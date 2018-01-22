Nokia pazarda hiç yapılmamışı yapmaya hazırlanıyor

Nokia’nın akıllı telefon pazarında kamera konusundaki yenilikleri şüphesiz hafızalardan silinemez. 41MP çözünürlüğünde sensör, OIS desteği, Xenon flaş gibi pek çok yenilik Nokia ile akıllı telefon pazarına ilk kez sunulmuştu veya yaygınlaştırılmıştı. Firma şimdi çok daha büyük bir işe imza atabilir.

5 lensli Nokia akıllı telefonu

Sızdırılan bilgilere ve görsellere göre Nokia 5 lensli bir akıllı telefon hazırlığı içerisinde. Firmanın Nokia OZO kamerasındaki tasarımı temel alarak akıllı telefonlara göre optimize ettiği ifade ediliyor.

Nokia OZO’nun dairesel yapısını temel alan teknolojide 5 adet lens yuvarlak şeklinde sıralanıyor. Flaş ve yardımcı sensör ile toplam 7 dairenin olduğu bir Nokia OZO görüntüsü ortaya çıkıyor.

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Şimdilik bu sensör ve lens entegrasyonunun nasıl sonuçlar vereceği bilinmiyor. Nokia OZO, 8 kamera ve 8 mikrofon ile en güçlü VR kamerası olarak duyurulmuş ancak sonrasında geliştirmelerin durdurulmasına karar verilmişti.

Bu yeni teknoloji kısa vadede karşımıza çıkmayacak yani en azından MWC 2018 fuarında. Nokia’nın yılın ikinci yarısında bir hamle yapabileceği belirtiliyor. Snapdragon 845 yonga seti ile amiral gemisi seviyesinde olacak bu yeni cihaz son dönemin en çok konuşulan modellerinden birisi olacak.