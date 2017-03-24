Nokia’nın telefonları çok yakında satışa sunuluyor

Buna göre tüm telefonlar eş zamanlı olarak dünya genelinde 120 ülkede satışa sunulacak. Ülkemize de kısa bir süre içinde gelecek olan ürünler, Nisan – Haziran dönemi içerisinde satış noktalarında yer almaya başlayacak. Genel tüketici algısı içinde satın alınabilir bir fiyat bandında konumlanacağı hemen her fırsatta söylenen telefonların yüksek malzeme kalitesine vurgu yapılsa da donanımsal olarak konumlanacak fiyat seviyesinde ülkemizde ne kadar vurucu etki yapacağı da büyük merak konusu.
Nokia 6 için Snapdragon 430 işlemci, 5.5inç Full HD ekran, 4GB RAM, 64GB dahili depolama, alüminyum kasa, Andoid 7.1.1 Nougat işletim sistemi, Nokia 5 içinse 5.2inç 720p ekran, 2GB RAM, 16GB depolama alanı gibi özellikler sıralanıyor. Nokia 3 ve 5 hakkında detaylara buradan, Nokia 6’ya ise buradan ulaşabilirsiniz.
Nokia 3310 İncelemesi:
https://twitter.com/nokiamobile/status/845084562594127873 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hem de dual camera ile...
phonearena.com/...
O zaman durumlar çok fena değişebilir...
Nokia'nın yeni sahibi HMD Global özbeöz Finlandiya şirketi. Finlandiyalı milliyetçi iş adamları Finlandiya'nın en büyük markası olan Nokia markasını Microsoft tekelinden kurtarmak için bir konsorsiyum kurup Finlandiya'da bu HMD Global şirketini kurdular ve Microsoft'dan önce Nokia markasını sonra da bazı hakları geri satın aldılar. Şu an Microsoft'un elinde bulunan hakları kademe kademe geri almaya devam ediyorlar.
hmdglobal.com/...
Şu an piyasaya sürülecek Nokia telefonlar yine özbeöz Nokia malı olacak. Ancak üretim yerleri Finlandiya olmayacak. HMD Global firması Apple iPhone, Sony Playstation, Nintendo Wii, Microsoft Xbox gibi birçok cihazı üreten dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden olan Foxconn ile anlaştı. Nokia artık üretimlerini birçok diğer popüler üretici gibi Foxconn fabrikalarında üretecek. Foxconn dünyada kaliteli üretim yapabilecek en geniş ağa sahip ve başta Apple olmak üzere birçok üretici Foxconn'un fabrikalarını kullanıyor.
Nokia çok doğru bir hamle yaparak ilk etap da kalitesiz üretici firmaları tercih etmek yerine Apple, Sony, Microsoft gibi üreticilerinde tercih ettiği Foxconn ile anlaştı ve "Nokia ise sağlamdır" algısını bozmadan piyasaya Android ile geri dönmeye çalışacak.
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Konu içerisinde de Nokia nasıl ülkemize geri dönecek bir firma ile mi anlaşacak diye soranlar olmuş. Nokia, 27 ülkede Microsoft'dan satış ağını geri aldı ve almaya devam ediyor. Bu 27 ülke arasında Nokia Türkiye'de var ve Nokia Türkiye'de artık HMD Global kontrolünde. Bu telefonlar Türkiye'ye geldiğinde yine Nokia Türkiye garantili olarak satışa sunulacak. Eskiden olduğu gibide muhtemelen Nokia Türkiye garantisi altında KVK, Genpa, Başarı gibi servislerin garantörlüğünde satılacak.
Yeni Nokia'nın alıştığımız bir özelliği ise yeni Nokia cihazlarda olmayacak. Microsoft, elinde tuttuğu efsane "Nokia, Connecting People" lisansını Connecting People markası olarak başka bir firmaya sattığı için yeni Nokia telefonlar bu sloganla açılamazlar. Aynı şekilde efsane Nokia melodisi de yeni Nokia cihazlarda olmayacaktır. HMD Global belki Connecting People'ı şu an elinde tutan ABD'li şirketten geri alabilir. Tabi ilk etap da buna bütçe ayırabileceklerini düşünmüyorum.
Türkiye'ye 94 senesinde Nokia modelleri geldiğinde Nokia ile tanışan ve Nokia kalitesini diğer üreticilerin cihazlarında bulamayan bir Nokia kullanıcısı olarak Nokia ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyorum. Umarım Nokia eski günlerine döner ve eski sağlamlığında cihaz üretmeye devam eder.