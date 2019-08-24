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Nokia, cihazlarının Android 10 güncellemeleri için izleyeceği yol haritasını duyurdu

Android 10'un tanıtımından hemen sonra HMD Global, bu yılın son çeyreğinde ve önümüzdeki yılın ilk yarısında Nokia modellerinin Android 10 güncellemeleri için izleyeceği yol haritasını duyurdu.
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Google'ın mobil cihazlar için piyasaya sürmüş olduğu işletim sistemi Android'in 10. ana sürümü Android 10 dün itibariyle duyuruldu. 9. sürüm Android Pie da dahil olmak üzere tüm sürümlere tatlı ve şekerleme isimleri veren Google, bu yıl ilk kez bu tarz bir aksiyona girmeyerek yeni sürümü Android 10 ismiyle duyurdu. 
Pek çok akıllı telefon üreticisi Android 10 güncellemelerini cihazları için yayınlama hazırlığına girmiş durumda. Bu üreticilerden biri de HMD Global. Yazılım güncellemelerini hızlı ve istikrarlı şekilde yayınlaması ile takdir gören şirket, şimdiden bu yılın son çeyreğinde ve önümüzdeki yılın başlarında cihazlarının Android 10 güncellemeleri için izleyeceği yol haritasını duyurdu. 

2019'un Dördüncü Çeyreği

Listenin ilk başında Nokia 7.1, Nokia 8.1 ve Nokia 9 PureView yer alıyor. Bu üç cihaz bu yılın dördüncü çeyreği sona ermeden güncelleme almış olacaklar.
Bu üçlünün arkasında ise Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus ve Nokia 7 Plus yer alıyor. Bu üç cihaz bu yılın dördüncü çeyreği ve önümüzdeki yılın ilk çeyreği arasında güncelleme almış olacaklar.

2020'nin İlk Çeyreği 

2020'nin ilk çeyreğinde ise Nokia 2.2, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2 ve Nokia 4.2 için güncelleme yayınlanacak.
Aynı zaman diliminde Android 9 Pie Go Edition'lı Nokia 1 Plus, Nokia 5.1 Plus ve Nokia 8 Sirocco da güncelleme alacak.

2020'nin İkinci Çeyreği 

Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1 ve Android 8.1 Oreo Go Edition ile piyasaya sunulmuş olan Nokia 1 ise 2020'nin ikinci çeyreğinde güncelleme almış olacaklar.
2017'de piyasaya çıkan Nokia telefonlarının hiçbiri Android 10'a güncellenmeyecek. Ayrıca Nokia 8'in neden amiral gemisi listesinde bulunmadığı konusunda şu an için herhangi bir fikrimiz yok.
Bu güncelleme programına dayanarak, gelecekteki Nokia modellerinin Android 10 ile kutudan çıkacağını tahmin ediyoruz. Her ikisi de Android 9 Pie ile Geekbench'te görüntülenen Nokia 7.2 ve Nokia 6.2 konusunda emin değiliz ama iki cihazın henüz satışa sunulmadan veya satışa çıktıktan hemen sonra güncelleme alacaklarını tahmin ediyoruz.

https://www.gizmochina.com/2019/08/22/android-10-release-schedule-for-nokia-phones-announced/ Yorum Yaz
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