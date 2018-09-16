Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OnePlus Type-C Bullets kulaklığı duyuruldu

OnePlus 6T öncesinde eşlik edecek aksesuarlar da birer birer ortaya çıkıyor. Kablosuz yeni Bullets kulaklık sonrası OnePlus Type-C Bullets kulaklığı da duyuruldu.
8 ay
1,5b
1
9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

OnePlus’un akıllı telefon yanında beğeni topladığı alanlardan birisi de kulaklık. OnePlus 6T akıllı telefonun tanıtımı yakınlaşırken eşlik edecek kulaklık modelleri de resmiyet kazandı. Kablosuz Bullets kulaklık yanında bir de Type-C versiyonu var.

OnePlus Type-C Bullets özellikleri ve fiyatı

OnePlus 6T modelinin 3.5mm kulaklık girişini kaldırarak USB Type-C üzerinden ses aktarımı yapacağı bizzat patronu tarafından açıklanmıştı. Üst seviye kablosuz kulaklık yanında kablolu bir alternatif de olacak.

Ayrıca Bkz. "Yeni bir kamera odaklı Samsung telefonu geliyor"

OnePlus Type-C Bullets kulaklık içerisinde Cirrus Logic’in yeni bir DAC modülü mevcut ve bu sayede ses kalitesi biraz daha arttırılmış. Sert naylon kablolar darbelere karşı dayanıklı. Ayrıca kontrol modülü üzerinde mikrofon da yer alıyor.

USB Type-C üzerinden kullanmak isteyenler için OnePlus Type-C Bullets kulaklık modeli 20$ fiyat etiketine sahip. Hindistan’da satışa başladı. Kablosuz yeni Bullets kulaklık ise 55$ civarında satılacak.

 

https://www.androidpolice.com/2018/09/13/oneplus-announces-wired-type-c-bullets-earbuds/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 8 ay
Type c dışında güzel olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 8 ay
kulaklıklar iyiden iyiye typec ye geçiyor eyvallah.ama bunun soket azaltmak dışında ne faydası var? farklı iyileştirmeler yapınca kulaklıklar başka cihazlarda kullanılabilir olamıyor.htc de böyle en azından.umarım ortak bir standart belirlenir. kullanıcılarımızın %60 ı kablosuz kulaklık kullanıyor dediler.2.5 sene önce kaldırsak sorun olabilirdi ama şuan o kadar sorun olmaz dediler.bende kablosuz kullanıyorum fakat oneplus eko ayarları sadece kabloluda çalışıyor.spotifyda ses rezil oluyor.mecburen ek yazılım kullanıyorum.umarım audioFX geri döner.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 8 ay
Nokia da bitmiştir geçmiş olsun. Şu an son kale OnePlus.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozmenakif 8 ay
.aikoN elak nos na uŞ .nuslo şimçeg ritşimtib ad sulPenO
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 8 ay
Şu an son kale Nokia..OnePlus da bitmiştir geçmiş olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Strange Night 8 ay
OnePlus da bitmiştir geçmiş olsun. Şu an son kale Nokia.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 8 ay
OnePlus da bitmiştir geçmiş olsun. Şu an son kale Nokia.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1F9BF2C01 8 ay
OnePlus da bitmiştir geçmiş olsun. Şu an son kale Nokia.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johan Elmander 8 ay
OnePlus da bitmiştir geçmiş olsun. Şu an son kale Nokia.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Google'ın patronu Larry Page'in son girişimi bisikletler için hyperloop 8 ay LG ve Samsung oyun monitörlerinde çığır açıyor 8 ay Honor Play’e Android Pie güncellemesi gelmeye başladı 8 ay Nvidia RTX 2080 Ti’ın teslim tarihini erteledi 8 ay Xiaomi Mi 8'in çok tartışılacak Xiaomi Türkiye fiyatı belli oldu! 8 ay Pasifik Okyanusu'ndan 88 bin ton plastiğin çıkarılacağı dev proje başladı 8 ay Core i9-9900K’nın 5 Ghz’deki CineBench testi paylaşıldı 8 ay Apple yayınladığı "illüzyon" reklamı iPhone Xs ve Xs Max'in boyutunu gösteriyor 8 ay Samsung Galaxy J6 Prime özellikeri sızdırıldı 8 ay Aston Martin'in ilk elektrikli otomobili Rapide E kendini gösterdi 8 ay Android 9 sürümüne sahip Pocophone F1 geekbench testlerinde görüldü 8 ay Litecoin'in sahibi:"Elimdeki Litecoin'i iyi ki satmışım" 8 ay Perde arkası l 2018 Apple iPhone etkinliği vLog 8 ay Sevimli elektrikli otomobil Microlino 100 milyon euroluk ön sipariş aldı 8 ay Xiaomi Mi Shop'u gezdik | Türkiye'deki ilk mağaza 8 ay iPhone XR ön inceleme 8 ay iPhone XS ve XS Max ön inceleme 8 ay Apple Watch Series 4 elimizde: Akıllı saatte son nokta 8 ay GameX 2018: Fuar Turu 3 8 ay Facebook, insan hakları politikası için yönetici arayışına başladı 8 ay GÖRÜNTÜLENEN OnePlus Type-C Bullets kulaklığı duyuruldu Sonraki GameX 2018: Fuar Turu 2 8 ay Avrupa Merkez Bankası'nın bir kripto para planı yok 8 ay NASA, Florence Kasırgası'nın uzaydan görüntülerini yayınladı (VİDEO) 8 ay Yeni iPhone modelleri ile bizleri hayal kırıklığına uğratan 7 şey 8 ay Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Vestel’den teknolojik iş birliği 8 ay 1 Tether = 1 Dolar | Kripto Para Günlüğü 8 ay iPhone XR'ın neden Ekim ayında satışa sunulacağı belli oldu 8 ay Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass’e zam geldi 8 ay Apple Watch 4, AFib hastalığını yüzde 98 oranında doğru teşhis ediyor 8 ay Forza Horizon 4, James Bond araçlarına kavuşuyor 8 ay Mevcut sistemlerden 11 kat daha verimli yenilenebilir enerji sistemi geliştirildi 8 ay Asus Zenfone 5Z kullanıcılarına Android Pie müjdesi! 8 ay Monster'da Bu Hafta - Rise of the Tomb Raider 8 ay 1973 Ford Bronco restore edildi! 8 ay Razer Phone 2’nin resmi tanıtım tarihi açıklandı 8 ay Kalite güvence testlerini geçen LG artık Apple'ın ikinci OLED ekran tedarikçisi 8 ay Spider-Man Özel Basın Kiti Kutu Açılışı 8 ay ABD, Google'ın Çin planlarını öğrenmek istiyor 8 ay Netflix'in en ucuz olduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor 8 ay Hava durumu kanalı, Florence kasırgasını Unreal Engine oyun motoruyla gösterdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim