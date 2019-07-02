OnePlus, kullanıcılara gönderilen garip bildirimlerle ilgili özür diledi

Çinli teknoloji şirketlerinden OnePlus, yaşanan garip bir hata ile gündeme geldi. Dün sabah saatlerinde OnePlus 7 Pro kullanıcıları, telefonlarında anlamsız karakterlerin yer aldığı bildirimler görüp paniğe kapıldılar. Telefonlarına izinsiz erişildiğini düşünen kullanıcıları rahatlatan açıklama ise gecikmeden geldi.

Geliştirme ekibinin hatası

OnePlus, klavyede rastgele basılmış gibi görünen çeşitli Çince karakterler ve normal harflerden oluşan bu bildirim mesajlarının, yapılan bir hata sonucunda kullanıcılara gönderildiğini açıkladı.

https://gizchina.it/2019/07/oneplus-7-pro-strana-notifica/

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Sorunun farkında olduklarını belirten yetkililer, bu durumageliştirme ekibinin yaptığı testlerin neden olduğunu duyurdular. Şirketin resmisayfasından yayınlanan bu açıklama ve özür mesajı kullanıcıların kısa süreli de olsa yaşadıklarıortadan kaldırdı. Sorunun şimdilik sadece İtalyan kullanıcıları etkilediği düşünülüyor.