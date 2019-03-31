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Nokia X71 Geekbench'te görüntülendi

HMD Global'ın 2 Nisan'da tanıtılacak olan yeni orta-üst seviye cihazı Nokia X71'in performansına ve teknik özelliklerine dair bir takım detaylar Geekbench'te ortaya çıktı.
1 ay
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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HMD Global, 2 Nisan’da yeni orta-üst seviye akıllı telefon modeli Nokia X71'i tanıtacak. 48 megapiksellik ana sensör ve 120 derecelik süper geniş açılı sensör içeren üçlü arka kamera kurulumu ile kamera yetenekleri konusunda dikkat çekecek olan cihaz, ayrıca HMD Global'ın ön kamera deliğine sahip olan ilk akıllı telefon modeli olacak. Cihazın performansına ve teknik özelliklerine dair bir takım detaylar performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te ortaya çıktı.
Nokia X71, Geekbench'te Snapdragon 660 yonga seti, 6 GB RAM ve Android 9 Pie işletim sistemi ile görüntülendi. Cihazın tek çekirdek testinde 1455, çift çekirdek testinde ise 5075 puan almayı başardığı görülüyor.
Geçmişteki sızıntılardan yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; Nokia X71, 6.22 inç genişliğinde, 19:9 en-boy oranına sahip Full HD+ bir ekranla gelecek. Snapdragon 660 yonga setinden gücünü alacak olan cihaz, 4 ve 6 GB'lık iki RAM kapasitesi seçeneği ile gelecek. 48 megapiksellik ana sensör ve 120 derecelik süper geniş açılı sensör içeren üçlü kamera kurulumunun yer aldığı cihaz, Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.
http://www.slashleaks.com/l/nokia-x71-geekbench-specs-sdm660-6gb-ram-android-9 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dreamblue35 1 ay
şu telefonu bir inceleyin kıyaslayın birde yurt dışı fiyatı baya düşmüş
bang good satış link i
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

edit: site satış link i
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muratkaya 1 ay
Nokia geri dönüyor haberleri çıktığında dönmese daha iyi dedik tepki çektik. Alın size Nokia :)
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The.Mafia 1 ay
Türkiye pazarında Nokia artık yarıştan geri kaldı
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Quuredo 1 ay
Fiyatı, diğer Nokia akıllı telefon fiyatları gibi Türkiye pazarı içinde cazip olursa kesinlikle alınır.
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TearsForFears 1 ay Quuredo
Nokia nın tr fiyatları cazip değil. Snapdragon 636 lı Nokia 7.1 2700 lira.
Nokia zaten tr de sözde var. Telefonları getirmiyorlar 8.1 i siroccoyu getirmediler. Getirselerde alan olmazdı zaten o fiyatlara.
Xiaomi 150 euroya satarken nokia bu telefona 350 euro isteyecektir.
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