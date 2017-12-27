ÖTV’siz araç alım sınırı 200 bin TL’ye çıktı

Yeni karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Daha önce 1600 cc olarak belirlenen motor hacmi sınırı kaldırıldı. Böylece ÖTV’siz araç alma hakkından yararlanmak isteyenler, dilediği motor hacmine sahip aracı satın alabilecek.
Yayınlanan karara göre vergisiz 90 bin TL sınırı yerine verginin dahil olduğu 200 bin TL üst sınırının baz alınması kararlaştırıldı. Engelli, gazi ve şehit yakınları ÖTV muafiyetinden yararlanabilir.
Söz konusu tebliğ 1 Ocak 2018’den itibaren resmen yürürlüğe girecek. Yayınlanan tebliğ şu şekilde:
MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;
a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip” ibareleri “motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 200.000 TL’nin altında olan” şeklinde değiştirilmiştir.
b) (II/C/1.5) bölümünün dokuzuncu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri kapsamında iktisap edilebilecek aynı Kanuna ekli 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan taşıtlara ilişkin bedelin üst sınırı, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir.”
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şimdi bukadar şeyi niye anlattım isyankarmıyım hayır. Hamd olsun görüyorum. İşim var eşim var halim vaktim yerinde çok şükür bin şükür. Asıl konuya geliyorum. Engellilere yapılan pozitif ayrımcılıkların (?) ve bunlara sinirlenen söven insanların tavırlarına yönelik yazıyorum bunları.
devlet koymuş e(ngelli)kpss. Ameliyattan 2 ay sonra artık özelde yapamam diye girdim sınava. Göz yara bere şiş o halde. Çok şükür iyi de bir puan aldım. Atama listeleri geldi bir de ne göreyim bilgisayar mühendisi kadrosu yds (?) ile alıyor. Hadi dedim ben bilkentliyim bede varda allah aşkına engelliyi zaten sınavla alıyorsun yds nedir...
Neyse yerleştik güzide bir kuruma mesleğimizi icra ediyoruz vatana millete faydalı oluyoruz çok şükür. Sonra dedim araç alalım bari. Hanım kullanır bize de bakar. Bana deniyor ki kardeş engelin ne ? Görme. O zaman sana yok... Ya yüzde 90 üzeri olacaksın senin vasıtan ile akraban alacak. Yada %40 üzeri ama "fiziksel" engelli olacaksın...
yani engelimi bile engelden saymayan bir yasa nası ama (:
bu arada belirteyim engelsiz bir bilg mühendisi ile engelli bir bilg mühendisi maaşı arasındaki fark 100 tl falan. Yani meslektaşım ile aramdaki %70 küsürlük farkı bu parayla kapatabiliyorum devlet böyle belirlemiş.
Tabi allah devlete millete zeval vermesin yine devlet kapısından işe girdik ama bazı şeyler çok adil değil. Gerçekten düzeltilmesi lazım. Birde iş yerinde kötü davranmalar falan var forumlardan okuyorum insanlara yapılan davranışlar mobing falan. Bende söz konusu olmadı ama neler neler var tekerlekli sandalyede öğretmenlik yapan adama üst katlarda derslik vermeler vs.
bunları da bilin lütfen. evet istismar var yapılıyor ama şurda iki kötü kelam edip de bir hevesle konuya girmiş yorumları okumuş engelli kardeşlerimizi de üzmeyelim. Koca bir hayat çekmişler, çekiyorlar, çekecekler. Alacakları altı üstü bir araba. Ona da indirimli alıyorlar diye lütfen gözünüze gelmesin kalplerini kırmayın canlarım benim.
çok yazdım uzun oldu bana da kızmayın. (:
iyi forumlar.
kötüye kullanim: Devletin ulaşım ihtiyacı karşılansın diye vergi almadığı engelli vatandaşın adina araci alip , onu bir kez bile araca bindirmemek.
Hayat mücadeleniz takdire şayan. Kimsenin sizin yazdıklarınızdan dolayı rahatsız olabileceğini sanmıyorum.