Nokia’nın telefonları çok yakında satışa sunuluyor

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2017 yılının mobil dünya adına en heyecan verici gelişmelerinden bir tanesi de HMD Global’in Nokia markasıyla ilk Android’li akıllı telefonlarını tanıtması ve işaret fişeğini yakması olmuştu. Nokia 3310 ile birlikte Mobil World Cogress kapsamında Barcelona’da tanıtılan akıllı telefonlar artık tüketicilerle buluşmak için gün sayıyor.

Buna göre tüm telefonlar eş zamanlı olarak dünya genelinde 120 ülkede satışa sunulacak. Ülkemize de kısa bir süre içinde gelecek olan ürünler, Nisan – Haziran dönemi içerisinde satış noktalarında yer almaya başlayacak. Genel tüketici algısı içinde satın alınabilir bir fiyat bandında konumlanacağı hemen her fırsatta söylenen telefonların yüksek malzeme kalitesine vurgu yapılsa da donanımsal olarak konumlanacak fiyat seviyesinde ülkemizde ne kadar vurucu etki yapacağı da büyük merak konusu.

Nokia 6 için Snapdragon 430 işlemci, 5.5inç Full HD ekran, 4GB RAM, 64GB dahili depolama, alüminyum kasa, Andoid 7.1.1 Nougat işletim sistemi, Nokia 5 içinse 5.2inç 720p ekran, 2GB RAM, 16GB depolama alanı gibi özellikler sıralanıyor. Nokia 3 ve 5 hakkında detaylara buradan, Nokia 6’ya ise buradan ulaşabilirsiniz.

Nokia 3310 İncelemesi:

https://twitter.com/nokiamobile/status/845084562594127873