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Nokia Lumia 920 ve 820 modelleri için Avrupa'da ön sipariş alımı resmen başladı

6 yıl
9,5b
1
64
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Nokia, içerisinde bulunduğumuz ayın ilk günlerinde tanıttığı Microsoft'un yeni Windows Phone 8 işletim sistemine sahip Lumia 920 ve 820 akıllı telefonları için bugün Avrupa'da resmen ön sipariş almaya başladı. Finlandiyalı üreticinin resmi Almanya, İtalya ve Rusya internet sitelerinde her iki cihaza ait fiyatlar ve dağıtımın başlayacağı tarihler paylaşıldı. 
Cihazların ön siparişlerinin alınmaya başladığı bölgeler ve zaman dilimleri şöyle;
  • Almanya: Lumia 920 - 649€ (1496TL) - Lumia 820 - 499€ (1150TL) - Kasım
  • İtalya: Lumia 920 - 599€ (1381TL) - Lumia 820 - 499€ (1150TL) - Kasım ayının ortaları
  • Rusya: Lumia 920 - 24,990 Ruble (1434TL) - Lumia 820 - 19,990 Ruble (1147TL) - 2012 dördüncü çeyreği
Nokia'nın WP8'li amiral gemisi olarak nitelendirilen Lumia 920, 4.5 inç büyüklüğünde 1280 x 768 piksel (332ppi) IPS TFT PureMotion HD+ ekran, 1.5GHz çift Krait işlemci, Adreno 225 GPU'lu Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 çipset, 1GB RAM, 32GB dahili hafıza, 8.7MP PureView teknolojisine sahip çift LED flaşlı Carl Zeiss sensör, 1.3MP görüntülü görüşme kamerası, Bluetooth 3.1, çift bant Wi-Fİ a/b/g/n, çift taşıyıcı ile 42Mbps HSDPA, USB OTG desteği, A-GPS, GLONASS ve 2000mAh pille donatıldı. Kablosuz şarj fonksiyonunu da beraberinde getiren cihazı siyah, gri, kırmızı, sarı, beyaz renk seçenekleriyle edinmek mümkün.
Orta segmentte konumlanan Lumia 820 ise; 4.3 inç WVGA (800 x 480 piksel) ClearBlack AMOLED ekran, 1.5GHz hızında çift çekirdekli MSM8960 çipset, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, microSD kart slotu, çift LED'li 8MP Carl Zeiss Tessar lens, VGA ön kamera, Bluetooth 3.1, A-GPS, GLONASS, kablosuz şarj, 1650mAh pile sahip olacak. 920'deki renk seçeneklerinin yanı sıra Lumia 820'nin mavi ve menekşe renkli sürümleri de teknoloji mağazalarındaki yerini alacak.
Microsoft'un Apollo kod adlı mobil platformu üzerindeki geliştirme çalışmalarını sonlandırmasının ardından geçtiğimiz haftalarda boy gösteren Windows Phone'lu akıllı telefonlar en stabil yazılımlarla çıkışlarını yapacaklar. İlk etapta Nokia, Samsung ve HTC'nin ürünleri tüketicilerle buluşacak. Sonraki dönemlerde Huawei, ZTE ve Çin'de hizmet vermekte olan Oppo'nun daha ekonomik çözümleri piyasaya sürülecek. Sony ve LG ise; WP8 ekosisteminde yer almayacaklarını kesin bir dille ifade etmişti.

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musti198080 6 yıl en beğenilen
imei kayit olaylari ciktiginda -"avrupada öncü olduk....ilk biz yaptik onlarda yapacak" denmiyormuydu??...arastirdim imei kayit kanununda birakin avrupayi dunyada bir ilk olmuşuz....avrupada varmi arastirin....bu kanun vatandaşı korumak adina mi çıkmıştı???(hiç sanmam)

btk'nın imei numaralarını kayıt altina alması ilk başta tüketici lehine bir uygulama olarak lanse edildi. imei numaraları kayıt edilen cihazlar artık çalındıklarında btk cihazın iletişimini kesecekti. tabi bunun için de bir sürü hile bulundu. en basiti artık işe yaramayan ve kaydı yapılmış bir telefonun imei no'su klonlandı ve kaydın arkasına geçilmiş oldu.eee noldu telefonlarimiz guvenceyemi alindi?? ...etrafimizda cok fazla klonlanmiş telefon var..... o zaman amac neydi???tabiki vatandastan daha fazla para almak !!!


fiyat avantaji sebebiyle yurt disindan getirilen cihazlara yenilerde 100 tl vergi geldi......bir pasaportla 2 sene icin 1 telefon getiriliyor... devlet resmen yurt ici yurt disi farketmez telefonunuzu distributorden alin diyor...dunyanin hangi ulkesinde boyle bir uygulama var ben bulamadim????....daha fazla vergi almak icin distrubutorlerin bu kadar simartilmasi hos degil (tamam garanti veriyorlarda bir telefondan aldiklari kâri dusununce insanin garanti maranti istiyesi gelmiyor)

distributor kârı +devletin aldigi yuksek vergiler yuzunden bu duruma gelmis bulunmaktayiz.....

tabiki vergide vermek gerek ...bu kadar cok mu orasi mechul
imei kayit olaylari ciktiginda -"avrupada öncü olduk....ilk biz yaptik onlarda yapacak" denmiyormuydu??...arastirdim imei kayit kanununda birakin avrupayi duny...
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General. 6 yıl haymatloshan
haymatloshan

Burada kaç lira olacak acaba,her yerde aynı anda satışa çıkmayacak mıydı bu telefon?

burda en az 2000tl olur nede olsa dünyanın en zengin ülkesiyiz piyasaya çıkması konusunda hiçbir zaman ingiltere almanya vs ülkelerle aynı anda ülkemizde satışa çıkmaz en az 2 ay sonra piyasaya çıkar yani donanım vs eskidikten sonra çıkar hem daha pahalı al hemde en son kullan olacak iş değil birde şöyle bir söylem varya bir türk dünyaya bedeldir külliyen yalan aslında bir avrupalı bütün türkiyeye bedel diye düzeltilmesi lazım bazıları belki bana çok kızacak ama malesef durum bu mesela bir avrupalı gelir ülkemize kral gibi tatil yapar biz kendi ülkemizde tatilin t sini bilmiyoruz niye çünkü kendi vatandaşına üç katı daha pahalı satar sonrada gurur okşayıcı 1-2 söylemle ninniyle bizi yıllardır uyuttukları gibi uyutmayada devam ediyorlar
haymatloshanBurada kaç lira olacak acaba,her yerde aynı anda satışa çıkmayacak mıydı bu telefon?burda en az 2000tl olur...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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eP_362 6 yıl myhotyro
myhotyro

haymatloshan

Burada kaç lira olacak acaba,her yerde aynı anda satışa çıkmayacak mıydı bu telefon?


Windows Phone 7.5 da Türkçe desteği yoktu. Windows Phone 8 de de olmadığı gibi bir rivayet var. Eğer doğru ise Lumia serisi bir sene sonra ancak gelir.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
myhotyrohaymatloshanBurada kaç lira olacak acaba,her yerde aynı anda satışa çıkmayacak mıydı bu telefon?...
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IzzeT T. 6 yıl
Burda yazsana.net/... özellikleri sıralanmış, ve yazsana.net/... kırılma testi yapılmış izleyin.
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xLmNt13 6 yıl
Samsung ativ s bunlardan daha iyi bence
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kartalcin 6 yıl
Ağır telefon dez avantaj demekdir ! Telefon ağır olursa 185 gram gibi yere düşünce dağılır 100 gr lık telefon ile 185 gr lık telefonun aynı mesafeden düşmesi bir değildir.
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Evrenye 6 yıl
Ne Zaman Gelcek Türkiye ye
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ulwi 6 yıl
insanlar windows phone store a laf atiyor , ama bir inceledim nerdeyse bütün taninmis uygulamalar var store da yakinda instagram da gelecek, whatsapp de wp8 icin tekrar elden gececekmis mis gibi, birde direcx ve w8 altyapisida eklenince bir cok yeni uygulamada gelecektir wp8 e.
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caglar_kilic 6 yıl
Farkettinizmi bilmem ama Lumia 820'nin 3 ülkede fiyatları aynı iken Lumia 920 de olay değişiyor. Ne gibi bir sebebi var acaba ...
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ulwi 6 yıl
Iphone 5 , Lg Optimus G , Galaxy Note 2 derken Nokia Lumia 920 yi gördüm, özelliklere baktım, ilk incelemeleri izledim ve elime alıp kurcalayıncaya kadar son kararım Lumia 920.

Kararımdaki etken faktörler;

1. Şu ana kadar ki en iyi telefon kamerası + optik titreşim engellemeli ve ekstra kamera düğmeli
2. Kullanılan ekran teknolojisi, her cisim ile kullanılabilme, amoled kalitesinde siyah renk
3. Malzeme kalitesi
4. Nokianın kendine has programları
5. Kablosuz şarj özelliği ve bunun kutu içeriğinde olması
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Without You Here 6 yıl
820 ne demek
920 ne demek
bunların gösterdiği bi değer var mı, yoksa rakamlar sallama mı?
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sinuhe.s 6 yıl ulwi
ulwi
Iphone 5 , Lg Optimus G , Galaxy Note 2 derken Nokia Lumia 920 yi gördüm, özelliklere baktım, ilk incelemeleri izledim ve elime alıp kurcalayıncaya kadar son kararım Lumia 920.

Kararımdaki etken faktörler;

1. Şu ana kadar ki en iyi telefon kamerası + optik titreşim engellemeli ve ekstra kamera düğmeli
2. Kullanılan ekran teknolojisi, her cisim ile kullanılabilme, amoled kalitesinde siyah renk
3. Malzeme kalitesi
4. Nokianın kendine has programları
5. Kablosuz şarj özelliği ve bunun kutu içeriğinde olması

Bende çok begendim ancak kaba kalın ve ağır ..yinede hala almak niyetindeyim
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Myxo 6 yıl
Başlıyorum allah kerim. :D
Telefonun çıkış tarihi hakkında saçma sapan yorumlar mevcut. Bir nokia shop'a gittim bana, Kasım ortasında Türkiye'de olur dedi. Bu bir..
İkincisi, Nokia telefonu her ülkeye aynı fiyattan satmıyor elbet. Ülkede ki vergiler ağarsa ona oranla fiyatı çekiyor. Bir arkadaş demiş ki Iphone 5 ile aynı fiyat kesin buda 3000 tl olur.. Aynı fiyat olduğunu dğru ama 3000 tl olmaz. Iphone 3300 tl değil zaten normaldede. Gold mağazası ilk getirenler oldukları için üstüne 500 tl gibi bir rakam koymuşlar. Belki daha fazla.
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Master-Fİ 6 yıl
Tr maximum 920 icin 1750,820 icin 1350 gibi olacaktir.
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Amedra 6 yıl
htc 8x daha.cazip geliyor artık.
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johnny_bravo_ 6 yıl
920 alamam zatende

olmayacak bi dua tabi de 820 şöyle 1100-1200 lerle gelirse saniye düşünmemmm saniye :)
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raSe34 6 yıl
web101
haymatloshan Burada kaç lira olacak acaba,her yerde aynı anda satışa çıkmayacak mıydı bu telefon?
burda en az 2000tl olur nede olsa dünyanın en zengin ülkesiyiz piyasaya çıkması konusunda hiçbir zaman ingiltere almanya vs ülkelerle aynı anda ülkemizde satışa çıkmaz en az 2 ay sonra piyasaya çıkar yani donanım vs eskidikten sonra çıkar hem daha pahalı al hemde en son kullan olacak iş değil birde şöyle bir söylem varya bir türk dünyaya bedeldir külliyen yalan aslında bir avrupalı bütün türkiyeye bedel diye düzeltilmesi lazım bazıları belki bana çok kızacak ama malesef durum bu mesela bir avrupalı gelir ülkemize kral gibi tatil yapar biz kendi ülkemizde tatilin t sini bilmiyoruz niye çünkü kendi vatandaşına üç katı daha pahalı satar sonrada gurur okşayıcı 1-2 söylemle ninniyle bizi yıllardır uyuttukları gibi uyutmayada devam ediyorlar

fiyatı iphone 5 le aynı. onunda burdaki fiyatı malum 3300 lira civarı, yani 2000 tl ye gelmesi biraz zor gibi.. bekleyip görücez.
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