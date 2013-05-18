Nokia Lumia 925'in OLED ekranına ait detaylar

Windows Phone 8 işletim sistemli yeni akıllı telefonunu geçtiğimiz günlerde Londra, İngiltere'de resmen tanıtan Nokia pazarlama faaliyetlerine şimdiden başladı. Conversations by Nokia blogunda Lumia 925'in yapısında ihtiva ettiği OLED ekrana ait bazı detaylar paylaşan üretici, üst düzey mobil cihazını ekran teknolojileri hususunda üstün kılan özelliklerine değindi. Daha önce Samsung'u patentli OLED teknolojilerini izinsiz kullanmakla suçlayan ve bu gelişmeler sonrası Güney Koreli rakibiyle arasındaki tedarik faaliyetlerini durduracağı rapor edilen Nokia'nın en yeni telefonunda bir diğer Koreli üretici LG'nin çözümlerine yer verdiği bildiriliyor. Lumia 925'in ekran nicelikleri de panelin LG'nin alt kuruluşu LG Display tarafından imal edildiğine işaret ediyor.

Nokia'nın yaklaşık üç yıl önce duyurduğu ClearBlack teknolojisiyle donatılan Lumia 925'in 4.5 inç büyüklüğündeki 1280 x 768 piksel çözünürlüklü ekranı, ClearBlack ince filmi sayesinde direk güneş ışığı altında dahi yansımaları en düşük seviyeye indirerek görünebilirliği belirli bir seviyede tutmayı başarıyor. Yeni bir AMOLED ekran teknolojisi kullandıklarını dile getiren Finlandiyalı firmanın Salo şehrindeki geliştirici takımına mensup ekran uzmanları Hannu Lahti ve Kenneth Majander, AMOLED panelin birbiri üzerine entegre edilmiş ince katmanlardan oluşan yapısının Lumia 925'e daha ince bir form kazandırdığını ve koruyucu cam ile gerçek ekran arasındaki boşluğun kapatılabilmesini mümkün kılarak görüntü kalitesini artırdığını belirtiyor. Aynı zamanda kontrast oranının LCD panellerle kıyaslanamayacak bir düzeye ulaşmasını sağlayan AMOLED, geniş bir renk yelpazesi sunuyor; gerçekçi koyu tonlar sergiliyor ve ClearBlack filtresiyle birlikte yansımaların görünebilirliği etkilememesine imkan tanıyor. Nokia ayrıca, çok sayıda farklı renk yelpazesi modunu beraberinde getiren Color Profiling uygulaması ile yeni ekranını tüketiciye en uygun şekilde sunabilmeye büyük önem verdiğini gösteriyor.

Samsung'un en yeni OLED çözümü 475 nit parlaklığa ulaşabilirken Lumia 925'in, 600 nit'e kadar çıkabildiği bilgisi de yayınlanan blog yazısında paylaşıldı. Aradaki bu fark bile zaten 2011'de OLED tedariğiyle ilgili bir anlaşma imzalayan LG Display ve Nokia'nın yeni Lumia'da birlikte çalıştığını gözler önüne seriyor. Küçük ölçekli panellerde daha karlı olan AH-IPS LCD türünde yoluna devam etme kararı alan LG'nin OLED panelli az sayıdaki ürününe eşlik eden Ultra AMOLED çözümü de diğer OLED'lere oranla çok daha yüksek bir parlaklık değeri elde etmişti. LG Display'ın Paju, Güney Kore fabrikasındaki 4.5-nesil üretim hatlarından çıkan paneller, alüminyum kasalı 925'in yanı sıra Verizon Lumia 928 modelinde de kendine yer buldu. LG Display'ın tedarikte sorun oluşturmaması halinde ilerleyen dönemlerde Nokia'nın OLED panel kullanımını yaygınlaştırabileceği tahmin ediliyor.

http://conversations.nokia.com/2013/05/15/why-the-nokia-lumia-925-is-a-screen-idol