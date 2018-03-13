Nokia 9 için çentik ve ekrana entegre parmak izi okuyucu iddiaları

Bu yılın ve aynı zamanda Nokia’nın en iddialı amiral gemisi olmayı amaçlayan Nokia 9 için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Yeni modelin çentikli ekran tasarımı ve ekrana entegre parmak izi okuyucu barındıracağı ifade ediliyor.

Nokia 9 özellikleri

Son dönemin popüler trendi çentikli ekran Nokia 9 modelinde de yerini alacak. Bu bakımdan Nokia 9 modelinin 18:9 görüntü oranı ve çok ince ekran çerçeveleri ile geleceği anlaşılıyor. Daha önceki kavisli ekran iddiaları boşa çıkmış gibi.

Pazarda hiç yapılmamışı yapmaya hazırlanan HMD Global, Nokia 9 modelinde Carl Zeiss ile hazırlanmış 5 lensli bir arka kamera kullanmayı planlıyor. Sızdırılan çizimlerde yuvarlak tarzda bir lens dizilimi ile ilginç bir tasarımın ortaya çıkarıldığını görüyoruz.

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Diğer taraftan Nokia 9’un ekrana entegre bir parmak izi okuyucu ile geleceği iddia ediliyor. Bu iddia da oldukça anlamlı zira hem ince erkan çerçeveleri için hem de arka taraftaki dairesel tasarımın bozulmaması için ekrana entegre parmak izi okuyucu oldukça ideal.

Donanım tarafında Snapdragon 845 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, 3300/3500mAh kapasiteli batarya, QuickCharge 4+ gibi özellikler kesin gibi.

Henüz Nokia 9 için net bir tanıtım tarihi yok. Nokia 8 Sirocco ilk olarak sahneye çıktığı için Nokia 9 araya biraz mesafe koyabilir. Bu da en iyi ihtimalle yaz sonlarını veya IFA 2018 tüketici elektroniği fuarını işaret ediyor.