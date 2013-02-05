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OUYA bugün perakendecilerin ön sipariş listesine girdi, Haziran'da dağıtılmaya başlayacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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OUYA bugün perakendecilerin ön sipariş listesine girdi, Haziran'da dağıtılmaya başlayacak
Android işletim sisteminden gücünü alan, televizyonları açık bir oyun platformuna dönüştürmek amacıyla geçen yıl başarılı bir Kickstarter bağış kampanyası gerçekleştiren OUYA, bugün itibariyle büyük perakendecilerden ön siparişle satın alınabilecek. Oyun konsolunun resmi internet sitesinden bildirilen ve Wall Street Journal'e konuşan firmanın CEO'su Julie Uhrman tarafından da doğrulanan perakende satış kanalıyla alınan ön siparişler, Haziran 2013'te dağıtılmaya başlayacak. Geliştiriciler tarafından bir süredir test edilen ve Kickstarter kampanyasına katkı yapan bağışçılara Mart ayında ulaşacak olan OUYA'nın resmi sitesi üzerinden alınan siparişler ise; Nisan'da sevkiyata hazır olacak. 
200 civarında yapımın erişilebilir olacağı dört çekirdekli NVIDIA Tegra 3 çipsete sahip konsol, donanım hususunda kısa süre önce bazı değişikliklere sahne olmuştu. Özel tasarım oyun kolunun düğmeleri ve tasarımında bazı düzenlemeler yapılırken, konsolun bazı bölgelerinde kullanılan materyaller değiştirilmişti. Bunun sonucunda bir oyun kolu + OUYA şeklinde hazırlanan paket, 99$ fiyat seviyesini korurken, ek oyun kolu alımlarında adet başına ücret 20$'dan 49$'a çıkarıldı. Fiyat artışını piyasa şartlarında dokunmatik yüzeyi ve diğer ek fonksiyonlarıyla üst düzey bir çevre birimi olarak nitelendirilebilecek bir ürün ortaya koymalarına bağlayan Uhrman, mevcut 99$'lık paketin aynı seviyeden alıcı bulacağını hatırlattı.
Amazon, Best Buy, GameStop ve Target gibi çevrimiçi perakendeciler yoluyla ön sipariş edilebilecek ekonomik oyun konsolunun yanında en fazla dört oyun kolu alınabiliyor. Röportajı sırasında şimdiye kadar kaç OUYA satıldığı sorusuna kesin bir yanıt vermekten kaçınan CEO Julie Uhrman, her ay ön sipariş rakamlarının büyüme ivmesinin arttığını ve bu nedenle herhangi bir sayı açıklayamayacaklarını ifade etti. Kickstarter kampanyasıyla 68,000 destekçi edindiklerini, bu projeden elde edilen gelirin bir kısmının geliştiricilere yardım amacıyla hibe edildiğini dile getiren başarılı girişimci, Final Fantasy 3 gibi üst düzey yapımlara dikkat çekerek OUYA'nın içerik konusundaki gücünü bir kez daha göstermiş oldu. 

http://shop.ouya.tv/ Yorum Yaz
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itachi237 6 yıl en beğenilen
geç kaldınız geç. tamam geliştirmek uzun sürüyor ve küçük bir studiosunuz ama olmadı. projeyi hemen tegra 4 e dönüştürmeliydiniz.
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Batuist 6 yıl
Türkiyeye aynı fiyat seviyesinden gelsede alsak...
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Recharged 6 yıl
Türkiye'ye gelirse ki ben çokta itihmal vermiyor 99 dolardan fazla olmazsa alıp denemeyi düşünüyorum merakımdan.
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waltran 6 yıl
haziran çok geç değilmi yahu? çinli dostlar 2 ayda yapardı bu cihazı, kickstarter de çok sevildi diye popüler diye bu kadar abartılmasının anlamı nedir bilmiyorum. tvleri canlandırmak için alınabilecek güzel-hoş bir cihaz ama çokta über süper birşey değil
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YordleKing 6 yıl
Arkadaş bu cihaz konsol değil mi?
Konsolların da en büyük avantajı yazılım stabilitesi değil mi ?
Ürünün daha bir tane kullanılabilirliğine dair ortada tek bir video bile yokken geç kaldınız filan diyorsunuz.Durun bir ürün satılsın hele.
Tam tüketim çılgınlığının örnekleri olmuş buradaki yorumlar da.Hatırlamak isterim lg nexus 4 daha çıkmadın yığınla mırın kırın edip, kendi kafasına göre ürünü eleştiren ve sonrasında hayran olanlar var.
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Lordinarius 6 yıl
itachi237
geç kaldınız geç. tamam geliştirmek uzun sürüyor ve küçük bir studiosunuz ama olmadı. projeyi hemen tegra 4 e dönüştürmeliydiniz.

tegra 4 e geçse bi fark olmayacak. Bir konsolun başarılı olabilmesi için donanımının yüksek olması neredeyse tamamen önemsiz. Konsolu sattıran ve başarılı kılan çıkan exclusive oyunlara bağlıdır. Bunu Nintendo nun bütün konsollarında görebilirsiniz. Wii ve DS serisi bunun enbüyük kanıtıdır. Şu konsola özel , Hatta bırak özeli nitendodaki Pokemon oyunları çıksın. peynir ekmek gibi satar ve ilgi görür. Alanda satanda razı olur.
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mooderator 6 yıl
yarın yazılım güncellemesi nasıl yapılacak ve oyunlarda online multi desteği olacak mı ?
bir sürü soru işareti...
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JohnLord 6 yıl
bizim insanımız hep yenisini ister 129 $ olsun tegra 4 olsun falan filan bu ne ya yemeye paraları yok sorsan ülke aç susuz iş güç yok adamlar internet kralı önüne geleni alıyolar. üretmeyip üreteni eleştiriyolar.
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cagataykoroglu 6 yıl
Adamlar ucuz ürün ortaya çıkarmaya çalışıyor. Tegra 4 ucuz mu olacak? Ayrıca tegra 3 ün oynatmadığı mobil oyun mu var? 99 dolara daha ne istiyorsunuz?
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KalemKolik 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
Adamlar ucuz ürün ortaya çıkarmaya çalışıyor. Tegra 4 ucuz mu olacak? Ayrıca tegra 3 ün oynatmadığı mobil oyun mu var? 99 dolara daha ne istiyorsunuz?

99 dolar yerine 129 dolar olup Tegra 4 olsa çok daha iyi olurdu.
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demo22 6 yıl
Bir psp gibi bol çeşitli oyun olursa olabilir.
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itachi237 6 yıl en beğenilen
geç kaldınız geç. tamam geliştirmek uzun sürüyor ve küçük bir studiosunuz ama olmadı. projeyi hemen tegra 4 e dönüştürmeliydiniz.
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artenis 6 yıl itachi237
itachi237

geç kaldınız geç. tamam geliştirmek uzun sürüyor ve küçük bir studiosunuz ama olmadı. projeyi hemen tegra 4 e dönüştürmeliydiniz.

ATİ x1900 ekran kartlı ps3 hala satılıyorsa buda satılır ;)
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