Obsidian Entertainment resmen Microsoft çatısı altında

Bir süredir oyun gündemini meşgul eden Obsidian Entertainment stüdyolarının Microsoft tarafından satın alınacağı iddiaları doğrulandı. Firma hafta sonu yaptığı açıklamada bir değil iki stüdyo birden satın aldığını duyurdu.

RPG ağırlıklı

KOTOR 2 ve Fallout: New Vegas gibi popüler RPG yapımlarının geliştiricisi olan Obsidian Entertainment; anlaşma ile birlikte Microsoft’un satın aldığı stüdyolar listesine eklendi. Daha önce Ninja Theory, Hellblade: Senua's Sacrifice geliştiricisi Ninja Theory, Forza Horizon geliştiricisi Playground Games ve Minecraft geliştiricisi Mojang satın alınmıştı.

Microsoft’un amacının Sony karşısında daha etkili RPG oyunları geliştirmek olduğu anlaşılıyor. Ayrıca son dönemin popüler oyun içi satın alım stratejisinin de daha iyi bir şekilde hizmetlere entegrasyonu da söz konusu.

Diğer taraftan satın alınan ikinci stüdyo Wasteland geliştiricisi inXile. Aynı şekilde satın alımın amacı RPG tarafını güçlendirmek. Microsoft her iki stüdyonun da projelerinde bağımsız olacağını belirtiyor. Bununla birlikte Obsidian ve Take Two arasındaki yeni RPG oyunu anlaşmasının geleceği de merak konusu.