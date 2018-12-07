Nokia telefonlar iki yılda 70 milyon adet sattı

Microsoft tarafından satın alınmasından yavaş yavaş eriyen ve en sonunda da pazara veda eden Nokia markası, HMD Global ortaklığının elinde yeniden hayat buldu. İki yılda marka önemli bir ivme yakaladı.
Tırmanış başladı
Marka hakkını Microsoft’tan satın alan HMD Global, Ocak 2017 tarihinde Nokia 6 ile yeniden pazara dönmüştü. O günden bu yana yaklaşık 2 yıl geride kaldı. Nokia 8.1 lansmanında bilgiler veren firma bu iki yıl içerisinde toplam 70 milyon telefon sattığını dile getirdi.
70 milyon rakamı içerisinde akıllı telefonlar ve standart cep telefonları birlikte yer alıyor. Bu rakamın 56 milyonu 35 yaş üzeri ve Nokia markasını tanıyan kitle tarafından satın alınmış. Ayrıca uygun fiyatlı akıllı telefonlar en önemli gelir kaynağı ve amiral gemisi tarafında beklentiler karşılanamamış.Ayrıca Bkz. "iOS 12.1.1 yayınlandı. İşte yenilikler"
Akıllı telefon pazarında ilk 10 listeyi zorlamaya başlayan Nokia bölge olarak ise daha da yukarıda. Örneğin Avrupa’da Nokia markasının en iyi 5 markadan birisi olduğu ifade ediliyor.
Firmanın Nokia 6.1 akıllı telefonu segmenti içerisinde en çok ilgi gören yeni model durumunda. Nokia 7 Plus ve Nokia 3.1 modelleri de yine en çok ilgi gören modeller arasında yer alıyor. HMD Global bu açıdan 300-400 Avro bandı arasına daha fazla yatırım yapmayı planlıyor.
Zaten akıllı telefon pazarında genel olarak üst seviye segmentte bir düşüş olduğu gözlemleniyor. Bugüne amiral gemisi tarafında rekorlar kıran ve gelirin önemli bölümünü buradan sağlayan Samsung veya LG gibi markalar artık alt seviyelere daha çok odaklanmaya başladı.
HMD Global de buna ayak uydurmuş görünüyor. Bir süredir 5 kameralı Nokia 9 amiral gemisinin gelecek yıla ertelendiği gündemdeydi. Bu açıklama ile iddialar da aslında doğrulanmış oldu.
https://www.phonearena.com/news/Nokia-smartphone-sales-HMD-Global_id111724 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Artık çok geç ,eski günlerin hatırına bile çıkardığı modeller çoğu kullanıcının yüzünü güldürmüyor. Ya da ben dahil birçok eski sıkı bir Nokia kullanıcısı bile daha önce çıkardığı bazı modelleri satın alan kullanıcı şikayetlerine rağmen, F/P cihaz ilan edilse de, almaya çekinir halde, kararsız kalmıştır.
Bknz. Nokia 8 de kullanılan LG marka ekran nın ghostscreen handikapına rağmen,Sd835 işlemcisi olmasa yazılım destek adına sahip olduğu donanıma rağmen bomboş bir cihaz.
Camera, vb donanım olarak eldeki donanımın performansını ortaya çıkaracak firma tarafından yazılımsal destek olmamasını,Androidone konseptin de olmamasına rağmen,Google ile anlaşma yapıp, bir Androidone telefon kadar hızlı güncelleme alacağı sözünü vererek pure android cihaz yapmışlar havası verip bu eksiklerini kapatmaya çalışsalar da bekleneni bana göre verememiştir.
Nokia 8 i Sd835 hatırına fiyat performans adına stokları Türkiye de bile, zor bela erittiler.Bir diğerini satıştan kaldırdılar.
Nokia 8 için beklenen hızlı güncellemeler de sözde kalmış,ya da bazı optimisazyon sorunlarından dolayı ertelenmiş durumda,
Nokia 8.1 de bile sd845 ile gelmeliydi ki bir nebze işlemci hatırına istediği fiyatlara satabilir di.
Piyasa da özellikle orta segment de Çin markaların iddialı modelleri varken, 2 sene de 70 milyon telefon satmış olmalarına rağmen, birçok kullanıcı Nokia 8 den sonra 2. Bir şans vermeyebilir.