Nokia’nın dijital asistanı karşınızda

Sanal veya dijital asistan olarak tanımlanan yardımcı yazılımlar, son dönemde yaygınlaştı. Microsoft, Apple, Google, Samsung gibi pek çok firma kendi dijital asistanlarını geliştirdi ve günümüzde milyarlarca cihazda kullanılıyor. Nokia ise konuya farklı bir açıdan yaklaşıyor.

Operatörlere yönelik

Nokia’nın bir süredir sanal asistan teknolojileri üzerinde çalıştığı ve ilk akıllı telefonlarında kullanacağı iddiaları gündemdeydi. Beklendiği gibi Nokia dijital asistanını lanse etti ancak son kullanıcıya yönelik değil.

Çok Amaçlı Sezgisel Bilgi Asistanı - MIKA adındaki dijital asistan telekom operatörlerine yönelik olarak kolaylık sağlamak amacıyla geliştirildi. Nokia’nın yıllardır telekom sektöründeki tecrübelerini derlediği Nokia AVA kütüphanesini kullanan MIKA, mühendislere pek çok konuda yardımcı olacak.

Web ve mobil platformlarda çalışan MIKA, ortaya çıkan sorunlarda Nokia AVA kütüphanesi üzerinden hızlı bir şekilde farklı döküman ve araçlar önererek çözüm yolunda yardımcı olmaya çalışacak. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerinde Nokia tecrübesini kullanan diğer operatör şebekelerinde de böyle bir problemin olup olmadığını denetleyerek muhtemel çözüm yollarına odaklanacak. MIKA mühendislerle yazılı veya sesli olarak etkileşime geçebilecek.

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MIKA bu sayede mühendislerin sorunlara çok daha hızlı müdahale etmesini ve şebekenin kalitesinin arttırılmasını sağlamayı amaçlıyor. Nokia’nın telekom sektöründe 5G ve Nesnelerin İnterneti tecrübesi de oldukça geniş. MIKA bu anlamda da oldukça büyük avantajlar sunabilecek.