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OnePlus 7 Pro’nun Çin’deki ilk stokları tükendi

OnePlus'ın sevilen yeni amiral gemisi OnePlus 7 Pro, Çin'de ön siparişe açıldıktan sonra bir milyondan fazla kayıt alarak stoklardan silindi. Cihaz dünya çapında da benzer başarı figürleri sergiliyor.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Dünya çapında satışa sunulduktan sonra OnePlus 7 Pro, Çin’de de ön siparişe açıldı. JD.com üzerinden sunulan model için cihazın fanatikleri hiç vakit kaybetmedi ve stokları kuruttu. Rapora göre OnePlus 7 Pro için bir milyondan fazla rezervasyon yapıldı. Açıklanana göre bu sayıya rağmen çok sayıda istekli alıcı, cihaz için rezervasyon yaptırmayı başaramadı.
OnePlus 7 Pro satışları 23 Mayıs’ta başlayacak Çin’de cihazın taban modelindeki fiyat etiketi 579 dolar, en üst seviyenin ise 724 dolar seviyesinde.

https://www.gsmarena.com/oneplus_7_pro_sells_out_on_preorders_in_china-news-37136.php Yorum Yaz
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kartal172 2 hf. en beğenilen
Avrupa’daki adam satın alıyor ve hepsi bu. Korkmuyor ki vergisiydi İmei kaydıydı falan...
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General. 2 hf.
Şuan almak istediğim tek cihaz. Ama maalesef dünya lideri ekonomimiz ve vergilerimiz yüzünden alamayacağım.
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CheckVizoR 2 hf.
Şu güzelim telefonu ülkede rahat rahat alamıyoruz ya ne diyeyim.
Her şeyi geçtim , bu telefon 100 dolara bile çıksa bizim ülkede 5.000 TL'ye satılır. Dünyanın başka bir yerinde böyle bir kazıklama yoktur .
Vatandaşımız birbirini çok seviyor maşallah..
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General. 2 hf.
Şuan almak istediğim tek cihaz. Ama maalesef dünya lideri ekonomimiz ve vergilerimiz yüzünden alamayacağım.
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kartal172 2 hf. en beğenilen
Avrupa’daki adam satın alıyor ve hepsi bu. Korkmuyor ki vergisiydi İmei kaydıydı falan...
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