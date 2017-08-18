Nokia 9 için ilk işaret geldi

Nokia’nın ilk amiral gemisi Nokia 8’i tanıtmasının ardından Nokia 9 soruları sorulmaya başlanmıştı. HMD Global yetkilileri yapılan görkemli etkinlik sonrasında ikinci amiral gemisi ile ilgili ilk ipucunu verdi.

Daha büyüğü yolda

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre yeni nesil Nokia amiral gemisi daha büyük bir ekrana sahip olacak. Farklı bir ekran boyutu ile firma tüm tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik bir portföy ortaya koymayı planlıyor.

Akıllı telefon pazarında genelde 5 ve 5.5 inç arası daha çok kabul görüyor. 5.5 inç ve üzerindeki telefonların da yine önemli bir kitlesi var. Bu bakımdan pek çok üretici 6.6 inçe kadar çıkan ekran boyutlarına da yer veriyor. HMD Global da bunu dikkate alıyor.

Nokia 9 modeli ile ilgili bugüne kadar sızan bilgiler zaten 5.7 inçlik bir ekrana işaret ediyordu. Bu bakımdan bahse konu yeni nesil amiral gemisi Nokia 9 olacak. Snapdragon 835 yonga seti, 6GB/8GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, Iris tarayıcı, IP68 ile su altında dayanıklılık gibi özellikler barındıracak Nokia 9, mevcut Nokia 8’in bir tık üzerine konumlanacak.

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Nokia 9 modelinin ekran çerçeveleri bakımından biraz daha ince olacağı ifade ediliyor. Parmak izi okuyucu arkaya alınacağı için ön panelde ekran çerçevelerinin inceltilmesi imkanı doğuyor. Bir bakıma Galaxy S8 modelinin düz ekran tasarımı gibi olduğunu söyleyebiliriz.

Yine ZEISS imzalı bir çift kamera da modelde yerini alacak. Ayrıca ön tarafta da bir çift kamera iddiası var. Fiyat olarak 750 Avro gibi daha üst bir rakam telaffuz ediliyor. Yani rakip amiral gemileri ile fiyat olarak aynı seviyeye gelmiş olacak.