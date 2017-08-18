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Nokia 9 için ilk işaret geldi

Nokia 8 ile amiral gemi sınıfında açılışı yapan HMD Global girişimi, sonraki telefonun hazırlıklarına başladı. Yeni amiral gemisi daha büyük bir ekrana sahip olacak.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia’nın ilk amiral gemisi Nokia 8’i tanıtmasının ardından Nokia 9 soruları sorulmaya başlanmıştı. HMD Global yetkilileri yapılan görkemli etkinlik sonrasında ikinci amiral gemisi ile ilgili ilk ipucunu verdi.

Nokia 9 için ilk işaret geldi

Daha büyüğü yolda

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre yeni nesil Nokia amiral gemisi daha büyük bir ekrana sahip olacak. Farklı bir ekran boyutu ile firma tüm tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik bir portföy ortaya koymayı planlıyor.

Akıllı telefon pazarında genelde 5 ve 5.5 inç arası daha çok kabul görüyor. 5.5 inç ve üzerindeki telefonların da yine önemli bir kitlesi var. Bu bakımdan pek çok üretici 6.6 inçe kadar çıkan ekran boyutlarına da yer veriyor. HMD Global da bunu dikkate alıyor.

Nokia 9 modeli ile ilgili bugüne kadar sızan bilgiler zaten 5.7 inçlik bir ekrana işaret ediyordu. Bu bakımdan bahse konu yeni nesil amiral gemisi Nokia 9 olacak. Snapdragon 835 yonga seti, 6GB/8GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, Iris tarayıcı, IP68 ile su altında dayanıklılık gibi özellikler barındıracak Nokia 9, mevcut Nokia 8’in bir tık üzerine konumlanacak.

Ayrıca Bkz. "Nokia 8: Asıl silah ortaya çıktı"

Nokia 9 modelinin ekran çerçeveleri bakımından biraz daha ince olacağı ifade ediliyor. Parmak izi okuyucu arkaya alınacağı için ön panelde ekran çerçevelerinin inceltilmesi imkanı doğuyor. Bir bakıma Galaxy S8 modelinin düz ekran tasarımı gibi olduğunu söyleyebiliriz.

Yine ZEISS imzalı bir çift kamera da modelde yerini alacak. Ayrıca ön tarafta da bir çift kamera iddiası var. Fiyat olarak 750 Avro gibi daha üst bir rakam telaffuz ediliyor. Yani rakip amiral gemileri ile fiyat olarak aynı seviyeye gelmiş olacak. 

 

http://www.ibtimes.co.in/hmd-global-allegedly-confirms-nokia-9-will-have-bigger-screen-nokia-8-738845 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cansev07 1 yıl en beğenilen
Bu tasarımla gelecekse kesin alırım
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Captchain 1 yıl
nokia 500 gibi bir deliden daha iyi
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Tahoe_930 1 yıl
İşte bu cihaz amiral gemi sıfatını taşıyabilir..Umarım yıl sonuna kadar Nokia 7 ile birlikte gelir..Nokia 8 tam bir hayal kırıklığı oldu benim için..
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Takeshi Kovacs 1 yıl
Nokia nasıl bir firma anlam veremiyorum, aklıma symbian 40 yıllarım geldi hüzünlendim. Şuanki 6s imden daha keyifliydi. Pazara ayak uydursa eski kaliteli cihazlarını getirse Türkiyeyi yalar yutarlar bence
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Mr. Jingles 1 yıl Takeshi Kovacs
N82 aldığımdaki heyecanı hiçbir telefonda yaşamadım. Kutuyu açarken kalbim duracaktı. 6s aldığımda ise zerre heyecan duymadım. Symbian 40 diye bir şey yok bu arada.
S60 o.
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Glorfindel1907 1 yıl
Kamera sensörü büyük modeller beklemiyor değilim açıkcası, Özellik olarak 8 modelinden pek farklı gelmedi bana, Eskisi gibi farklı farklı cihazlar yapmaları lazım
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kelepiradam 1 yıl
Nokia 8 güzel bu daha da güzel. Nihayet severek alabileceğim bir telefon çıktı.
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Master_Evil 1 yıl
eskisi gibi arka arkaya nokia haberi geliyor, 2006lı yıllara geri döndüm
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Nokia kullanan var mı arkadaş o kadar seçenek varken el insaf ya batsınlar yerin dibine girsinler iyi oldu.
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kadirirdem 1 yıl
Tasarım güzel duruyor hadi bakalım Nokia...
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N!C 1 yıl
Nokia 9 modeli efsane model N9'u aratacak bir model olarak gelirse Çin'e gidip Foxconn u bombalar ordan Finlandiya'ya geçer HDM Global CEO'sunu döverim


stephen elop'a niye mi dokunmadım. Havalimanında beni tutuklayıp ülkeye geri gönderdiler
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Mertxray 1 yıl
Nokia 8 satışlarını etkileyebilecek bir hamle.
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