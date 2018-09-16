OnePlus Type-C Bullets kulaklığı duyuruldu

OnePlus’un akıllı telefon yanında beğeni topladığı alanlardan birisi de kulaklık. OnePlus 6T akıllı telefonun tanıtımı yakınlaşırken eşlik edecek kulaklık modelleri de resmiyet kazandı. Kablosuz Bullets kulaklık yanında bir de Type-C versiyonu var.

OnePlus Type-C Bullets özellikleri ve fiyatı

OnePlus 6T modelinin 3.5mm kulaklık girişini kaldırarak USB Type-C üzerinden ses aktarımı yapacağı bizzat patronu tarafından açıklanmıştı. Üst seviye kablosuz kulaklık yanında kablolu bir alternatif de olacak.

Ayrıca Bkz.

"Yeni bir kamera odaklı Samsung telefonu geliyor"

OnePlus Type-C Bullets kulaklık içerisinde Cirrus Logic’in yeni bir DAC modülü mevcut ve bu sayede ses kalitesi biraz daha arttırılmış. Sert naylon kablolar darbelere karşı dayanıklı. Ayrıca kontrol modülü üzerinde mikrofon da yer alıyor.

USB Type-C üzerinden kullanmak isteyenler için OnePlus Type-C Bullets kulaklık modeli 20$ fiyat etiketine sahip. Hindistan’da satışa başladı. Kablosuz yeni Bullets kulaklık ise 55$ civarında satılacak.