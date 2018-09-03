Nubia Red Magic 2, Snapdragon 845 ve tetik düğmeler ile geliyor

Bu yıl çentikli telefonların yanı sıra, oyuncu telefonlarının da yılı oldu diyebiliriz. ZTE'nin alt markası olan Nubia'nın ürettiği Nubia Red Magic modeli de hiç kuşku yok ki bu cihazların en ses getirenlerinden biriydi. Şirket oldukça ilgi gören oyuncu telefonunun yeni versiyonu olan Nubia Red Magic 2'nin yolda olduğu müjdesini verdiler.

Telefonda tetik düğmeler yer alacak

Kırmızı detaylarıyla oldukça şık bir görünümü olan Nubia Red Magic, Snapdragon 835 işlemci ile gelmişti. Ancak rakipleri olan Xiaomi Black Shark ve Asus ROG Phone gibi oyuncu telefonları ise daha üst düzey bir işlemci olan Snapdragon 845 yonga setine sahip olarak piyasaya çıkmışlardı. Şirket bu kez geç kalmadı ve rakipleriyle boy ölçüşebilecek bir cihazın temellerini attı diyebiliriz.

Nubia Red Magic 2, Snapdragon 845 işlemci ile gelecek ancak cihazı diğer telefonlardan ayıran önemli bir farkının olacağı söyleniyor. Zira akıllı telefonda PlayStation joysticklerinde olduğu gibi tetik düğmeler yer alacak. Yani telefonu kullanırken adeta bir oyun konsolu joysticki kullanıyor hissine kapılacaksınız. Cihazın fiyat etiketi ve ne zaman çıkacağına dair bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.