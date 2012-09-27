Nokia Lumia 920 ve 820 modelleri için Avrupa'da ön sipariş alımı resmen başladı

Nokia, içerisinde bulunduğumuz ayın ilk günlerinde tanıttığı Microsoft'un yeni Windows Phone 8 işletim sistemine sahip Lumia 920 ve 820 akıllı telefonları için bugün Avrupa'da resmen ön sipariş almaya başladı. Finlandiyalı üreticinin resmi Almanya, İtalya ve Rusya internet sitelerinde her iki cihaza ait fiyatlar ve dağıtımın başlayacağı tarihler paylaşıldı.

Cihazların ön siparişlerinin alınmaya başladığı bölgeler ve zaman dilimleri şöyle;

Almanya: Lumia 920 - 649€ (1496TL) - Lumia 820 - 499€ (1150TL) - Kasım

Lumia 920 - 649€ (1496TL) - Lumia 820 - 499€ (1150TL) - Kasım İtalya: Lumia 920 - 599€ (1381TL) - Lumia 820 - 499€ (1150TL) - Kasım ayının ortaları

Lumia 920 - 599€ (1381TL) - Lumia 820 - 499€ (1150TL) - Kasım ayının ortaları Rusya: Lumia 920 - 24,990 Ruble (1434TL) - Lumia 820 - 19,990 Ruble (1147TL) - 2012 dördüncü çeyreği

Nokia'nın WP8'li amiral gemisi olarak nitelendirilen Lumia 920, 4.5 inç büyüklüğünde 1280 x 768 piksel (332ppi) IPS TFT PureMotion HD+ ekran, 1.5GHz çift Krait işlemci, Adreno 225 GPU'lu Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 çipset, 1GB RAM, 32GB dahili hafıza, 8.7MP PureView teknolojisine sahip çift LED flaşlı Carl Zeiss sensör, 1.3MP görüntülü görüşme kamerası, Bluetooth 3.1, çift bant Wi-Fİ a/b/g/n, çift taşıyıcı ile 42Mbps HSDPA, USB OTG desteği, A-GPS, GLONASS ve 2000mAh pille donatıldı. Kablosuz şarj fonksiyonunu da beraberinde getiren cihazı siyah, gri, kırmızı, sarı, beyaz renk seçenekleriyle edinmek mümkün.

Orta segmentte konumlanan Lumia 820 ise; 4.3 inç WVGA (800 x 480 piksel) ClearBlack AMOLED ekran, 1.5GHz hızında çift çekirdekli MSM8960 çipset, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, microSD kart slotu, çift LED'li 8MP Carl Zeiss Tessar lens, VGA ön kamera, Bluetooth 3.1, A-GPS, GLONASS, kablosuz şarj, 1650mAh pile sahip olacak. 920'deki renk seçeneklerinin yanı sıra Lumia 820'nin mavi ve menekşe renkli sürümleri de teknoloji mağazalarındaki yerini alacak.

Microsoft'un Apollo kod adlı mobil platformu üzerindeki geliştirme çalışmalarını sonlandırmasının ardından geçtiğimiz haftalarda boy gösteren Windows Phone'lu akıllı telefonlar en stabil yazılımlarla çıkışlarını yapacaklar. İlk etapta Nokia, Samsung ve HTC'nin ürünleri tüketicilerle buluşacak. Sonraki dönemlerde Huawei, ZTE ve Çin'de hizmet vermekte olan Oppo'nun daha ekonomik çözümleri piyasaya sürülecek. Sony ve LG ise; WP8 ekosisteminde yer almayacaklarını kesin bir dille ifade etmişti.