OnePlus 7 Pro’nun Çin’deki ilk stokları tükendi

Teknoloji Editörü
Dünya çapında satışa sunulduktan sonra OnePlus 7 Pro, Çin’de de ön siparişe açıldı. JD.com üzerinden sunulan model için cihazın fanatikleri hiç vakit kaybetmedi ve stokları kuruttu. Rapora göre OnePlus 7 Pro için bir milyondan fazla rezervasyon yapıldı. Açıklanana göre bu sayıya rağmen çok sayıda istekli alıcı, cihaz için rezervasyon yaptırmayı başaramadı.
Ayrıca Bkz. "Huawei, piyasadaki telefonlarına güvenlik güncellemesi ve servis desteği sunmaya devam edecek"OnePlus 7 Pro satışları 23 Mayıs’ta başlayacak Çin’de cihazın taban modelindeki fiyat etiketi 579 dolar, en üst seviyenin ise 724 dolar seviyesinde.
https://www.gsmarena.com/oneplus_7_pro_sells_out_on_preorders_in_china-news-37136.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Her şeyi geçtim , bu telefon 100 dolara bile çıksa bizim ülkede 5.000 TL'ye satılır. Dünyanın başka bir yerinde böyle bir kazıklama yoktur .
Vatandaşımız birbirini çok seviyor maşallah..