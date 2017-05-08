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Opera Max baştan aşağı yenilendi

Opera Max yeni güncellemesiyle birlikte daha kullanışlı bir tasarıma kavuştu ve yeni kullanıcılar için uygulamaya öğretici eklendi. Artık kullanıcılara özel veri tasarrufu tavsiyelerinde de bulunuyor.
2 yıl
3,7b
1
11
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Google Play Store’un en çok tercih edilen veri tasarruf ve veri yönetim aracı olan Opera Max, 3.0 güncellemesiyle yeni tasarıma ve birçok kullanışlı özelliğe kavuştu. Mobil uygulamanın tasarımı, kullanıcıların anlayabileceği ve daha rahat kullanabileceği şekilde değiştirildi. Yeni tasarımın en kullanışlı özelliklerinden birisi her uygulamanın ne kadar mobil veri ve Wi-Fi verisi kullandığını gösterebilmesi.
Opera Max baştan aşağı yenilendi

Geliştiriciler, Opera Max’i ilk defa deneyen kişileri de düşünerek uygulamaya ilk defa giriş yapıldığında devreye giren bir öğreticiyi de eklediler. Tüm bunların yanı sıra, artık uygulama güvenli olmayan bağlantılarda kullanıcısını uyaracak ve veri kullanımının ölçümünü yaparak kullanıcısına özel olarak veri tasarrufu önerileri sunacak. Değişen veri tasarrufu özelliği en çok Facebook kullanıcılarının işine yarayacak. Opera Max, Facebook kullanımında yüzde 50’ye kadar veri tasarrufu sağlayabiliyor.


http://www.phonearena.com/news/Opera-Max-3.0-released-with-all-new-design-data-savings-for-Facebook_id93795 Yorum Yaz
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wustti 2 yıl en beğenilen MaRQuE
MaRQuE
Merak ettiğim ama hiç deneme fırsatı bulamadığım bir uygulama. Kullanıp faydasını gören var mı? Bağlantı yavaşlaması, kasma sorunu fln yapıyor mu?

daha önce denedim hiç bir işe yaramıyor. hatta çoğu zaman interneti yavaşlatıyor. veri tasarrufu ve batarya tasarrufu sağlamak istiyorsan telefondaki kullanmadığın uygulamaları kaldır ya da devre dışı bırak. ayrıca facebook a ait hiç bi uygulamayı kurma tarayıcıdan gir ve facebook messenger I kullanma %25 daha uzun gider şarjın.
MaRQuEMerak ettiğim ama hiç deneme fırsatı bulamadığım bir uygulama. Kullanıp faydasını gören var mı? Bağlantı yavaşlaması, kasma sorunu fln ...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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aycibin 2 yıl
hangi uygulamanın ne kadar data kullanıdığını android zaten gösteriyor
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DH Misafiri 2 yıl
kullanmış biri olarak uygulamalrda reklamların internet kullanımını azaltma amaçlı bi uygulamada reklam olması saçma geldiği için kullanmıyorum
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Alpha Centauri 2 yıl
denemek lazım
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RaptorFX 2 yıl
Opera Max'ı ilk defa duydum. Sanırım arada mağaradan dışarı çıkmalıyım.
Ancak geçmiş tecrübelerim bana bu tip uygulamaların 1 gram faydası varsa 10 gram zararı olduğunu gösterdi.
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UnicornKnight 2 yıl
kilit ekranına mıh gibi reklam oturtmak gibi bir absürdlükten sonra dilerse ağzıyla kuş tutsun benim telefonuma hiçbir şekilde giremez.
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umtkrhn 2 yıl
yeni sürüm ile veri tasarrufu çok iyi olmuş, ek özellikleri işe yarıyor, lakin şarj tüketimi bana fazla geldi, 4G internet ile kota hemen bitsin istemeyenlere iyi bir çözüm, ayrıca facebook içinde size katılıyorum, facebook ve messenger yüklemeyin fazla şarj kota bellek tüketiyor.
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MaRQuE 2 yıl
Merak ettiğim ama hiç deneme fırsatı bulamadığım bir uygulama. Kullanıp faydasını gören var mı? Bağlantı yavaşlaması, kasma sorunu fln yapıyor mu?
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wustti 2 yıl MaRQuE
MaRQuE
Merak ettiğim ama hiç deneme fırsatı bulamadığım bir uygulama. Kullanıp faydasını gören var mı? Bağlantı yavaşlaması, kasma sorunu fln yapıyor mu?

daha önce denedim hiç bir işe yaramıyor. hatta çoğu zaman interneti yavaşlatıyor. veri tasarrufu ve batarya tasarrufu sağlamak istiyorsan telefondaki kullanmadığın uygulamaları kaldır ya da devre dışı bırak. ayrıca facebook a ait hiç bi uygulamayı kurma tarayıcıdan gir ve facebook messenger I kullanma %25 daha uzun gider şarjın.
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Fenomenon 2 yıl MaRQuE
Bayağı ise yarıyor. Bazı uygulamalarda çok az bazılarında %40-50 tasarruf sağlıyor. Özellikle Instagram haber uyg vs bunlarda çok işe yarıyor.
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