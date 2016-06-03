Okullarda General Mobile servisi açılıyor

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General Mobile ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, KAĞITHANE - Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve ŞİŞLİ - Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ek olarak, Maçka Akif Tunçel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de General Mobile desteği ile bir atölye kurulmuş ve bu atölyelerde öğrencilere cep telefonu ve tablet tamiri konusunda eğitimlere başlanmıştır. Ayrıca, Döner Sermaye (DÖSE) İşletmesi ile de anlaşma yapılarak, Milli Eğitim Bakanlığının Fatih Projesi kapsamında dağıtılan E-Tab4 ve E-Tab5 model tabletlerin onarımı da bu atölyelerdeki öğrenciler tarafından yapılacak olup, okullara da General Mobile tarafından ekonomik katkıda bulunulmuş olacaktır.

Okul Sanayi İşbirliği ile 3. General Mobile Sınıfı Açılıyor

Mart’2015’de General Mobile ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen Okul Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projesi sayesinde okullardaki atölyeler liselerin Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri dalındaki öğrencilere özel olarak tasarlanmıştır. Bu atölyelerde, General Mobile’ ın uzman teknik ekibi tarafından teorik ve pratik eğitimler verilerek öğrencilerin mevcut ve yeni teknolojiler ve onarım modelleri hakkında en doğru ve en güncel bilgiye sahip olması amaçlanmaktadır.

İmzalanan protokol sonrası ilk atölye ŞİŞLİ - Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılmış, sonrasında KAĞITHANE - Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki atölye hayata geçirilmiştir. Bugün 3. General Mobile sınıfı, Maçka Akif Tunçel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hayata geçiriliyor.

Yapılan Onarımlarla Meslek Liselerine Ekonomik Destek Sağlanıyor

Yapılan eğitimler sonrasında işbirliği bir adım öteye götülerek, Döner Sermaye (DÖSE) İşletmesi ile anlaşılarak, bu atölyelerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın Fatih Projesi kapsamında dağıtımını yaptığı General Mobile E-Tab4 ve E-tab5 model tabletlerin onarımları da yapılmaya başlanmıştır. Günlük 200 tablet Maçka Aktif Tuncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından onarılmaktadır. Yapılan onarımlar karşılığında, General Mobile tarafından okullara yapılacak ödemelerde okullara ekonomik katkı da olacaktır. İlerleyen aşamalarında kurulan atölyelerde, General Mobile marka cep telefonlarının da onarımı yapılmaya başlanacaktır.

General Mobile’da Staj ve Çalışma Olanağı Sunuluyor

2015-2016 öğretim yılı başından itibaren Döner Sermaye İşletmesi’nde görev alacak öğrenciler de GENERAL MOBILE merkez servisinde staj yapmak üzere eğitime alınmışlardır. Bu proje ile birlikte öğrencilerimize okul süresince staj ve okul sonrasında çalışma imkanı sağlama konusunda da öncelik tanınmaktadır.





General Mobile olarak İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan anlaşmayla yapılan çalışmalar ülkemizde ilk ve tek uygulama olma özelliğini taşımaktadır. İlerleyen dönemde, Döner Sermaye atölyelerinin kurulmasına devam edilmesi planlanmaktadır.