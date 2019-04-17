OnePlus 7'nin yeni görselleri 6T'ye bir hayli benzediğini ortaya koydu

OnePlus her yıl yeni bir amiral gemisi telefon çıkardıktan sonra isminin sonuna "T" ekleyip hafif gelişmiş bir versiyonunu da piyasaya sürüyor. Bu strateji geçen yıl OnePlus 6 ve OnePlus 6T modellerinde de aynı şekilde devam etmişti ancak şimdi küçük bir değişiklik olacak gibi görünüyor.

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OnePlus 7 Pro ve OnePlus 5G varyantlarını da çıkaracağı söyleniyor. Amiral gemisi telefonun yeni render görselleri ve 360 derecelik videosu yayınlandı. Geçtiğimiz ay da benzer bir Pro varyantına (aşağıda) aitti. OnePlus'ın bu yıl normal OnePlus 7 modelinin yanındavevaryantlarını da çıkaracağı söyleniyor. Amiral gemisi telefonun yenive 360 derecelik videosu yayınlandı. Geçtiğimiz ay da benzer bir paylaşım yapılmıştı ancak o görsellervaryantına (aşağıda) aitti.

Standart versiyon OnePlus 6T'ye çok benziyor

İki model arasındaki en büyük fark standart OnePlus 7'nin çift arka kameraya sahip olması ve açılır-kapanır ön kamerasının olmaması. Yeni görseller standart versiyonun neredeyse çerçevesiz tam ekranlı bir tasarım ile geleceğini gösteriyor. Ayrıca çentikli ekranı ile OnePlus 6T’ye aşırı şekilde benzediğini görüyoruz.

Arka panelde dikey olarak konumlandırılmış çift arka kamera ve LED flaş var. Hemen altında ise OnePlus markasına yer verilmiş. Telefonun sağ tarafında güç düğmesi ve ses açma/kapama tuşları bulunuyor. Alt kısımda USB Type-C portu mevcut ancak 3.5 mm kulaklık girişi yok. OnePlus 7'nin 14 Mayıs tarihinde resmen tanıtılması bekleniyor.

https://pricebaba.com/blog/oneplus-7-new-renders-360-degree-video-exclusive