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OnePlus 3, Super VOOC hızlı şarj teknolojisi kullanabilir

Bataryaların daha uzun süreli kullanım için optimize edilmesinin yerine, daha hızlı şarj eden teknolojiler öne çıkmaya başladı. Bu anlamda OnePlus da, önemli bir hamle yapıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,9b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçmiş yıllarda akıllı telefon pazarının en çok konuşulan üreticilerinden birisi olmayı başaran Çinli OnePlus, üçüncü nesil amiral gemi modelinin hazırlıklarına devam ediyor. Model ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

OnePlus 3 modelinin 5.7 inçlik Full HD ekran iddiasından sonra bataryanın da 3500mAh kapasiteli olabileceği iddia ediliyor. Dahası, Snapdragon 820 yonga seti taşımasına rağmen QuickCharge değil çok daha farklı bir hızlı şarj teknolojisine yer verilecek.

OnePlus’un henüz kendisine ait bir hızlı şarj teknolojisi yok ancak hemşehrilerinin pek çok teknolojisi mevcut. Bu bakımdan, firma Oppo’nun Super VOOC teknolojisini benimsemeye karar vermiş.

Super VOOC

Oppo Super VOOC hızlı şarj teknolojisi, microUSB veya USB Type-C bağlantıları üzerinden, 2500mAh kapasiteli bir bataryayı sadece 15 dakikada şarj edebiliyor. Ayrıca Oppo'nun çözümü farklı avantajlara sahip.

İlk olarak Super VOOC, rakipleri gibi yüksek voltajlı enerji akımı uygulamıyor. Standart 5 volt elektrik akımı uygulayan teknoloji, böylece sıcaklığın yükselmesini engelliyor ve uzun vadede güvenlik sağlıyor. Ayrıca ek bir voltaj dönüştürüye de gerek kalmıyor. İkinci olarak, cihaz kullanımda iken de hızlı şarj aktarımı devam ediyor ve herhangi bir ısınma yaşanmıyor. Diğer platformlar ise, ısınmayı engellemek için standart voltaj akımına geri dönüyor. Super VOOC her batarya ile çalışmıyor. Atım tabanlı şarj sistemine dayanan Super VOOC için, özel bataryaların geliştirilmesi gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei’den orta seviye yeni bir akıllı telefon ve tablet"

Super VOOC sadece Oppo telefonlara özgü olacak denmişti,  bu bakımdan OnePlus önemli bir ayrıcalık elde etmiş olacak. Ayrıca Oppo ile perde arkasında bir aile bağı olduğu iddiaları da bu bilgi dolayısıyla güçlenmiş oluyor.

Firma, yeni amiral gemi modelinin yaz ortalarında piyasaya çıkacağını ifade etmişti. Bu bakımdan, Super VOOC muhtemelen ilk olarak yeni Oppo amiral gemi modelinde piyasaya çıkacak. Daha sonra da OnePlus 3 modelinde görebileceğiz. 

 

http://www.talkandroid.com/293868-oneplus-3-battery-size-and-charging-speed/ Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
Keşke ülkemize de gelse bu markalar... Vestel veya Turkcell T50 yerine şu ürünler olsun! Yok mu bir babayiğit?
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sercandk 3 yıl
Hala davetiye ile mi satıyorlar cihazları?
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Master_Evil 3 yıl
ilginç bir satış politikaları var keşke burada da satsalar
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WoXeD 3 yıl
oneplus one kullanıcısı olarak 3. modeli almayacağıma inanıyorum ama genede bekleyeceğim sanırım :D htc10 çok sıcak geliyor.
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OverClocK1ng 3 yıl
İşte bu batarya gelişsin ki, yüksek menzilli motosikletler, arabalar vs. çıksın.
Beklemedeyim...
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kucukyenici 3 yıl
Oneplus 2 kullanıyorum. Fiyatına göre oldukça iyi. Dahili fm radyo ve kızılötesi destiği de olsaydı başka hiçbir cihaza hatırı sayılır rakamlar ödemeye gerek kalmazdı! :-)
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Şehmistan 3 yıl
nedense bu tarz haberler bana inandırıcı gelmiyor
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0Kelvin 3 yıl Şehmistan
Şehmistan
nedense bu tarz haberler bana inandırıcı gelmiyor

Başka firmalar olsa hak verirdim size ama OnePlus ilklere imza atan bir firma. C tipi USB bağlantısını telefona ilk taşıyan kim bilmiyorum ama onlar olabilir. "Bir sürü özelliği var ama keşke bu da olsaymış" tarzında ürünler üretmiyor. Keşke buraya da gelse.
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Xtrud 3 yıl Şehmistan
Şehmistan
nedense bu tarz haberler bana inandırıcı gelmiyor

Neyine inanmadın ki zaten oppo cihazlarda olan birşeyi başka bir firma kullanacak?
1 Yanıt Yanıtla +1
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alemburda34 3 yıl
Super VOOC S7 Edge'de olsa süper olurmuş ama bir yandan rekabet için iyiki olmamış diyorum.
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
Keşke ülkemize de gelse bu markalar... Vestel veya Turkcell T50 yerine şu ürünler olsun! Yok mu bir babayiğit?
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