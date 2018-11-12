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Obsidian Entertainment resmen Microsoft çatısı altında

Sony karşısında daha iddialı RPG yapımları ile etkili olmak isteyen Microsoft iki önemli satın alım yaptı. Obsidian Entertainment ve inXile stüdyoları Microsoft’a katıldı.
6 ay
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Obsidian Entertainment resmen Microsoft çatısı altında

Bir süredir oyun gündemini meşgul eden Obsidian Entertainment stüdyolarının Microsoft tarafından satın alınacağı iddiaları doğrulandı. Firma hafta sonu yaptığı açıklamada bir değil iki stüdyo birden satın aldığını duyurdu.

RPG ağırlıklı

KOTOR 2 ve Fallout: New Vegas gibi popüler RPG yapımlarının geliştiricisi olan Obsidian Entertainment; anlaşma ile birlikte Microsoft’un satın aldığı stüdyolar listesine eklendi. Daha önce Ninja Theory, Hellblade: Senua's Sacrifice geliştiricisi Ninja Theory, Forza Horizon geliştiricisi Playground Games ve Minecraft geliştiricisi Mojang satın alınmıştı.

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Microsoft’un amacının Sony karşısında daha etkili RPG oyunları geliştirmek olduğu anlaşılıyor. Ayrıca son dönemin popüler oyun içi satın alım stratejisinin de daha iyi bir şekilde hizmetlere entegrasyonu da söz konusu.

Diğer taraftan satın alınan ikinci stüdyo Wasteland geliştiricisi inXile. Aynı şekilde satın alımın amacı RPG tarafını güçlendirmek. Microsoft her iki stüdyonun da projelerinde bağımsız olacağını belirtiyor. Bununla birlikte Obsidian ve Take Two arasındaki yeni RPG oyunu anlaşmasının geleceği de merak konusu.

 

https://www.tweaktown.com/news/63795/microsoft-buys-obsidian-entertainment/index.html Yorum Yaz
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einhander 6 ay
MS sonrası gelıcek ılk oyunlarının kalıtesını merak edıyorum
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Nerevarine 6 ay
Obsidian'a RPG konusunda gözüm kapalı güvenirim zamanın Black Isle çalışanları tarafından kurulan bir şirket sonuçta. Fallout 2 gibi bir efsaneyi yarattı adamlar. Umarım Microsoft'a katıldıkları için çizgilerinden sapmazlar hatta ve hatta Fallout'un yeni bir oyunuyla da karşımıza çıkarlar umarım.
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maxmania 6 ay
microsoft' un bu firmaların iç işleyişine karışmayacağına güvensem ben de iyi olmuş, en azından ekonomik endişeleri olmaz derdim ama büyük şirketlerin ne kadar aç gözlü ve parayı hızlı/fazla kazanma arzularının küçük alt şirketlere nasıl etki ettiğini görünce maalesef ben de yazık olmuş demek zorundayım.
activision/blizzard yatırımcı toplantısı ses kaydını youtube' da arayan görür, yatırımcılar kaliteyi umursamıyor sadece kazanılacak para ve masraflara bakıyor. candy crush ve wow aynı kefede değerlendiriliyor. hatta oyun içine video reklamların ekleneceği söyleniyor aynı kayıtta.
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EmuMaster 6 ay
Güzel stüdyolardı yazık oldu.
Rare in hali ortada.
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esmerbuyucu 6 ay EmuMaster
Bir bitmediniz. Gidipte kickstarter'dan, oradan buradan para dilenmeyecekler. Yazık olmuşmuş, he he aynen...
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