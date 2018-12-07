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Nokia telefonlar iki yılda 70 milyon adet sattı

Nokia markasının küllerinden doğmasını sağlayan HMD Global ortaklığı basamakları birer birer tırmanıyor. Marka iki yılda toplam 70 milyon telefon satışı gerçekleştirdi.
5 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft tarafından satın alınmasından yavaş yavaş eriyen ve en sonunda da pazara veda eden Nokia markası, HMD Global ortaklığının elinde yeniden hayat buldu. İki yılda marka önemli bir ivme yakaladı.

Tırmanış başladı

Marka hakkını Microsoft’tan satın alan HMD Global, Ocak 2017 tarihinde Nokia 6 ile yeniden pazara dönmüştü. O günden bu yana yaklaşık 2 yıl geride kaldı. Nokia 8.1 lansmanında bilgiler veren firma bu iki yıl içerisinde toplam 70 milyon telefon sattığını dile getirdi.

70 milyon rakamı içerisinde akıllı telefonlar ve standart cep telefonları birlikte yer alıyor. Bu rakamın 56 milyonu 35 yaş üzeri ve Nokia markasını tanıyan kitle tarafından satın alınmış. Ayrıca uygun fiyatlı akıllı telefonlar en önemli gelir kaynağı ve amiral gemisi tarafında beklentiler karşılanamamış.

Ayrıca Bkz. "iOS 12.1.1 yayınlandı. İşte yenilikler"

Akıllı telefon pazarında ilk 10 listeyi zorlamaya başlayan Nokia bölge olarak ise daha da yukarıda. Örneğin Avrupa’da Nokia markasının en iyi 5 markadan birisi olduğu ifade ediliyor.

Firmanın Nokia 6.1 akıllı telefonu segmenti içerisinde en çok ilgi gören yeni model durumunda. Nokia 7 Plus ve Nokia 3.1 modelleri de yine en çok ilgi gören modeller arasında yer alıyor. HMD Global bu açıdan 300-400 Avro bandı arasına daha fazla yatırım yapmayı planlıyor.

Zaten akıllı telefon pazarında genel olarak üst seviye segmentte bir düşüş olduğu gözlemleniyor. Bugüne amiral gemisi tarafında rekorlar kıran ve gelirin önemli bölümünü buradan sağlayan Samsung veya LG gibi markalar artık alt seviyelere daha çok odaklanmaya başladı.

HMD Global de buna ayak uydurmuş görünüyor. Bir süredir 5 kameralı Nokia 9 amiral gemisinin gelecek yıla ertelendiği gündemdeydi. Bu açıklama ile iddialar da aslında doğrulanmış oldu.

 

https://www.phonearena.com/news/Nokia-smartphone-sales-HMD-Global_id111724 Yorum Yaz
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MaSSive 5 ay en beğenilen
Apple iphone 2g 3g çıkardığı sıralar da ,o eski Nokia olarak şu Symbian Os da ısrar etmeyi bırakıp ,Microsoft a bulaşmasaydı, Android Os a Linux tabanlı N800 N810 tabletlerin de ve yine linux tabanlı Megoo ile çıkardığı N900 da olduğu gibi zamanında en azından Android e yönelseydin,bugün çok farklı yerlerde olurdu.
Artık çok geç ,eski günlerin hatırına bile çıkardığı modeller çoğu kullanıcının yüzünü güldürmüyor. Ya da ben dahil birçok eski sıkı bir Nokia kullanıcısı bile daha önce çıkardığı bazı modelleri satın alan kullanıcı şikayetlerine rağmen, F/P cihaz ilan edilse de, almaya çekinir halde, kararsız kalmıştır.
Bknz. Nokia 8 de kullanılan LG marka ekran nın ghostscreen handikapına rağmen,Sd835 işlemcisi olmasa yazılım destek adına sahip olduğu donanıma rağmen bomboş bir cihaz.
Camera, vb donanım olarak eldeki donanımın performansını ortaya çıkaracak firma tarafından yazılımsal destek olmamasını,Androidone konseptin de olmamasına rağmen,Google ile anlaşma yapıp, bir Androidone telefon kadar hızlı güncelleme alacağı sözünü vererek pure android cihaz yapmışlar havası verip bu eksiklerini kapatmaya çalışsalar da bekleneni bana göre verememiştir.
Nokia 8 i Sd835 hatırına fiyat performans adına stokları Türkiye de bile, zor bela erittiler.Bir diğerini satıştan kaldırdılar.
Nokia 8 için beklenen hızlı güncellemeler de sözde kalmış,ya da bazı optimisazyon sorunlarından dolayı ertelenmiş durumda,
Nokia 8.1 de bile sd845 ile gelmeliydi ki bir nebze işlemci hatırına istediği fiyatlara satabilir di.
Piyasa da özellikle orta segment de Çin markaların iddialı modelleri varken, 2 sene de 70 milyon telefon satmış olmalarına rağmen, birçok kullanıcı Nokia 8 den sonra 2. Bir şans vermeyebilir.
Apple iphone 2g 3g çıkardığı sıralar da ,o eski Nokia olarak şu Symbian Os da ısrar etmeyi bırakıp ,Microsoft a bulaşmasaydı, Android Os a Linux tabanlı N800 N...
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tplon 4 ay
Nokia kullanıcının isteklerini de dikkate alarak güzel işler yapma peşinde. Ama nokia 8 ile ufak çapta da olsa bir hüsran yaşattı. Gerek kamerası gerek ekran kasa oranı ve en önemlisi büyük bir hata olan lg ekranlar. Nokia 7 plus ile ise bu 3 faktörüde tam istenen kıvamda olmasa da düzeltti. Önümüzde çıkaracağı modellerde yapması gereken şu altta nokia yazılı çerçeve kısmı ve çentikli ben çinliyim diye haykıran tasarımdan vazgeçmesi. Nokia 8 ve 7 plus tasarım anlamında gerçekten başarılılar çünkü böyle bi zamanda bu trendler doğrultusunda farklı bir tasarım yapmak gerçekten çok zorken 8 ve 7 plus özgün bir tasarıma sahipler. Tasarım konusunda 7 plus veya 8i baz alarak geliştirmeler yapsalar ki zaten kameraydı yazılımdı donanımdı illa gelişecek, başarılı olacaklarına inanıyorum.
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KoşanBalık 5 ay
Oo gene karışmış buralar. Her zaman derim apple ucuz bi iphone yapıp( ucuz derken SE değil baya xiaomi redmi 5a vestel e3 ayarında 100 dolarlık) ona ios yüklemedikçe bu kavgalar bitmez. Samsung Ace kullanmış adam sonra gitmiş apple almış ee bu android kasıyo. Yazdığım gibi 100-150 dolarlık bir iphone çıkmadan bu kavgalar bitmez.
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hamza5806 3 ay KoşanBalık
Son model android yuklenmis bir galaxy s2 ile son model ios yüklenmiş bir iPhone 4s kiyaslamak yeterli olacaktır
Piyasada apple kadar şerefsiz bir firma yok
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DH Misafiri 5 ay
Kuzey avrupa ülkeleri bu telefon işine geri donse keşke ama zor mülteci akınından fırsat bulup bellerini doğrulta bilirseler iyi ,en az 10 yıl daha böyle giderler
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DH Misafiri 5 ay
geçti o devirler nokiacığım. xiaomi forever
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Seyrim 5 ay
Rekabet iyidir..
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tugares 5 ay
Belirlediği son fiyatlarla basamakları aynı hızla inebilir... Mutlak surette düzenlemeye gitmeleri gerekiyor...
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MaSSive 5 ay en beğenilen
Apple iphone 2g 3g çıkardığı sıralar da ,o eski Nokia olarak şu Symbian Os da ısrar etmeyi bırakıp ,Microsoft a bulaşmasaydı, Android Os a Linux tabanlı N800 N810 tabletlerin de ve yine linux tabanlı Megoo ile çıkardığı N900 da olduğu gibi zamanında en azından Android e yönelseydin,bugün çok farklı yerlerde olurdu.
Artık çok geç ,eski günlerin hatırına bile çıkardığı modeller çoğu kullanıcının yüzünü güldürmüyor. Ya da ben dahil birçok eski sıkı bir Nokia kullanıcısı bile daha önce çıkardığı bazı modelleri satın alan kullanıcı şikayetlerine rağmen, F/P cihaz ilan edilse de, almaya çekinir halde, kararsız kalmıştır.
Bknz. Nokia 8 de kullanılan LG marka ekran nın ghostscreen handikapına rağmen,Sd835 işlemcisi olmasa yazılım destek adına sahip olduğu donanıma rağmen bomboş bir cihaz.
Camera, vb donanım olarak eldeki donanımın performansını ortaya çıkaracak firma tarafından yazılımsal destek olmamasını,Androidone konseptin de olmamasına rağmen,Google ile anlaşma yapıp, bir Androidone telefon kadar hızlı güncelleme alacağı sözünü vererek pure android cihaz yapmışlar havası verip bu eksiklerini kapatmaya çalışsalar da bekleneni bana göre verememiştir.
Nokia 8 i Sd835 hatırına fiyat performans adına stokları Türkiye de bile, zor bela erittiler.Bir diğerini satıştan kaldırdılar.
Nokia 8 için beklenen hızlı güncellemeler de sözde kalmış,ya da bazı optimisazyon sorunlarından dolayı ertelenmiş durumda,
Nokia 8.1 de bile sd845 ile gelmeliydi ki bir nebze işlemci hatırına istediği fiyatlara satabilir di.
Piyasa da özellikle orta segment de Çin markaların iddialı modelleri varken, 2 sene de 70 milyon telefon satmış olmalarına rağmen, birçok kullanıcı Nokia 8 den sonra 2. Bir şans vermeyebilir.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Mr. Jingles 5 ay MaSSive
Android kadar verimsiz bir sistem daha çıkmadı. Sistem kaynaklarını sorumsuzca tüketen pil düşmanı bir sistem. MeeGo ile devam edilseydi şu an bu çöp sistem bu konumda olmazdı. Tüm uygulamaları kapatsan bile sistem uygulaması adı altında bazı uygulamalar kendi kendine aktive oluyor ve interneti kullanıp arka planda bir şeyler yapıyorlar. Nedir bu? Tabiki de kullanıcı verilerini iletmek. Nokia'nın hiçbir zaman kullanıcı mahremiyetini çiğnediği görülmemiştir. Zaten o yüzden bilinçli eller tarafından bitirilmiştir. Eğer Nokia istediğim özelliklerde bir Android çıkarırsa sırf bu yüzden alırım.
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mert1907 5 ay
Yapacakları şey çok basit. Maceraya gerek yok. Fiyat\performans dengesini bozmadan devam etmeliler. Yazılım güncellemesi anlamında zaten doğru yolda ilerliyorlar. Nokia marka olarak her zaman insanlarda sempati uyandırmıştır bunu bozmamaları gerekiyor. En önemlisi ise yeniden pazarda ilkleri yapmak. Geçmişlerine birçokl ilki başarmış cihaz var bunlardan feyz alarak devam ederlerse önleri açık.
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