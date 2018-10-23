Nokia 8 Sirocco satıştan kalkıyor

HMD Global’in MWC 2018 fuarında görücüye çıkardığı ve amiral gemisi olarak lanse ettiği Nokia 8 Sirocco modeli satıştan kalkıyor. Donanımı ile biraz eleştirilen modele ilgi de beklendiği kadar olmadı.

Nokia 8 Sirocco özellikleri ve fiyatı

5.5 inçlik kavisli ekranında 2560x1440 çözünürlük sunan telefon Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alıyordu. 12 MP + 13 MP Zeiss optikli çift arka kamera dikkat çekerken 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile sunuluyordu.

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750-800 Avro arasında satışa başlayan Nokia 8 Sirocco modeli an itibariyle pek çok Nokia sitesinde satıştan kalkmış durumda. Satın Al butonuna tıklandığında kullanıcı ana sayfaya yönlendiriliyor.

HMD Global ortaklığından bir açıklama gelmese de kaynaklar Nokia X7 modelinin global çıkışı öncesinde Nokia 8 Sirocco modelinin sonlandırıldığını tahmin ediyor. Nokia X7 modeli Nokia 7.1 Plus olarak bilinse de global pazarda Nokia 8.1 olarak pazarlanacağı gündeme gelmişti.

6.18 inçlik çentikli ekran, ince tasarım, Zeiss destekli çift arka kamera, Snapdragon 710 yonga seti, 3500mAH kapasiteli batarya, 4GB/6GB RAM kapasitesi Nokia 8.1 için önemli artılar olacak. Avrupa’da 300 Avro üzerinde satılması beklenen Nokia 8.1 bu açıdan doğrudan Nokia 8 Sirocco ile rekabet eder hale gelecek. HMD Global’in bu bakımdan ağırlığı Nokia 8.1 modeline vereceği tahmin ediliyor.