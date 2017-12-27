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ÖTV’siz araç alım sınırı 200 bin TL’ye çıktı

Engelli, gazi ve şehit yakınlarının yararlanabildiği ÖTV ististasında üst sınır şartı değiştirildi. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek tebliğ ile üst sınır artacak.
1 yıl
38,1b
1
41
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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ÖTV’siz araç alım sınırı 200 bin TL’ye çıktı
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Engelli, gazi ve şehit yakınlarının taşıt alımlarında sağlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulamasında yeni yılda değişikliğe gidiliyor. Üst fiyat limitinde değişikliğe gidilerek daha önce vergisiz 90 bin lira olarak belirlenen sınır, vergisi içinde 200 bin TL’ye çıkarıldı.

Yeni karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Daha önce 1600 cc olarak belirlenen motor hacmi sınırı kaldırıldı. Böylece ÖTV’siz araç alma hakkından yararlanmak isteyenler, dilediği motor hacmine sahip aracı satın alabilecek.

Yayınlanan karara göre vergisiz 90 bin TL sınırı yerine verginin dahil olduğu 200 bin TL üst sınırının baz alınması kararlaştırıldı. Engelli, gazi ve şehit yakınları ÖTV muafiyetinden yararlanabilir.

Söz konusu tebliğ 1 Ocak 2018’den itibaren resmen yürürlüğe girecek. Yayınlanan tebliğ şu şekilde:

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan  “1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip” ibareleri “motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 200.000 TL’nin altında olan” şeklinde değiştirilmiştir.

b) (II/C/1.5) bölümünün dokuzuncu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri kapsamında iktisap edilebilecek aynı Kanuna ekli 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan taşıtlara ilişkin bedelin üst sınırı, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir.”



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manyakurt 1 yıl en beğenilen
Engelsiz hayat öyle çok da tahmin ettiğiniz gibi engelsiz değil arkadaşlar. Ben doğuştan görme engelliyim, doğumda bir gözümü retina yırtılmasından kaybettim. Diğer gözümü 25-26 yaşıma kadar aklım erdi ereli lazer tedavileri ile çocuk yaştan itibaren sağlam tutabildik. He sağlam derken aynı zamanda nistagmus da var. Yani titremen yoksa net görürsün. Belli bir bölgede sabittir, durdurmak için yan bakarsın. Öyle sevgilinin gözünün içine falan uzun bakamazsın, sınavda kağıdına bakamazsın yan bakarsan yandakine bakıyormuş gibi olur psikolojisini kaldıramazsın vs vs. Ben bu halimle kendimi engelli görmedim ve şükredip yoluma devam ettim. Lise sınavlarında kontenjandan yararlanmadım sınavla anadolu lisesine yerleştim. Tabi o dönemde revaçta ankarada 5 tane ya var ya yok şimdiki gibi değil. Üni sınavına kontenjandan girmedim bilkent bilgisayara yerleştim. Mezun oldum işe girdim vs. Zurnanın zırt dediği yere geldik şimdi. 2016 da sağlam gözümün de retinası dayanmadı ve patladı. 2 ameliyat geçirdim %70 lerde rapor alacak düzeyde bir görme ile kalakaldım. Görme alanım çok az, %40 görmem ya var ya yok. Işık hassasiyetim var karanlıkta göremiyorum akşam şehir aydınlatmasında çok zorlanıyorum vs vs...
şimdi bukadar şeyi niye anlattım isyankarmıyım hayır. Hamd olsun görüyorum. İşim var eşim var halim vaktim yerinde çok şükür bin şükür. Asıl konuya geliyorum. Engellilere yapılan pozitif ayrımcılıkların (?) ve bunlara sinirlenen söven insanların tavırlarına yönelik yazıyorum bunları.
devlet koymuş e(ngelli)kpss. Ameliyattan 2 ay sonra artık özelde yapamam diye girdim sınava. Göz yara bere şiş o halde. Çok şükür iyi de bir puan aldım. Atama listeleri geldi bir de ne göreyim bilgisayar mühendisi kadrosu yds (?) ile alıyor. Hadi dedim ben bilkentliyim bede varda allah aşkına engelliyi zaten sınavla alıyorsun yds nedir...
Neyse yerleştik güzide bir kuruma mesleğimizi icra ediyoruz vatana millete faydalı oluyoruz çok şükür. Sonra dedim araç alalım bari. Hanım kullanır bize de bakar. Bana deniyor ki kardeş engelin ne ? Görme. O zaman sana yok... Ya yüzde 90 üzeri olacaksın senin vasıtan ile akraban alacak. Yada %40 üzeri ama "fiziksel" engelli olacaksın...
yani engelimi bile engelden saymayan bir yasa nası ama (:
bu arada belirteyim engelsiz bir bilg mühendisi ile engelli bir bilg mühendisi maaşı arasındaki fark 100 tl falan. Yani meslektaşım ile aramdaki %70 küsürlük farkı bu parayla kapatabiliyorum devlet böyle belirlemiş.
Tabi allah devlete millete zeval vermesin yine devlet kapısından işe girdik ama bazı şeyler çok adil değil. Gerçekten düzeltilmesi lazım. Birde iş yerinde kötü davranmalar falan var forumlardan okuyorum insanlara yapılan davranışlar mobing falan. Bende söz konusu olmadı ama neler neler var tekerlekli sandalyede öğretmenlik yapan adama üst katlarda derslik vermeler vs.
bunları da bilin lütfen. evet istismar var yapılıyor ama şurda iki kötü kelam edip de bir hevesle konuya girmiş yorumları okumuş engelli kardeşlerimizi de üzmeyelim. Koca bir hayat çekmişler, çekiyorlar, çekecekler. Alacakları altı üstü bir araba. Ona da indirimli alıyorlar diye lütfen gözünüze gelmesin kalplerini kırmayın canlarım benim.

çok yazdım uzun oldu bana da kızmayın. (:
iyi forumlar.
Engelsiz hayat öyle çok da tahmin ettiğiniz gibi engelsiz değil arkadaşlar. Ben doğuştan görme engelliyim, doğumda bir gözümü retina yırtılmasından kaybettim. D...
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3 Yanıt Yanıtla +101
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loutrec_ 1 yıl ozcan_dk
ozcan_dk

loutrec_
Kötüye kullanılmadığı taktirde pozitif ayrimcılığı sonuna kadar destekliyorum.

kötüye kullanım nasıl oluyor
aynı soyismi paylaşan ailede iki birey hasta ve ikisine de ötv siz alabiliyor

kötüye kullanim: Devletin ulaşım ihtiyacı karşılansın diye vergi almadığı engelli vatandaşın adina araci alip , onu bir kez bile araca bindirmemek.
ozcan_dkloutrec_Kötüye kullanılmadığı taktirde pozitif ayrimcılığı sonuna kadar destekliyorum.kötüye...
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aserel 1 yıl manyakurt
manyakurt
Engelsiz hayat öyle çok da tahmin ettiğiniz gibi engelsiz değil arkadaşlar. Ben doğuştan görme engelliyim, doğumda bir gözümü retina yırtılmasından kaybettim. Diğer gözümü 25-26 yaşıma kadar aklım erdi ereli lazer tedavileri ile çocuk yaştan itibaren sağlam tutabildik. He sağlam derken aynı zamanda nistagmus da var. Yani titremen yoksa net görürsün. Belli bir bölgede sabittir, durdurmak için yan bakarsın. Öyle sevgilinin gözünün içine falan uzun bakamazsın, sınavda kağıdına bakamazsın yan bakarsan yandakine bakıyormuş gibi olur psikolojisini kaldıramazsın vs vs. Ben bu halimle kendimi engelli görmedim ve şükredip yoluma devam ettim. Lise sınavlarında kontenjandan yararlanmadım sınavla anadolu lisesine yerleştim. Tabi o dönemde revaçta ankarada 5 tane ya var ya yok şimdiki gibi değil. Üni sınavına kontenjandan girmedim bilkent bilgisayara yerleştim. Mezun oldum işe girdim vs. Zurnanın zırt dediği yere geldik şimdi. 2016 da sağlam gözümün de retinası dayanmadı ve patladı. 2 ameliyat geçirdim %70 lerde rapor alacak düzeyde bir görme ile kalakaldım. Görme alanım çok az, %40 görmem ya var ya yok. Işık hassasiyetim var karanlıkta göremiyorum akşam şehir aydınlatmasında çok zorlanıyorum vs vs...
şimdi bukadar şeyi niye anlattım isyankarmıyım hayır. Hamd olsun görüyorum. İşim var eşim var halim vaktim yerinde çok şükür bin şükür. Asıl konuya geliyorum. Engellilere yapılan pozitif ayrımcılıkların (?) ve bunlara sinirlenen söven insanların tavırlarına yönelik yazıyorum bunları.
devlet koymuş e(ngelli)kpss. Ameliyattan 2 ay sonra artık özelde yapamam diye girdim sınava. Göz yara bere şiş o halde. Çok şükür iyi de bir puan aldım. Atama listeleri geldi bir de ne göreyim bilgisayar mühendisi kadrosu yds (?) ile alıyor. Hadi dedim ben bilkentliyim bede varda allah aşkına engelliyi zaten sınavla alıyorsun yds nedir...
Neyse yerleştik güzide bir kuruma mesleğimizi icra ediyoruz vatana millete faydalı oluyoruz çok şükür. Sonra dedim araç alalım bari. Hanım kullanır bize de bakar. Bana deniyor ki kardeş engelin ne ? Görme. O zaman sana yok... Ya yüzde 90 üzeri olacaksın senin vasıtan ile akraban alacak. Yada %40 üzeri ama "fiziksel" engelli olacaksın...
yani engelimi bile engelden saymayan bir yasa nası ama (:
bu arada belirteyim engelsiz bir bilg mühendisi ile engelli bir bilg mühendisi maaşı arasındaki fark 100 tl falan. Yani meslektaşım ile aramdaki %70 küsürlük farkı bu parayla kapatabiliyorum devlet böyle belirlemiş.
Tabi allah devlete millete zeval vermesin yine devlet kapısından işe girdik ama bazı şeyler çok adil değil. Gerçekten düzeltilmesi lazım. Birde iş yerinde kötü davranmalar falan var forumlardan okuyorum insanlara yapılan davranışlar mobing falan. Bende söz konusu olmadı ama neler neler var tekerlekli sandalyede öğretmenlik yapan adama üst katlarda derslik vermeler vs.
bunları da bilin lütfen. evet istismar var yapılıyor ama şurda iki kötü kelam edip de bir hevesle konuya girmiş yorumları okumuş engelli kardeşlerimizi de üzmeyelim. Koca bir hayat çekmişler, çekiyorlar, çekecekler. Alacakları altı üstü bir araba. Ona da indirimli alıyorlar diye lütfen gözünüze gelmesin kalplerini kırmayın canlarım benim.

çok yazdım uzun oldu bana da kızmayın. (:
iyi forumlar.

Hayat mücadeleniz takdire şayan. Kimsenin sizin yazdıklarınızdan dolayı rahatsız olabileceğini sanmıyorum.
manyakurtEngelsiz hayat öyle çok da tahmin ettiğiniz gibi engelsiz değil arkadaşlar. Ben doğuştan görme engelliyim, doğumda bir gözümü retina ...
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DH Misafiri 7 ay
Denetim denetim denetim. Devlet kötüye kullanım tespit ederse cezai müeyyide uygulasın. Neden gerçekten engelli olanların hakkı sınırlanıyor ki art niyetli insanlar yüzünden?
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DH Misafiri 8 ay
Saygı Değer İlgililer ve değerli arkadaşlar wolsvogen bayisinde gittim.hiç ummadığım bişey ile karşılaştım. alacağım araba döviz kurundan etkilendiğinden,araç fiyatların 200 tl nin üstüne çıkmış bundan dolayı araç alamadım.ilgililerden 200 üst limitin daha yukarı çekilmesini istiyorum saygılar...
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Göleli_At_Hırsızı 9 ay
2020 maaşı alanlar varsa 80 bin tl ötv siz araç alma sınırı getirmişler. Kurul kararı imiş. Evde bakım maaşı alanlar honda civic bile alamaz getirdiler. Zaten üst sınır 125 bin tl idi ötv siz.
Anlaşılacağı üzere 2019 da şehit yakınları ve taksiler ötv siz araç alamayacak belki 2020 yılına uzatırlar.
Engellilerde ise durum 200k sınırı ile getirilmişti. Öyle gösteriyor ki ya sınırı düşürecekler ya da komple kaldıracaklar. Hükümet ötv den gelen gelire hayat suyu gibi muhtaç durumda. Şimdiden alan alsın.
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DrMobile 9 ay
2019 da %50 ye kadar arttırma ihtimali varmış , ben 2019 u bekliyorum , a serisinin orta paketi bile olmuyor bu fiyatlarla. 4 ay daha sabredeceğiz mecbur olarak.
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Sanal Bellek 9 ay DrMobile
Son fiyat düzenlemesi öncesinde Mercedes, web sitelerinde engellilere yönelik tertibat vb. çözümlere atıfta bulunan 2 firmadan biri idi Fiat ile birlikte. Az önce baktım, bu konuda herhangi bir bilgi bulamadım. Fiat'ın hizmeti ise devam ediyor. Mercedes'te ÖTV indirimi ile alınabilen araçları kalmayınca siteden kaldırdılar sanırım.
Tertibat işlemlerinin firma tarafından takip edilmesi, bunun web sitesinde ayrıntılı olarak anlatılması güzel bir şey. 200.000 TL sınırı ilk konduğunda Subaru Forester, Mazda 626 alınabiliyor idi. Alınabilmesi mesele değil, tertibat konusunda bu firmaların, bayilerin tecrübeleri ne durumda? Parasıyla kobay olmayı kaç kişi kabul edebilir?
Kişinin mali durumuna göre Fiat'tan sonra Mercedes'i gönül rahatlığıyla düşünebilmesi iyi bir şey idi.
Otomobil kullanamayacak durumda olan 3. ve ileri derece engelli akrabalarının durumunu suistimal ederek araç alan kişiler yüzünden güzel bir hak elimizden alındı. Kanun koyucuların bu suistimallere imkan veren düzenlemeyi birkaç sene önce Meclis'ten geçirmesi ayrı bir sinir bozucu durum. Eğer bu durumdaki engellinin bakımı kendisi tarafından üstlenmiyorsa evlenip baba evinden ayrılan kardeşlerin dahi bu haktan yararlanamaması lazım. Anne, baba engelli ise bakımı üstlenmiyorsa çocukların bile haktan yararlanılamaması lazım.
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Sanal Bellek 9 ay
Lütfen başlığı değiştirin.
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DH Misafiri 9 ay
Şimdi 2018 200 bin tl araç alınıyor herşey dahil 2019 bu oran yasa maddesinde % 50 artırılır denilmekte bunu Nasıl anlamalıyız
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EfsaneFocus 1 yıl
Başlığı değiştirin lütfen ..! ÖTV siz araç sınırı artırılmadı sınırlandırıldı.

Böyle bi lütuf verme havasından çıksın konu.
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DH Misafiri 1 yıl
Çok açıklayıcı bir yazı yazmışsınız Bende fiziksel engelliyim ve duygularıma tercuman olmuşsunuz
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QapriCe 1 yıl
Bu haber doğuda tehdit ve rüşvetle istanbulda ise rüşvetle şeker hastalarına dahi %90 rapor alabilen fırsatçılar için göbek attıran bir haber olmuş. Abi bizim orda kimse küçük arabaya binmez ki heep jeep land audi. -Hadi ya nasıl yani. Nasıl olucak abi hastaneden doktorları ayarlıyorlar geçen amcam yengeme rapor aldı şeker hastasıydı. (13bin lira) audi a5 aldı aracı bekliyor... Küçük bir sohbetten alıntı.
Ben rapor alabilmek için felçli babanemi kaç kere o heyet denen şerefsizlerin önüne çıkardım bilinmez!
Bu işte büyük bir oyun dönüyor. Üst sınırın düşmesi alınabilecek araçların belirlenmesi gerekirken limit artıyor motor hacmi sınırı kalkıyor. Allah burunlarından fitil fitil getirsin bu ranttan kim besleniyorsa devleti bu yolla soydurup neüdüğü belirsizleri benim vergilerimle araç sahibi yapıyorsa allah belalarını versin halkımı helal ermiyorum zehir zıkkım olsun!!!!
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aviregal 1 yıl
adam havaalnında uçak teknisyeni..
aylık maaşı 8 bin tl..
o bile karadenizdeki babasının üzerinden Mercedes aldı....
kazanılmış hak ..bir şey diyemiyoruz..
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