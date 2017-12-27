ÖTV’siz araç alım sınırı 200 bin TL’ye çıktı

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Engelli, gazi ve şehit yakınlarının taşıt alımlarında sağlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulamasında yeni yılda değişikliğe gidiliyor. Üst fiyat limitinde değişikliğe gidilerek daha önce vergisiz 90 bin lira olarak belirlenen sınır, vergisi içinde 200 bin TL’ye çıkarıldı.

Yeni karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Daha önce 1600 cc olarak belirlenen motor hacmi sınırı kaldırıldı. Böylece ÖTV’siz araç alma hakkından yararlanmak isteyenler, dilediği motor hacmine sahip aracı satın alabilecek.

Yayınlanan karara göre vergisiz 90 bin TL sınırı yerine verginin dahil olduğu 200 bin TL üst sınırının baz alınması kararlaştırıldı. Engelli, gazi ve şehit yakınları ÖTV muafiyetinden yararlanabilir.

Söz konusu tebliğ 1 Ocak 2018’den itibaren resmen yürürlüğe girecek. Yayınlanan tebliğ şu şekilde:

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip” ibareleri “motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 200.000 TL’nin altında olan” şeklinde değiştirilmiştir.

b) (II/C/1.5) bölümünün dokuzuncu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri kapsamında iktisap edilebilecek aynı Kanuna ekli 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan taşıtlara ilişkin bedelin üst sınırı, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir.”