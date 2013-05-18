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Nokia Lumia 925'in OLED ekranına ait detaylar

6 yıl
1,4b
1
29
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Nokia Lumia 925'in OLED ekranına ait detaylar
Windows Phone 8 işletim sistemli yeni akıllı telefonunu geçtiğimiz günlerde Londra, İngiltere'de resmen tanıtan Nokia pazarlama faaliyetlerine şimdiden başladı. Conversations by Nokia blogunda Lumia 925'in yapısında ihtiva ettiği OLED ekrana ait bazı detaylar paylaşan üretici, üst düzey mobil cihazını ekran teknolojileri hususunda üstün kılan özelliklerine değindi. Daha önce Samsung'u patentli OLED teknolojilerini izinsiz kullanmakla suçlayan ve bu gelişmeler sonrası Güney Koreli rakibiyle arasındaki tedarik faaliyetlerini durduracağı rapor edilen Nokia'nın en yeni telefonunda bir diğer Koreli üretici LG'nin çözümlerine yer verdiği bildiriliyor. Lumia 925'in ekran nicelikleri de panelin LG'nin alt kuruluşu LG Display tarafından imal edildiğine işaret ediyor.
Nokia'nın yaklaşık üç yıl önce duyurduğu ClearBlack teknolojisiyle donatılan Lumia 925'in 4.5 inç büyüklüğündeki 1280 x 768 piksel çözünürlüklü ekranı, ClearBlack ince filmi sayesinde direk güneş ışığı altında dahi yansımaları en düşük seviyeye indirerek görünebilirliği belirli bir seviyede tutmayı başarıyor. Yeni bir AMOLED ekran teknolojisi kullandıklarını dile getiren Finlandiyalı firmanın Salo şehrindeki geliştirici takımına mensup ekran uzmanları Hannu Lahti ve Kenneth Majander, AMOLED panelin birbiri üzerine entegre edilmiş ince katmanlardan oluşan yapısının Lumia 925'e daha ince bir form kazandırdığını ve koruyucu cam ile gerçek ekran arasındaki boşluğun kapatılabilmesini mümkün kılarak görüntü kalitesini artırdığını belirtiyor. Aynı zamanda kontrast oranının LCD panellerle kıyaslanamayacak bir düzeye ulaşmasını sağlayan AMOLED, geniş bir renk yelpazesi sunuyor; gerçekçi koyu tonlar sergiliyor ve ClearBlack filtresiyle birlikte yansımaların görünebilirliği etkilememesine imkan tanıyor. Nokia ayrıca, çok sayıda farklı renk yelpazesi modunu beraberinde getiren Color Profiling uygulaması ile yeni ekranını tüketiciye en uygun şekilde sunabilmeye büyük önem verdiğini gösteriyor.
Samsung'un en yeni OLED çözümü 475 nit parlaklığa ulaşabilirken Lumia 925'in, 600 nit'e kadar çıkabildiği bilgisi de yayınlanan blog yazısında paylaşıldı. Aradaki bu fark bile zaten 2011'de OLED tedariğiyle ilgili bir anlaşma imzalayan LG Display ve Nokia'nın yeni Lumia'da birlikte çalıştığını gözler önüne seriyor. Küçük ölçekli panellerde daha karlı olan AH-IPS LCD türünde yoluna devam etme kararı alan LG'nin OLED panelli az sayıdaki ürününe eşlik eden Ultra AMOLED çözümü de diğer OLED'lere oranla çok daha yüksek bir parlaklık değeri elde etmişti. LG Display'ın Paju, Güney Kore fabrikasındaki 4.5-nesil üretim hatlarından çıkan paneller, alüminyum kasalı 925'in yanı sıra Verizon Lumia 928 modelinde de kendine yer buldu. LG Display'ın tedarikte sorun oluşturmaması halinde ilerleyen dönemlerde Nokia'nın OLED panel kullanımını yaygınlaştırabileceği tahmin ediliyor.

http://conversations.nokia.com/2013/05/15/why-the-nokia-lumia-925-is-a-screen-idol Yorum Yaz
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TECHTRONİC 6 yıl en beğenilen
Nokia'nın önünü alamayacaklar sadece bunu diyorum Samsun Htc vb firmalara birşey demiyorum hepsinin yeri ayrı ama Nokia çok farklı.İskandinav firmalarını iyi izleyin derim.
Nokia'nın önünü alamayacaklar sadece bunu diyorum Samsun Htc vb firmalara birşey demiyorum hepsinin yeri ayrı ama Nokia çok farklı.İskandinav firmalarını iyi i...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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THESTER 6 yıl
TECHTRONİC
bozisik
TECHTRONİC
darkaura
TECHTRONİC Nokianın önünü alamayacaklar sadece bunu diyorum Samsun Htc vb firmalara birşey demiyorum hepsinin yeri ayrı ama Nokia çok farklı.İskandinav firmalarını iyi izleyin derim.
İslandinav firmalari mi? Ericsson gibimi. Adi bile kalmadi, tamamen Japon oldu. Ayrica bilmem farkettiniz mi haberin yarisindan fazlasi bir Kore firmasinin LGnin teknolojik basarisi ustune.
Örnekler verebilirim ama anlamadığınız bi nokta demişsinizki heberin yarısı Lg firmasının başarısının üstüne.Anlamadığınız şey ise şudur Samsung , Lg ve Sony firmaları teknoloji firmalarıdır yani bunun için argeleri var ve birşeyler geliştirmeye çalışıyorlar başarıyorlar ama adamlar sadece telefon için uğraşmayor bu arge işinde mesela Sony televizyonları için geliştirdiği Bravia teknolojisini telefonlarına uyguluyor.Mesela Samsung Led tv üretimindedeki başarısını Led Ekranı küçülterek telefonuna koydu ve başarılı oldu ama kendi üretim tesislerinde kendi argeleriyle yaptılar bunları. Ama Nokia aldı onlardan ekran teknolojisini dedi ben bunu nasıl daha iyi hale getirebilirim dedi PureMotion HD+ display ekranı yarattı neydi bu ekranın özelliği piksel hızlandırma ve testlerde görüldüki en iyi ekran Nokia çıktı. Sonra ne yaptı dediki bi sorun var bu ekran teknolojilerinde nedir bu sorun kullanıcılar güneş ışığı veya gün ışığı altında ekranı görmekte zorlanıyorlar.Ne yaptı Nokia bu soruna çözüm olarak ClearBlack olayını geliştirdi ve bu çok basit bir film katıyla aşılabilen bir sorunmuş öğrenmiş olduk... Sonra ne yaptı kerkesin kameralı telefon yaptığı bir ortamda kameranın üzerine gitti geliştirme amaçlı neler yapılabileceğini anltmama gerek yok ihtiyacı olan gitsin 808 920 kameralarına hatta diğer telefonlarla eşdeğer diyebileceğimiz 820 yede baksınlar. En çok itiraz edilen keşke denilen nedir Nokia için yazılım tabiki.Herkes aynı teraneyi söyleyip duruyor.Bakın görün ahanda buraya yazıyorum
şu çok sevdiğiniz Android varya kapalı hale gelcek aynı IOS gibi aynı BB10 gibi aynı WP8 gibi.Az kaldı Motorola ile ortaklıklarından iyi bir meyve çıkartacak Google amcamız ve diycekki Samsung çekil hele şöyle bi kenara bak görürsünüz.Neden ortalıkta Tizen Firefox falan var hala zannediyorsunuz sebebi bu işte. Nokia bu işten çok karlı çıkacak ama önce sürünecek herkese ve özellikle yaşı 23-25 olan bizlere akıllı telefon nedir öğreten Nokia merak etmeyin Wp8 ile daha iyisi nasıl olur onuda öğretecek...
Mesajinizin sonunda samsunga cekil diyen google ı gördüm. Hic sanmiyorum oyle seyler olacagini samsungun google icin ne kadar degerli oldugunu herkes biliyor android onunla yukseldi desek yeridir. Samsung galaxy s4 e nexus cihaz olmadigi halde o ozelligi veren google, samsunga cekil kenara derse kendi kuyusunu kazmis olur. Nokia iyi telefon yapiyor ancak uzun zaman var wp8 in oturmasina.
Bunun örnekleri var var hani çekil diyen değilde bir zamanların müthiş firmalarının neredeyse silindiklerini varlar ama isimlerini daha az duymaya başladığımız firmalar en büyük örneği IBM daha sonra Ericcson olurmu olur tamamen bi köşeye atmasada ihtiyacım yok sana diycektir çünkü madem gittin bu kadar yatırım yaptın Motoroloya bunun meyvelerini almalısın.Kaldıki Amerikanın yeni politikasıyla örtüşüyor bu dediğim neydi bu dışardaki üretilen Amerikan markalarının artık içerde üretim yapması buna istinaden verilen teşvikler Google bunu kaçırmaz.

Uzun vadede kesinlikle Samsung'dan çekilmesini istemez fakat Android'in kapalı sistem olacağını bende düşünüyorum. Nexus arayüzüyle piyasaya sürülen s4'te bence bunun habercisi yavaş yavaş alıştıracaklar zamanla HTC One'a da aynı şeyleri yaparlar arayüzlerini geliştirip en sonunda da kapalı sisteme geçebilirler gayette mantıklı olur açıkçası. En azından güncelleme işi Google'ın elinde olur.
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Utku 6 yıl
Kullandığım Nokia 603 telefon zamanında 1000 nit parlaklığa sahip diye piyasaya sürüldü. 1000 nitin üzerinde bir değere sahip telefon var mı acaba?
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zenme 6 yıl
oh my god. Bu Xiaomi Mi2S akıllı telefon çok çirkin ve çok pahalı görünüyor. ama dünyanın en popüler telefon. tüm arkadaşlarıma bir tane var.
neden bu kadar popüler? bunun hakkında ne düşünüyorsun? ben istiyorum bir deneyin bir satın: rmz.co/...
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sniper1.6 6 yıl zenme
zenme

oh my god. Bu Xiaomi Mi2S akıllı telefon çok çirkin ve çok pahalı görünüyor. ama dünyanın en popüler telefon. tüm arkadaşlarıma bir tane var.
neden bu kadar popüler? bunun hakkında ne düşünüyorsun? ben istiyorum bir deneyin bir satın: rmz.co/...

sen ne diyon
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.:asci:. 6 yıl
"AMOLED, gerçekçi koyu tonlar sergiliyor "
fotoğrafların koyuluğu animasyon filmi gibi gerçekçilik mi bu?
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AAT.BH 6 yıl
Tasarımı mükemmel ötesi ama donanımı çok eski. Hepsi Microsoft'un yüzünden Nokia'da aramıyorum suçu işini kusursuz yapıyor.. Aynı hassasiyeti Microsoft'ta göstermeli bir de şu arayüzü daha görsel yapmalı bence. Ben beğeniyorum ama bi o kadar da beğenmeyeni var. Her zevke hitap eden bir arayüz hazırlamalılar en azından duvar kağıdı koyalım bir süre sonra sıkılır insan bu arayüzden..
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KayhanKaan 6 yıl
Bu telefonları işletim sistemi olmadan satsalar biz istediğimiz sistemi yükleyebilsek ne güzel olurdu.
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koyunsavar 6 yıl
bende tek parca alet uretmeden en iyisini ben yapiyorum en iyi ekran bende diye hava atmayi anlamiyorum oled ekranlari samsung yada lg uretiyor digerleride en iyi oled benimki diye hava atiyor
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Bay H 6 yıl koyunsavar
tarzan76

bende tek parca alet uretmeden en iyisini ben yapiyorum en iyi ekran bende diye hava atmayi anlamiyorum oled ekranlari samsung yada lg uretiyor digerleride en iyi oled benimki diye hava atiyor

"Yeni bir AMOLED ekran teknolojisi kullandıklarını dile getiren Finlandiyalı firma".Lg yanlış hatırlamıyor isem finlandiyalı bir firma değildi .Nokia paneli evet başkasından alıyor olabilir ama paneli aldığı gibi telefona takıp satmıyor .Geliştirmeler yapıpta sunuyor kullanıcıya
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stalker(1979) 6 yıl

Yazıda "Samsung'un en yeni OLED çözümü 475 nit parlaklığa ulaşabilirken" denilmiş. En yeni oled çözümü derken S4'ü mü? kastediyorlar acaba? lg parlak ekranlarda uzman zaten. Yanlış hatırlamıyorsam 700 nit parlaklığa ulaşabilen telefonu vardı. Bu haberler Nokia adına güzel gelişmeler. Pazar artık eski pazar değil. Millet ilk önce Ekranın özelliklerine daha sonra kamera özelliklerine bakıyor. İşlemci gücü ram oranı batarya kapasitesi hemen hemen bütün telefonların benzer. Nokia keşke şu windows phone 8'i kullanmasaydı da meego ile yoluna devam etseydi:(
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General. 6 yıl
Lg ürünleri her zaman Samsungdan daha kaliteli Nokia için iyi bir seçim
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kımyasal 6 yıl
Ah be Nokia android telefon çıkarsan ne güzel olucak
Nokia gerçekten son zamanlarda kendine has teknolojileri ile farklı bir kulvarda koşuyor.Ekran,kamera,ses,kasa kalite kokuyor tabi bazı hatalarıda var ama bunlarıda düzelticektir.
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goenitz117 6 yıl
Hangi panelin daha iyi olduguna insan gözü karar verecek Nokia blogu deil
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mert1907 6 yıl goenitz117
goenitz117
Hangi panelin daha iyi olduguna insan gözü karar verecek Nokia blogu deil

Karar verdim. Nokia.
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