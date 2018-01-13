Nokia 8, DxOMark testinde sınıfta kaldı

Nokia’nın amiral gemisi telefonu Nokia 8, kamera test laboratuvarı DxOMark’ın konuğu oldu. Nokia 8, firmanın en iyi telefonu olmasına rağmen DxOMark testinde rakiplerinin gerisinde kaldı.

Nokia, efsane günlerinde Zeiss işbirliği ile dönemine göre oldukça başarılı telefonlar çıkarıyordu. Bu defa da Nokia 8 modelinde Zeiss imzalı lenslerin kullanıldığı telefon ne yazık ki beklenilen kamera performansını gösteremedi. DxOMark testinden 68 puan alması da bu durumun göstergesi oldu.

DxOMark’ın mobil kameralar testinde birinci sırada 98 puan ile Pixel 2, iki ve üçüncü sırada 97’şer puan ile iPhone X ve Mate 10 Pro yer alıyor. Nokia 8’in fiyatı ve kamera yetenekleri düşük olduğu için bu kadar yüksek puan alması beklenmiyordu ancak orta seviye telefonların dahi gerisinde kaldı.

Nokia 8 kamera özellikleri

Nokia 8’de biri renkli biri monokrom olmak üzere iki adet 13 MP çözünürlüğünde arka kamera bulunuyor. Zeiss tarafından üretilen lenslerden renkli çekim yapabileni f/2.0 diyafram açıklığına, 1.12 µm piksel büyüklüğüne sahip.

DxOMark’ın Nokia 8’in fotoğraf yetenekleri için yaptığı değerlendirmede Bokeh özelliğinin kötü çalıştığı, fotoğraflara zoom yapıldığı zaman detayı fazla bozulduğu gözlemlendi. Renk doğruluğu ve pozlama yetenekleri de ideal seviyede.

Video yeteneklerine bakıldığında ise bir hayli düşük puanlar görüyoruz. Doku ve otofokus puanları oldukça düşük. Pozlama ve renk doğruluğu puanları ise fotoğraf için verilenlerin gerisinde.

Nokia 8’in kamerası hem yazılımsal hem de donanımsal anlamda rakiplerinin gerisinde kalıyor. DxOMark’ın değerlendirmesi de bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

https://www.dxomark.com/nokia-8-review-nokias-return-high-end-segment/