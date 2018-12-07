Nokia telefonlar iki yılda 70 milyon adet sattı

Microsoft tarafından satın alınmasından yavaş yavaş eriyen ve en sonunda da pazara veda eden Nokia markası, HMD Global ortaklığının elinde yeniden hayat buldu. İki yılda marka önemli bir ivme yakaladı.

Tırmanış başladı

Marka hakkını Microsoft’tan satın alan HMD Global, Ocak 2017 tarihinde Nokia 6 ile yeniden pazara dönmüştü. O günden bu yana yaklaşık 2 yıl geride kaldı. Nokia 8.1 lansmanında bilgiler veren firma bu iki yıl içerisinde toplam 70 milyon telefon sattığını dile getirdi.

70 milyon rakamı içerisinde akıllı telefonlar ve standart cep telefonları birlikte yer alıyor. Bu rakamın 56 milyonu 35 yaş üzeri ve Nokia markasını tanıyan kitle tarafından satın alınmış. Ayrıca uygun fiyatlı akıllı telefonlar en önemli gelir kaynağı ve amiral gemisi tarafında beklentiler karşılanamamış.

Ayrıca Bkz.

"iOS 12.1.1 yayınlandı. İşte yenilikler"

Akıllı telefon pazarında ilk 10 listeyi zorlamaya başlayan Nokia bölge olarak ise daha da yukarıda. Örneğin Avrupa’da Nokia markasının en iyi 5 markadan birisi olduğu ifade ediliyor.

Firmanın Nokia 6.1 akıllı telefonu segmenti içerisinde en çok ilgi gören yeni model durumunda. Nokia 7 Plus ve Nokia 3.1 modelleri de yine en çok ilgi gören modeller arasında yer alıyor. HMD Global bu açıdan 300-400 Avro bandı arasına daha fazla yatırım yapmayı planlıyor.

Zaten akıllı telefon pazarında genel olarak üst seviye segmentte bir düşüş olduğu gözlemleniyor. Bugüne amiral gemisi tarafında rekorlar kıran ve gelirin önemli bölümünü buradan sağlayan Samsung veya LG gibi markalar artık alt seviyelere daha çok odaklanmaya başladı.

HMD Global de buna ayak uydurmuş görünüyor. Bir süredir 5 kameralı Nokia 9 amiral gemisinin gelecek yıla ertelendiği gündemdeydi. Bu açıklama ile iddialar da aslında doğrulanmış oldu.