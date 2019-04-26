OnePlus 7 Pro'nun Avrupa fiyatı belli oldu

OnePlus 7 serisinin 14 Mayıs tarihinde New York'ta gerçekleştirecek bir etkinlikte resmen tanıtılması bekleniyor. Amiral gemisi telefonla ilgili bugüne kadar çok sayıda bilgi sızdırılmıştı. Son olarak OnePlus 7 Pro'nun Avrupa'da nasıl bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği ortaya çıktı.

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AndroidCentral adlı internet sitesi, mobil sektöre yönelik güvenilir bilgileri ile tanıdığımız Ishan Agarwal'den bazı bilgiler aldığını söylüyor. Buna göre OnePlus 7 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip varyantı 749 euro'ya satılacak. 12 GB RAM ve 256 GB hafıza ile donatılmış üst sınıf versiyonu ise 819 euro fiyatla piyasaya sürülecek.

Giriş seviyesi model de olacak

Yayınlanan raporda premium varyant için Avrupa'nın çeşitli pazarlarında 10 euro'luk bir fiyat farkı olabileceği belirtilmiş ancak anlaşıldığı kadarıyla şirketin OnePlus 7 Pro için hedeflediği fiyat 749/829 euro. Ayrıca amiral gemisi telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip giriş seviyesi modeli de olacak. Bu modelin ise 700 euro fiyatla piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

Teknik özellikler henüz OnePlus tarafından paylaşılmadı ancak Pro varyantının 90 Hz tazeleme hızı ve QHD+ çözünürlüğe sahip bir ekranla donatılması bekleniyor. Pro olmayan modelde, 60 Hz'lik FHD+ ekran bulunacak. OnePlus 7 Pro üçlü arka kamera sistemi ve açılır-kapanır öne kamera ile gelecek. Aynı zamanda daha büyük bir pil içereceği söyleniyor.

https://www.androidcentral.com/oneplus-7-pro-pricing-revealed