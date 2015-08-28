Office 365 kurumsal alanda Google Apps platformunu geride bıraktı

Bulut altyapısının yaygın kullanıma geçmesi ile birlikte bir dönem paket halinde sunulan hizmetlerin artık abonelik sistemine döndüğünü görüyoruz. Microsoft, Office paketini aylık abonelik şeklinde sunarken, Google'da kurumlara yönelik çeşitli verimlilik uygulamalarını abonelik şekli üzerinden sunuyor.





120 bin global şirket üzerinden yapılan son analizlere göre Office 365 hizmeti kurumsal bulut uygulamaları sektöründe yüzde 25.2 pazar payı ile lider durumda. Google Apps ise yüzde 22.8 pazar payı ile ikinciliği alıyor. Sonrasında Salesforce ve Box geliyor. Geçen yıl Google Apps yüzde 16, Office 365 ise yüzde 8 civarındaydı.





Çalışan sayısı 500'den fazla olan büyük şirketlere bakıldığında Office 365 yüzde 34.3 pazar payına, Google Apps ise yüzde 21.9 pazar payına ulaşıyor. Çalışan sayısı 1000'den fazla olan kurumlarda ise Office 365 yüzde 500 büyüme, Google Apps ise yüzde 200 büyüme oranı yakalıyor





Bulut hizmetlerinin kurumlar arasında giderek yaygınlaşması, hizmet sağlayıcılar için de yeni fırsatların kapısını açıyor. Geçen yıl kurumsal alanda bulut tabanlı hizmetlerin benimsenme oranı yüzde 28 iken bu yıl oran yüzde 48'e yükselmiş durumda.

http://www.zdnet.com/article/office-365-overtakes-google-apps-for-cloud-based-productivity-adoption-bitglass/