Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia 8 Sirocco satıştan kalkıyor

Amiral gemisi olarak lanse edilmesine rağmen donanım tarafında biraz rekabetin gerisinde kalan Nokia 8 Sirocco modeli pek çok Nokia web sitesinde satışını durdurmuş durumda.
6 ay
10,7b
1
18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HMD Global’in MWC 2018 fuarında görücüye çıkardığı ve amiral gemisi olarak lanse ettiği Nokia 8 Sirocco modeli satıştan kalkıyor. Donanımı ile biraz eleştirilen modele ilgi de beklendiği kadar olmadı.

Nokia 8 Sirocco özellikleri ve fiyatı

5.5 inçlik kavisli ekranında 2560x1440 çözünürlük sunan telefon Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alıyordu. 12 MP + 13 MP Zeiss optikli çift arka kamera dikkat çekerken 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile sunuluyordu.

Ayrıca Bkz. "PlayStation Vue uygulaması Apple TV uygulaması ile entegre oldu"

750-800 Avro arasında satışa başlayan Nokia 8 Sirocco modeli an itibariyle pek çok Nokia sitesinde satıştan kalkmış durumda. Satın Al butonuna tıklandığında kullanıcı ana sayfaya yönlendiriliyor.

HMD Global ortaklığından bir açıklama gelmese de kaynaklar Nokia X7 modelinin global çıkışı öncesinde Nokia 8 Sirocco modelinin sonlandırıldığını tahmin ediyor. Nokia X7 modeli Nokia 7.1 Plus olarak bilinse de global pazarda Nokia 8.1 olarak pazarlanacağı gündeme gelmişti.

6.18 inçlik çentikli ekran, ince tasarım, Zeiss destekli çift arka kamera, Snapdragon 710 yonga seti, 3500mAH kapasiteli batarya, 4GB/6GB RAM kapasitesi Nokia 8.1 için önemli artılar olacak. Avrupa’da 300 Avro üzerinde satılması beklenen Nokia 8.1 bu açıdan doğrudan Nokia 8 Sirocco ile rekabet eder hale gelecek. HMD Global’in bu bakımdan ağırlığı Nokia 8.1 modeline vereceği tahmin ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Nokia-8-Sirocco-discontinued_id110290 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
isakoc 6 ay en beğenilen
Aselsan 1920'nin katili olduğunu öğrendiğim gün Nokia'ya düşman oldum. Nokia ve ülkemizdeki hain işbirlikçisi KVK sayesinde Aselsan'ın telefon bölümü tarihe gömüldü.
Aselsan 1920'nin katili olduğunu öğrendiğim gün Nokia'ya düşman oldum. Nokia ve ülkemizdeki hain işbirlikçisi KVK sayesinde Aselsan'ın telefon bölümü tarihe göm...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 ay
Yeni modeller tahmini ne zaman gelir acaba. Bilgisi olan var mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 6 ay DH Misafiri
Satışa ilk nerede çıktıysa en az üç ay sonra gelir. Daha fazla da olabiliyor. Nokia Türkiye henüz tam manasıyla aktif değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joshbarnes 6 ay
Hier ist ein Tipp für Telefonhersteller. Stellen Sie ein Telefon mit einem austauschbaren Akku her. Du bist der einzige auf dem Markt mit einem solchen Telefon und ich werde die Scheiße daraus kaufen. Ich wette, es gibt genug Leute, die ein Telefon mit auswechselbarer Batterie wollen, um genügend Verkäufe für mindestens ein solches Modell auf dem Markt zu garantieren. https://www.minimilitia.mobi/ https://www.applock.ooo/ https://www.7zip.vip/
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AleynaFox 6 ay joshbarnes
valla çok doğru dedin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktorun 6 ay joshbarnes
Adam lafı koymuş. Her havuzun dibi über alles.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Symbianist 6 ay
Gözünü Android ile açmış defol git diyen ergenleri de görmemizi sağlayan telefon.
Konuya gelirsek SDM845 ile çıkması gereken bir telefondu ama Samsung'un ambargo koyması sebebiyle istenilen donanımla çıkmamıştır. Nitekim geçtiğimiz yılda da aynısı LG'nin başına gelmiş, SDM835 ile çıkması gereken G6 SDM821 ile çıkmak zorunda kalmıştır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriyo 6 ay
dedesi dolapta durur. anılarım depreşti. eskiden masaya koydunmu tüm kafeterya 1 dakika saygı duruşunda bulunurdu. şimdi millet evi arabayı satıp ayfon x w q alıyor ortalık malı oldu elit seriler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 6 ay
800 euroluk fiyatı ana engel olmuş olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 ay
bir kere dustunmu cikmasi zordur, bir kere ciktinmi indirmeleride zordur ama nokia zamaninda zor olani basarip kendini zorla dusurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isakoc 6 ay en beğenilen
Aselsan 1920'nin katili olduğunu öğrendiğim gün Nokia'ya düşman oldum. Nokia ve ülkemizdeki hain işbirlikçisi KVK sayesinde Aselsan'ın telefon bölümü tarihe gömüldü.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 6 ay
Defol git nokia, artik istenmiyorsun..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oguzhan diric 6 ay
Zaten tamamen çıkmış olması için çıkarılmış bir üründü. Beklentileri hiç karşılayamadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
habbuj 6 ay
X7 modeli ile 8.1 birebir aynı mı olacak acaba? Türkiyeye gelişini dört gözle beklediğim bir model oldu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 6 ay habbuj
250 dolardan duyuruldu ama avrupaya gelince 350 dolar oluyor. Amazon da 350 dolardan satışa başlamış. 350 dolar 2500 den aşağı olmayacak demek.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10693 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nokia, nokia 8 sirocco ve
5 etiket daha nokia 8.1 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Drone kayıt sınırı 500 gramdan 250 grama düşüyor 6 ay İzinsiz reklam mesajlarına 1 milyon liraya kadar ceza yolda 6 ay Apple'ın ortadan kaybolan kablosuz şarj cihazı AirPower, yıl sonunda satışa sunulabilir 6 ay Tesla üretimi hızlandırmak için Model S ve X'in iç mekanlarını basitleştiriyor 6 ay HP parmak izi sensörüne sahip yeni bir fare duyurdu 6 ay 2si1 | Özel Oto vs Toplu Taşıma 6 ay Steam’in büyük indirim tarihleri belli oldu 6 ay Apple'ın 100 ülkede hizmete sokacağı TV abonelik hizmeti 2019'da başlayabilir 6 ay Çiftçilik simülasyonu Stardew Valley oyununun iOS versiyonu yayınlandı 6 ay Sindirim sistemimiz küçük plastik parçalarla dolu olabilir 6 ay Stephen Hawking'in eşyaları açık artırma ile satılacak 6 ay ABD Ulaştırma Bakanlığı'ndan otonom okul servisi uyarısı 6 ay Yeni görüntüleme tekniği ilaç geliştirme çalışmalarını hızlandırabilir 6 ay Fortnite Save the World modu gelecek yıl ücretsiz olacak 6 ay Orta seviyeye Snapdragon 675 takviyesi 6 ay Spotify bazı kullanıcılarla Neler Yeni özelliğini test etmeye başladı 6 ay Xiaomi Mi Mix 3 modeli Snapdragon 855 ile gelebilir 6 ay WhatsApp yakında Touch ID veya Face ID ile kilitlenebilecek 6 ay Dyson elektrikli otomobillerini Singapur'da üretecek 6 ay Wonder Woman 1984 bir kez daha ertelendi 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Nokia 8 Sirocco satıştan kalkıyor Sonraki Virgin Hyperloop One şirketinin başkanı istifa etti 6 ay Windows 10 sorunları kendisi tespit edip düzeltecek 6 ay Katlanabilir Samsung telefonu gelecek ay karşımıza çıkabilir 6 ay Pixii dijital ve analog fotoğraf makinesi tecrübesini bir arada sunuyor 6 ay BMW yangın riski nedeniyle 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor 6 ay Instagram'ın görüntülü arama özelliği artık 6 kişiye kadar destekliyor 6 ay 10 GB RAM'li ilk telefon Xiaomi'den geldi: Black Shark Helo ile tanışın 6 ay Samsung katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayar üzerinde çalışıyor 6 ay Apple, iOS 12.1'de iPhone Xs'in güzellik modunu düzeltti 6 ay THY'den ilginç rota: 800 mil daha fazla uçtu, aynı yakıtı harcadı 6 ay Amerika'da Uber sürücüsü olmak | vLOG 6 ay Huawei Band 3 Pro OLED ekranlı aktivite takip bilekliği ön inceleme 6 ay Samsung yeni akıllı telefonlarında 12 dakikada şarj olabilen grafen pil kullanabilir 6 ay Amazon Türkiye’den alınabilecek uygun fiyatlı Bluetooth kulaklıklar 6 ay Apple'dan bir garip açıklama: iPhone isimlerine eklenen harflerin anlamı yok 6 ay Google Pixel 3 kaybolan fotoğraf sorunu ile gündemde 6 ay Tarihin bilinen en eski yekpare gemi enkazı Karadeniz'de bulundu 6 ay Samsung ekranın tamamında çalışan bir parmak izi tarayıcısı geliştirdi 6 ay Bitcoin fiyatına endeksli HTC Exodus 1 blockchain telefonu duyuruldu 6 ay Türkiye, otomotivde Avrupa'nın en yerli pazarlarından biri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim