben kullanirken gozume iyi geliyorsa gerisi hikayedir. Sentetik testlerde boyle.
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High Sierra 1 yıl
Google'ın yan iştiraki olan Dxomark benchmark'a güveni olan varmış onu gördüm. Carl Zeiss'in Nokia'ya dönüşüne şahit olduk Nokia 8'de. Bu düşük puanı hak etmediği her halükarda belli.
Google'ın yan iştiraki olan Dxomark benchmark'a güveni olan varmış onu gördüm. Carl Zeiss'in Nokia'ya dönüşüne şahit olduk Nokia 8'de. Bu düşük puanı hak etmedi...
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ipli jeton 1 yıl theJuDGe_41
Bir zamanlar kamerası ile rakiplerine toz yutturan bir markanın, kamerada sınıfta kalması...
Nereden nereye.
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ayoldas67 1 yıl
Renkleri gayet iyi veriyor. Ben memnunum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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alemburda34 1 yıl
DxOMark siteside bizim forum gibi parayı basan üstte gözüküyor.
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adroid 1 yıl
Bu testler yalan dolan normal kullanım için yeterli bir kamerası varsa tamam işte.
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dr20mouse 1 yıl
Carl zeiss lens varken hemde geri kalacak öyle mi bu olaydan sonra 41 mplik kamerayı yapan ekibi geri toplar dxomarka kamera dersi verirdim.
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Krone 1 yıl
Yuh yani. Nokia ve kamerada geri kalmak ? İnandırıcı değil.
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tugares 1 yıl
Bu tip sitelere inanmıyorum artık
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KortX 1 yıl
Eskiden kamerasıyla ünlü Nokia'nın artık eski ünü kalmadı malesef.
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Fenomenon 1 yıl
bu tür benchmark sitelerine güvenmiyorum
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SkyTech74 1 yıl
Açıkçası testlerimde G4'ün yanına bile yaklaşamıyordu.. Doğru karar..
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