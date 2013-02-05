OUYA bugün perakendecilerin ön sipariş listesine girdi, Haziran'da dağıtılmaya başlayacak

Android işletim sisteminden gücünü alan, televizyonları açık bir oyun platformuna dönüştürmek amacıyla geçen yıl başarılı bir Kickstarter bağış kampanyası gerçekleştiren OUYA, bugün itibariyle büyük perakendecilerden ön siparişle satın alınabilecek. Oyun konsolunun resmi internet sitesinden bildirilen ve Wall Street Journal'e konuşan firmanın CEO'su Julie Uhrman tarafından da doğrulanan perakende satış kanalıyla alınan ön siparişler, Haziran 2013'te dağıtılmaya başlayacak. Geliştiriciler tarafından bir süredir test edilen ve Kickstarter kampanyasına katkı yapan bağışçılara Mart ayında ulaşacak olan OUYA'nın resmi sitesi üzerinden alınan siparişler ise; Nisan'da sevkiyata hazır olacak.

200 civarında yapımın erişilebilir olacağı dört çekirdekli NVIDIA Tegra 3 çipsete sahip konsol, donanım hususunda kısa süre önce bazı değişikliklere sahne olmuştu. Özel tasarım oyun kolunun düğmeleri ve tasarımında bazı düzenlemeler yapılırken, konsolun bazı bölgelerinde kullanılan materyaller değiştirilmişti. Bunun sonucunda bir oyun kolu + OUYA şeklinde hazırlanan paket, 99$ fiyat seviyesini korurken, ek oyun kolu alımlarında adet başına ücret 20$'dan 49$'a çıkarıldı. Fiyat artışını piyasa şartlarında dokunmatik yüzeyi ve diğer ek fonksiyonlarıyla üst düzey bir çevre birimi olarak nitelendirilebilecek bir ürün ortaya koymalarına bağlayan Uhrman, mevcut 99$'lık paketin aynı seviyeden alıcı bulacağını hatırlattı.

Amazon, Best Buy, GameStop ve ve Target gibi çevrimiçi perakendeciler yoluyla ön sipariş edilebilecek ekonomik oyun konsolunun yanında en fazla dört oyun kolu alınabiliyor. Röportajı sırasında şimdiye kadar kaç OUYA satıldığı sorusuna kesin bir yanıt vermekten kaçınan CEO Julie Uhrman, her ay ön sipariş rakamlarının büyüme ivmesinin arttığını ve bu nedenle herhangi bir sayı açıklayamayacaklarını ifade etti. Kickstarter kampanyasıyla 68,000 destekçi edindiklerini, bu projeden elde edilen gelirin bir kısmının geliştiricilere yardım amacıyla hibe edildiğini dile getiren başarılı girişimci, Final Fantasy 3 gibi üst düzey yapımlara dikkat çekerek OUYA'nın içerik konusundaki gücünü bir kez daha göstermiş oldu.

http://shop.ouya.tv/