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Nokia 9 için çentik ve ekrana entegre parmak izi okuyucu iddiaları

Akıllı telefon pazarının en çok konuşulan modellerinden birisi olmasına rağmen bir türlü piyasaya çıkmayan Nokia 9 ile ilgili yeni iddialar gelmeye devam ediyor.
1 yıl
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11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yılın ve aynı zamanda Nokia’nın en iddialı amiral gemisi olmayı amaçlayan Nokia 9 için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Yeni modelin çentikli ekran tasarımı ve ekrana entegre parmak izi okuyucu barındıracağı ifade ediliyor.

Nokia 9 özellikleri

Son dönemin popüler trendi çentikli ekran Nokia 9 modelinde de yerini alacak. Bu bakımdan Nokia 9 modelinin 18:9 görüntü oranı ve çok ince ekran çerçeveleri ile geleceği anlaşılıyor. Daha önceki kavisli ekran iddiaları boşa çıkmış gibi.

Pazarda hiç yapılmamışı yapmaya hazırlanan HMD Global, Nokia 9 modelinde Carl Zeiss ile hazırlanmış 5 lensli bir arka kamera kullanmayı planlıyor. Sızdırılan çizimlerde yuvarlak tarzda bir lens dizilimi ile ilginç bir tasarımın ortaya çıkarıldığını görüyoruz.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber Android uygulaması yayında!"

Diğer taraftan Nokia 9’un ekrana entegre bir parmak izi okuyucu ile geleceği iddia ediliyor. Bu iddia da oldukça anlamlı zira hem ince erkan çerçeveleri için hem de arka taraftaki dairesel tasarımın bozulmaması için ekrana entegre parmak izi okuyucu oldukça ideal.

Donanım tarafında Snapdragon 845 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, 3300/3500mAh kapasiteli batarya, QuickCharge 4+ gibi özellikler kesin gibi.

Henüz Nokia 9 için net bir tanıtım tarihi yok. Nokia 8 Sirocco ilk olarak sahneye çıktığı için Nokia 9 araya biraz mesafe koyabilir. Bu da en iyi ihtimalle yaz sonlarını veya IFA 2018 tüketici elektroniği fuarını işaret ediyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/03/12/nokia-9-may-come-with-a-notch-and-an-under-display-fingerprint-scanner/ Yorum Yaz
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Whippoorwill 1 yıl en beğenilen
Çentikli yapında eldekileri uzun süre kullanalım.
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intel7mix 1 yıl
Çentiksiz telefon istiyoruz. Çentiği protesto ettireceksiniz ha bu nedir be. Önüne gelen çentik koyuyor sanki pazardan alıyoruz
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JessieJ 1 yıl
Nishika gibi 3d foto çekecekse o kadar lensi koysunlar ama çekmeyecekse gerek yok 5 lense...

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fbyram 1 yıl
İnce çerçeve diye üreticileri zorladınız şimdi çerçeve yarışında adamlar çentiğe mecbur kaldı. Bir süre bu trend olacak belli, 2-3 yıl gider bu şekilde kendinizi alıştırın...
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esmerbuyucu 1 yıl
Beş lens yetmez, 16 lens olsun. Bknz. Light L16
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Whippoorwill 1 yıl en beğenilen
Çentikli yapında eldekileri uzun süre kullanalım.
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onur1971 1 yıl
Kamera için tepeye sim girişi gibi baş-çıksın şeklinde bir sistem yapın da artık bu çentik sorunu kalksın
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aycibin 1 yıl
haberde 5 lens diyor, resimde 7 lens var?
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coolsten 1 yıl aycibin
aycibin
haberde 5 lens diyor, resimde 7 lens var?

İkisi flaş
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Mr. Jingles 1 yıl
Beş lens ile farklı bir deneyim sunacağı kesin. Ekrana entegre parmak izini de hesaba katarsak işte budur dedirtecek bir cihaz geliyor demektir.
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intel7mix 1 yıl
Çentiksiz telefon istiyoruz. Çentiği protesto ettireceksiniz ha bu nedir be. Önüne gelen çentik koyuyor sanki pazardan alıyoruz
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Johan Elmander 1 yıl
Siz de mi çentik
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