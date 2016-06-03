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Okullarda General Mobile servisi açılıyor

General Mobile ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında okullarda cep telefonu ve tablet bilgisayar tamir atölyeleri kuruluyor. İşte detaylar:
2 yıl
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Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Okullarda General Mobile servisi açılıyor
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General Mobile ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, KAĞITHANE - Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve ŞİŞLİ - Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ek olarak, Maçka Akif Tunçel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de  General Mobile desteği ile bir atölye kurulmuş ve bu atölyelerde öğrencilere cep telefonu ve tablet tamiri konusunda eğitimlere başlanmıştır. Ayrıca, Döner Sermaye (DÖSE) İşletmesi ile de  anlaşma yapılarak, Milli Eğitim Bakanlığının Fatih Projesi kapsamında  dağıtılan E-Tab4 ve E-Tab5 model tabletlerin onarımı da bu atölyelerdeki öğrenciler tarafından yapılacak olup, okullara da General Mobile tarafından ekonomik katkıda bulunulmuş olacaktır.

Okul Sanayi İşbirliği ile 3. General Mobile Sınıfı Açılıyor

Mart’2015’de General Mobile ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen Okul Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projesi sayesinde  okullardaki atölyeler liselerin Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri dalındaki öğrencilere özel olarak tasarlanmıştır. Bu atölyelerde, General Mobile’ ın uzman teknik ekibi tarafından teorik ve pratik eğitimler verilerek öğrencilerin mevcut ve yeni teknolojiler ve onarım modelleri hakkında en doğru ve en güncel bilgiye sahip olması amaçlanmaktadır. 

İmzalanan protokol sonrası ilk atölye ŞİŞLİ - Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılmış, sonrasında KAĞITHANE - Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki atölye hayata geçirilmiştir. Bugün 3. General Mobile sınıfı, Maçka Akif Tunçel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hayata geçiriliyor.

Yapılan Onarımlarla Meslek Liselerine Ekonomik Destek Sağlanıyor

Yapılan eğitimler sonrasında işbirliği bir adım öteye götülerek,  Döner Sermaye (DÖSE) İşletmesi ile anlaşılarak, bu atölyelerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın Fatih Projesi kapsamında dağıtımını yaptığı General Mobile E-Tab4 ve E-tab5 model tabletlerin onarımları da yapılmaya başlanmıştır. Günlük 200 tablet Maçka Aktif Tuncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından onarılmaktadır. Yapılan onarımlar karşılığında, General Mobile tarafından okullara yapılacak ödemelerde okullara ekonomik katkı da olacaktır. İlerleyen aşamalarında kurulan atölyelerde, General Mobile marka cep telefonlarının da onarımı yapılmaya başlanacaktır.

General Mobile’da Staj ve Çalışma Olanağı Sunuluyor

2015-2016 öğretim yılı başından itibaren Döner Sermaye İşletmesi’nde görev alacak öğrenciler de GENERAL MOBILE merkez servisinde staj yapmak üzere eğitime alınmışlardır. Bu proje ile birlikte öğrencilerimize okul süresince staj ve okul sonrasında çalışma imkanı sağlama konusunda da öncelik tanınmaktadır.


General Mobile olarak İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan anlaşmayla yapılan çalışmalar ülkemizde ilk ve tek uygulama olma özelliğini taşımaktadır.  İlerleyen dönemde, Döner Sermaye atölyelerinin kurulmasına devam edilmesi planlanmaktadır.


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teramit 2 yıl en beğenilen
berkayjan
Evet. Almanyanın yıllar önce yaptığını biz daha yeni yapıyoruz. Olsun, başarmanın yarısı başlamaktır.

almanya kendi üretimini destekleyecek işçi bulamıyordu biz çinden gelen ürünlerin tamirini yapıyoruz.
burdan kendini gelişmiş ülke çıkarımı yaptığına göre siyasetçi olarak potansiyelin var
berkayjanEvet. Almanyanın yıllar önce yaptığını biz daha yeni yapıyoruz. Olsun, başarmanın yarısı başlamaktır.almanya kendi üretimini...
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2 Yanıt Yanıtla +42
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santhora 2 yıl
Keşke birazda arge ve %100 yerli üretim için işbirliği yapsanız.
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assasin34 2 yıl
al sana nitelikli iş gücü..tebrikler.
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slckaydemir 2 yıl
Mantıklı bir işbirliği olmuş.
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DH Misafiri 2 yıl
Servisi tamiratı değil ÜRETİM için öncü olun genç insanlara.
Devre kartı nasıl tasarlanır ? Makine dili öğretin.
Tamirat döküman ları internet de mevcut.
Boş yatırımlar bunlar.
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MegaWolt38 2 yıl
Fatih projesiyle dağıtılan tabletlerle faydalı bir iş yapan öğrenci var mı acaba? Yani uygulama-oyun yazan, geliştiren hiç duymadım. Bu tablet dağıtma olayı madem çok iyi neden Japonlar okullarında kullanmıyor acaba, hep merak ettim!
Yeni nesil "torna-tesviye" olmuş bu iş resmen. Adamlar yazılımla işin kaymağını götürsün, bizim gibi gelişmemiş ülkeler de işim hamballığını yapsın. Büyük iş başarmışlar aferin.
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omerv 2 yıl
Tebrik etmek lağzım, güzel bir düşünce olmuş. Orada yetişen öğrenciler kalifiye olarak yetişecek ve okullarınada gelir sağlayacaklar.
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paardon 2 yıl
Sonunda akıl edebildiler.
%100 yerli üretime geçerlerse, hayatım boyunca General Mobile markası alır, aldırırım. Paralarımız dışarı gitmesin artık. O kadar isterim ki her şeyiyle yerli bir telefonun dünya piyasasında üst segmente oynamasını.
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mladenbmv 2 yıl
yine iyi bir şey generalle başlarız sonra kendi fabrikamızı yaparız,ben dahil herkes diyor kendi telefonumuz yapalım diye tamam yapalım ama bizler o telefonları alıp kullancakmıyız çünkü biz halk olarak alışmışız hep kaliteli ürünlere,o kaliteyi biz yakalayana kadar da geçer 10 yıl.
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Glitz 2 yıl
Ayak işi yapacaklar yani. Neresinde nitelik var bunun.
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kadirirdem 2 yıl
işte bu güzel haber...
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CaSsErDoDo 2 yıl
Bu tür şeyler gerçekten güzel. Meslek liselerine giden öğrenciler bir meslek edinmek için gidiyor zaten. Daha ilerisini hedefleyen diğer liselere yöneliyor. Bu mesleği öğrenen bir kişiye eğer nasıl araştırma yapması gerektiği , farklı durumlarda nasıl yollar izlemesi gerektiği güzel bir şekilde aktarılabilirse en azından teknik konulara ucundan da olsa alışkın bir işgücü yetişir. Meslek liselerinin günümüzdeki durumu ortada. Bunun bir şekilde düzelmesi gerekir ve bu güzel bir adımdır.
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fthkn 2 yıl
çip söküp takmak için 1 hafta eğitim veriliyor. Çipin kendisini Çinli bile üretiyor ama bizde hala tık yok. İhtiyacımız yok çünkü. Parayı verince alıyoruz. Bu ülke allahlamasına yoluna devam ediyor. Ötelenmiş kredi borçları ile ayaktayız. Bu borcu da 30 bin lira alan milletvekili ödemiyor. 1200 lira asgari ücret alan adam ödüyor 50 yılda.
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lifeisunfare 2 yıl
Güzel hoşuma gitti bu atılım.Bir yerden başlamak lazım.
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