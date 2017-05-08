Opera Max baştan aşağı yenilendi

Google Play Store’un en çok tercih edilen veri tasarruf ve veri yönetim aracı olan Opera Max, 3.0 güncellemesiyle yeni tasarıma ve birçok kullanışlı özelliğe kavuştu. Mobil uygulamanın tasarımı, kullanıcıların anlayabileceği ve daha rahat kullanabileceği şekilde değiştirildi. Yeni tasarımın en kullanışlı özelliklerinden birisi her uygulamanın ne kadar mobil veri ve Wi-Fi verisi kullandığını gösterebilmesi.

Geliştiriciler, Opera Max’i ilk defa deneyen kişileri de düşünerek uygulamaya ilk defa giriş yapıldığında devreye giren bir öğreticiyi de eklediler. Tüm bunların yanı sıra, artık uygulama güvenli olmayan bağlantılarda kullanıcısını uyaracak ve veri kullanımının ölçümünü yaparak kullanıcısına özel olarak veri tasarrufu önerileri sunacak. Değişen veri tasarrufu özelliği en çok Facebook kullanıcılarının işine yarayacak. Opera Max, Facebook kullanımında yüzde 50’ye kadar veri tasarrufu sağlayabiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Opera-Max-3.0-released-with-all-new-design-data-savings-for-Facebook_id93795