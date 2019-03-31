Nokia X71 Geekbench'te görüntülendi

HMD Global, 2 Nisan’da yeni orta-üst seviye akıllı telefon modeli Nokia X71'i tanıtacak. 48 megapiksellik ana sensör ve 120 derecelik süper geniş açılı sensör içeren üçlü arka kamera kurulumu ile kamera yetenekleri konusunda dikkat çekecek olan cihaz, ayrıca HMD Global'ın ön kamera deliğine sahip olan ilk akıllı telefon modeli olacak. Cihazın performansına ve teknik özelliklerine dair bir takım detaylar performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te ortaya çıktı.

Nokia X71, Geekbench'te Snapdragon 660 yonga seti, 6 GB RAM ve Android 9 Pie işletim sistemi ile görüntülendi. Cihazın tek çekirdek testinde 1455, çift çekirdek testinde ise 5075 puan almayı başardığı görülüyor.

http://www.slashleaks.com/l/nokia-x71-geekbench-specs-sdm660-6gb-ram-android-9

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Geçmişteki sızıntılardan yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak;genişliğinde,en-boy oranına sahipbir ekranla gelecek.yonga setinden gücünü alacak olan cihaz,ve'lık iki RAM kapasitesi seçeneği ile gelecek.ana sensör ve 120 derecelik süper geniş açılı sensör içeren üçlü kamera kurulumunun yer aldığı cihaz,işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.