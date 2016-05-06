OnePlus 3, Super VOOC hızlı şarj teknolojisi kullanabilir

Geçmiş yıllarda akıllı telefon pazarının en çok konuşulan üreticilerinden birisi olmayı başaran Çinli OnePlus, üçüncü nesil amiral gemi modelinin hazırlıklarına devam ediyor. Model ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

OnePlus 3 modelinin 5.7 inçlik Full HD ekran iddiasından sonra bataryanın da 3500mAh kapasiteli olabileceği iddia ediliyor. Dahası, Snapdragon 820 yonga seti taşımasına rağmen QuickCharge değil çok daha farklı bir hızlı şarj teknolojisine yer verilecek.

OnePlus’un henüz kendisine ait bir hızlı şarj teknolojisi yok ancak hemşehrilerinin pek çok teknolojisi mevcut. Bu bakımdan, firma Oppo’nun Super VOOC teknolojisini benimsemeye karar vermiş.

Super VOOC

Oppo Super VOOC hızlı şarj teknolojisi, microUSB veya USB Type-C bağlantıları üzerinden, 2500mAh kapasiteli bir bataryayı sadece 15 dakikada şarj edebiliyor. Ayrıca Oppo'nun çözümü farklı avantajlara sahip.

İlk olarak Super VOOC, rakipleri gibi yüksek voltajlı enerji akımı uygulamıyor. Standart 5 volt elektrik akımı uygulayan teknoloji, böylece sıcaklığın yükselmesini engelliyor ve uzun vadede güvenlik sağlıyor. Ayrıca ek bir voltaj dönüştürüye de gerek kalmıyor. İkinci olarak, cihaz kullanımda iken de hızlı şarj aktarımı devam ediyor ve herhangi bir ısınma yaşanmıyor. Diğer platformlar ise, ısınmayı engellemek için standart voltaj akımına geri dönüyor. Super VOOC her batarya ile çalışmıyor. Atım tabanlı şarj sistemine dayanan Super VOOC için, özel bataryaların geliştirilmesi gerekiyor.

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Super VOOC sadece Oppo telefonlara özgü olacak denmişti, bu bakımdan OnePlus önemli bir ayrıcalık elde etmiş olacak. Ayrıca Oppo ile perde arkasında bir aile bağı olduğu iddiaları da bu bilgi dolayısıyla güçlenmiş oluyor.

Firma, yeni amiral gemi modelinin yaz ortalarında piyasaya çıkacağını ifade etmişti. Bu bakımdan, Super VOOC muhtemelen ilk olarak yeni Oppo amiral gemi modelinde piyasaya çıkacak. Daha sonra da OnePlus 3 modelinde görebileceğiz.