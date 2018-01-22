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Nokia pazarda hiç yapılmamışı yapmaya hazırlanıyor

Bu yıl içerisinde kamera konusunda ses getirecek bir Nokia telefonu bizi bekliyor. HMD Global ortaklığı 5 lens barındıran yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.
1 yıl
6b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia’nın akıllı telefon pazarında kamera konusundaki yenilikleri şüphesiz hafızalardan silinemez. 41MP çözünürlüğünde sensör, OIS desteği, Xenon flaş gibi pek çok yenilik Nokia ile akıllı telefon pazarına ilk kez sunulmuştu veya yaygınlaştırılmıştı. Firma şimdi çok daha büyük bir işe imza atabilir.

5 lensli Nokia akıllı telefonu

Sızdırılan bilgilere ve görsellere göre Nokia 5 lensli bir akıllı telefon hazırlığı içerisinde. Firmanın Nokia OZO kamerasındaki tasarımı temel alarak akıllı telefonlara göre optimize ettiği ifade ediliyor.

Nokia OZO’nun dairesel yapısını temel alan teknolojide 5 adet lens yuvarlak şeklinde sıralanıyor. Flaş ve yardımcı sensör ile toplam 7 dairenin olduğu bir Nokia OZO görüntüsü ortaya çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Nokia Asha serisi geri dönüyor"

Şimdilik bu sensör ve lens entegrasyonunun nasıl sonuçlar vereceği bilinmiyor. Nokia OZO, 8 kamera ve 8 mikrofon ile en güçlü VR kamerası olarak duyurulmuş ancak sonrasında geliştirmelerin durdurulmasına karar verilmişti.

Bu yeni teknoloji kısa vadede karşımıza çıkmayacak yani en azından MWC 2018 fuarında. Nokia’nın yılın ikinci yarısında bir hamle yapabileceği belirtiliyor. Snapdragon 845 yonga seti ile amiral gemisi seviyesinde olacak bu yeni cihaz son dönemin en çok konuşulan modellerinden birisi olacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Is-this-even-possible-Nokia-smartphone-with-penta-lens-camera-in-the-works_id101780 Yorum Yaz
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DigitalKral 1 yıl en beğenilen
Çekirdekte doyuma ulaşıldı.
Çekirdek savaşlarının yerini lens savaşları alıyor artık sanırım.
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Mr. Jingles 1 yıl
Konu Android Nokia bölümünde görünmüyor.
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Mr. Jingles 1 yıl
Farklı lensler ile bence çok büyük bir değişim yapabilirler. Üreticilerin açık diyafram kullanmalarının en büyük sebebi giren ışık miktarını artırıp oluşabilecek gürültüyü en aza indirgemektir. Fakat daha geniş bir netleme alanı çekmek söz konusu olduğunda f/2.8 lens f/1.6'dan daha net çekim imkanı sunar. Tutar ya da tutmaz ama mutlaka denenmesi gerekiyor. Belki diğer üreticiler de taklit etmeye başlarlar.
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Astforum 1 yıl
5 adet lens 5 adet kamera demek oluyor!!!
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cyberfalcon 1 yıl Astforum
Astforum
5 adet lens 5 adet kamera demek oluyor!!!

% lensten 5 kamera demek istediğini anladım ama 5 lens 5 kamera demek değil. Her kamerada zaten 5-6 tane lensten oluşan bir objektif var. Ha bu arada lensin türkçesi mercek demek.
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cyberfalcon 1 yıl
Tek kameraya 5 lens mi takmışlar?
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Kerim5100 1 yıl
Bu şey değil mi ya atomun ikinci yörüngesi :D
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Sipihrz 1 yıl
Lensin üzerine telefon yapmaya çalışsınlar bence :)
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sistemli adam 1 yıl
Sanırsın ki artık sadece fotoğraf performans odaklı cihaz alınıyor. Ötesi artık profesyonel fotoğrafçılık ve buna düşkün olan da profesyonel makina ve objektiflerle çalışıyor.
Zaten en iyilerini leica ile huawei ve samsung üst düzey telefonlar yapıyor. Başka konularda fark yaratmaya çalışın.
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Erasmus78 1 yıl
5 tane lens ne kadar gerekli bilmiyorum ama Xenon Flash olayını sevdim. Sebdim ama kalınlık meselesini nasıl halledecekler? Hatırladığım kadarı ile Xenon flashlar büyük hacme ihtiyaç duyuyorlar.
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Mr. Jingles 1 yıl Erasmus78
Nokia N82 ve 808 kullanmış biri olarak 10 mm olursa benim için ince bile sayılır. Şu bir gerçek ki xenon flaşın yerini hüçbir led tutamaz. Özellikle düşük ışıklı yakın çekimlerde noise oranı ledli kameralara göre bariz azalıyor.
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argat44 1 yıl
Ekrem71 Haberi kaçııın.. 41mp kamera günlerce bağıra çağıra reklam yaptılar firma battıydı ya Hatırladık değilmi..
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OverClocK1ng 1 yıl
Şu telefon da boşu boşuna yapılıyor. Kimse 5 lens var diye telefon almaz.
Kameralar zaten çok iyi.
Bir telefon alırken:
Kamera iyiyse
Sesi iyi ve yüksek çıkıyorsa
Ekran güneş altında rahat görünüyorsa
Pili iyi gidiyorsa
Hızı iyiyse
bunlara bakarım. 5 kamera koyup da eşşşek kadar çerçeve koyup pili düşük tutarlarsa bi halta yaramaz. Veya o lenslerin bedeli var. Telefon 1800 Dolara çıkarsa, bizde 10.000 TL olur..
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