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Facebook, Oculus Quest ve Oculus Rift S VR gözlüklerinin çıkış tarihi açıkladı

F8 geliştirici konferansı kapsamında Oculus Quest ve Oculus Rift S VR gözlüklerinin çıkış tarihi açıklandı. İkisi de 399 dolar fiyat etiketiyle gelen gözlüklerin detayları haberimizde.
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Zamazingo
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Facebook, Oculus Quest ve Oculus Rift S VR gözlüklerinin çıkış tarihi açıkladı
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Facebook tarafından seneler önce satın alınan Oculus, firmanın sanal gerçeklik alanındaki temel yatırımlarına ev sahipliği yapıyor. Bugün düzenlenen F8 etkinliğinin donanım kanadındaki tek ürünleri de Oculus tarafındaydı. Oculus Quest ve Oculus Rift S VR gözlüklerin çıkış tarihi açıklandı.

Kablosuz VR deneyimi

Bu modellerden Oculus Quest kablosuz VR deneyimi sunmayı amaçlıyor. Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan VR gözlüğü bilgisayar gerektirmeden kullanabileceksiniz. Quest, her bir göz için 1440x1600 çözünürlüklü 72Hz tazeleme hızına sahip ekran ile geliyor. Normal VR gözlükler gibi sadece ekran görevi gören Rift S ise her bir göz için 1280x1440 çözünürlüklü 80Hz ekrana sahip. Rift S’i kullanabilmek için gerekli sistem gereksinimleri önceki model Oculus Rift ile aynı. Rift S’in en büyük değişimi gelişmiş takip kameraları ile gelmesi.

Quest’e geri dönmek gerekirse cihazın 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğini mevcut. Tanıtım sırasında Quest’in 50 farklı yapımla sunulacağı söylendi. Bunlar arasında Beat Saber, Angry Birds VR: Isle of Pigs, Superhot, Tilt Brush vb. birçok oyun mevcut. Tabii ki bunlar Oculus Rift S'de de deneyimlenebilecek.

Ayrıca Bkz. "Facebook Messenger masaüstü bilgisayarlara geliyor"

Hem Quest hem de Rift S VR gözlükleri 399 dolar fiyat etiketi ile geliyor. Sadece Quest modelinin 128 GB’lık versiyonunun 499 dolar olacağı açıklandı. Bugün itibariyle ön siparişe açılan ürünler 21 Mayıs tarihinde gönderilmeye başlanacak. Ayrıca büyük bir sürpriz yapan Mark Zuckerberg etkinlikte yer alan herkese ücretsiz olarak Oculus Quest gönderileceğini açıkladı. Haliyle etkinlikteki kişiler için en büyük duyurunun bu olduğunu söyleyebiliriz.


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