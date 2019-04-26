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OnePlus 7 Pro'nun Avrupa fiyatı belli oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, yeni amiral gemisini 14 Mayıs tarihinde tanıtacak. OnePlus 7 Pro versiyonu için belirlenen Avrupa fiyatları haberimizde...
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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OnePlus 7 serisinin 14 Mayıs tarihinde New York'ta gerçekleştirecek bir etkinlikte resmen tanıtılması bekleniyor. Amiral gemisi telefonla ilgili bugüne kadar çok sayıda bilgi sızdırılmıştı. Son olarak OnePlus 7 Pro'nun Avrupa'da nasıl bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "6 GB RAM ve çift arka kameralı Oppo A9 resmen tanıtıldı"
AndroidCentral adlı internet sitesi, mobil sektöre yönelik güvenilir bilgileri ile tanıdığımız Ishan Agarwal'den bazı bilgiler aldığını söylüyor. Buna göre OnePlus 7 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip varyantı 749 euro'ya satılacak. 12 GB RAM ve 256 GB hafıza ile donatılmış üst sınıf versiyonu ise 819 euro fiyatla piyasaya sürülecek.

Giriş seviyesi model de olacak

Yayınlanan raporda premium varyant için Avrupa'nın çeşitli pazarlarında 10 euro'luk bir fiyat farkı olabileceği belirtilmiş ancak anlaşıldığı kadarıyla şirketin OnePlus 7 Pro için hedeflediği fiyat 749/829 euro. Ayrıca amiral gemisi telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip giriş seviyesi modeli de olacak. Bu modelin ise 700 euro fiyatla piyasaya sürüleceği belirtiliyor.
Teknik özellikler henüz OnePlus tarafından paylaşılmadı ancak Pro varyantının 90 Hz tazeleme hızı ve QHD+ çözünürlüğe sahip bir ekranla donatılması bekleniyor. Pro olmayan modelde, 60 Hz'lik FHD+ ekran bulunacak. OnePlus 7 Pro üçlü arka kamera sistemi ve açılır-kapanır öne kamera ile gelecek. Aynı zamanda daha büyük bir pil içereceği söyleniyor. 

https://www.androidcentral.com/oneplus-7-pro-pricing-revealed Yorum Yaz
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ONIONBUD 3 hf. en beğenilen
O paraya değer.İşlemcisi olmayan tlf alıyorsun.Isınmaz bile ..
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~Lion King~ 3 hf.
5.000 civarına gelirse iphone’u satıp sırf arayüzü için verebilirim.
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cayadüsensinek 3 hf.
Pro Lite Düz bune açgözlülüktür arkadaş yap işde 7 birtane tamam işde yok kamerayı kırp yok işlemciyi kırp resmen insanları keriz yerine koymak için kurulmuş bir sistem klasik kapitalizm işde.
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ibrahim_koparal 3 hf.
Ciddi anlamda bekledigim bi cihazdi. Normal oneplus 7 versiyonuna pop up kamera yapmamalari cok buyuk hayal kirikligina ugratti. Bundan onceki hicbir seride boyle kendini tekrar eden bir sey yapmamislardi. Satarsa ancak pro su satar. 7 alacagima gider 6t alirim temiz ikinci el cok daha mantikli...
Pro su cok guzel ama o kadar para verilmez.
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WoXeD 3 hf.
en düşük 525 dolardan başlar en yüksek modeli 799 dolar olur. DH 5 senedir oneplus haberi yapmayı öğrenemedi kullanıcılarıda her sene pahalı demekten sıkılmadı. avrupa fiyatlarından rakam olarak düşük dolar karşılığı ile satılıyor. geçen seneki habere,orda yazılan fiyata,benim dediğim fiyata ve nihayiş fiyata gidip baksın isteyen :) ortalama 3600tl + kayıt masrafıyla alınır.8/128 olan modeli.
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__Nikolaus__ 3 hf.
Yapmışken tam yap neden 90 Hz , Yap 120Hz milleti verdiği paraya değsin 120 fps oyun oynasınlar.
Oneplus da gittikçe pahalı olmaya başladı , 3300 e 6t alabiliyorken şimdi 5000 e Oneplus 7 pro zor alınır.
Gerçi normal versiyonu muhtemelen yine 3.5 civarlarına alınır ama onunda 6t den farkı yok işlemci harici.
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mladenbmv 3 hf.
demekki bizde 5000 tl den aşağı olmaz.hayır abd 750 euro ya satılıyor adamlar kar yapıyor bizde neden 900 euro oluyor sözde müslüman ülkesiyiz ama her şeyin en pahalısını biz kullanıyoruz.
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swat882 3 hf. mladenbmv
Kur farkı
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UnicornKnight 3 hf.
Note 9'un US varyantını (Snapdragon 845, 6GB Ram 128 GB Bellek modeli) Amazon üzerinden çok daha ucuza alabiliyorken (şu anda $799 göründüğüne bakmayın, satıcısı Amazon'un kendisi olan ürün kaç aydır ayda 2 defa $719 dolara iniyor ve o fiyatta günlerce kalıyor) o fiyatlara ölü doğar. Kamera performansı yazılım tarafında "MEH" tadında olup da ancak Google'ın modlanmış/üçüncü parti kamera işleme yazılım ve uygulamaları ile biraz daha* iyi olabilen bir cihaz için bu para verilmez.
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teknokaptan 3 hf.
Lansman İçin davetiye yollamışlar 20 dollar istiyorlar lansmana katılmak İçin hasss.... ordan dedim içimden:) Sony,Htc,Mi,Zte,Oppo,oneplus,LG,Samsung,Apple ve adıma aklıma gelmeyen bir kaç tane daha tepe model markaları kullandım sonu yok bu merak etmenin bu yüzden yine en iyi olduğunu düşündüğüm iphoneme geri döndüm.
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WoXeD 3 hf. teknokaptan
sana hassss derim. neden mi? o 20 doları alıp geçen yıl 70 dolarlık kulaklık hediye ettiler katılan herkese.bilmeden kabalama sallamak ne güzel ya... sen ayponunu kullan kafanı yorma.
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teknokaptan 3 hf.
Davetiye gelmis bana eğer katılmak isterseniz 20 dollar ver demişler hemde satın almak için buton yapmışlar. Her tepe modeli kullanmış biri olarak iPhone’dan başkası yalannnnn ve maile cevap olarak dedimki içimden haasssssss.....ordan 20 dollarmışşşş
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WoXeD 3 hf. teknokaptan
aypon en pahalı çöp evet haklısın fanboy.
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ONIONBUD 3 hf. en beğenilen
O paraya değer.İşlemcisi olmayan tlf alıyorsun.Isınmaz bile ..
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