OnePlus, kullanıcılara gönderilen garip bildirimlerle ilgili özür diledi

Teknoloji Editörü
Çinli teknoloji şirketlerinden OnePlus, yaşanan garip bir hata ile gündeme geldi. Dün sabah saatlerinde OnePlus 7 Pro kullanıcıları, telefonlarında anlamsız karakterlerin yer aldığı bildirimler görüp paniğe kapıldılar. Telefonlarına izinsiz erişildiğini düşünen kullanıcıları rahatlatan açıklama ise gecikmeden geldi.
Geliştirme ekibinin hatası
OnePlus, klavyede rastgele basılmış gibi görünen çeşitli Çince karakterler ve normal harflerden oluşan bu bildirim mesajlarının, yapılan bir hata sonucunda kullanıcılara gönderildiğini açıkladı.Sorunun farkında olduklarını belirten yetkililer, bu duruma OxygenOS geliştirme ekibinin yaptığı testlerin neden olduğunu duyurdular. Şirketin resmi Facebook sayfasından yayınlanan bu açıklama ve özür mesajı kullanıcıların kısa süreli de olsa yaşadıkları paniği ortadan kaldırdı. Sorunun şimdilik sadece İtalyan kullanıcıları etkilediği düşünülüyor.
https://gizchina.it/2019/07/oneplus-7-pro-strana-notifica/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle