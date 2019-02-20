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Opera'nın Android versiyonunda, reklam engelleme özelliğinin kullanımı kolaylaştı

Popüler internet tarayıcılarından Opera, Android versiyonuna getirdiği yeni bir güncelleme ile artık internet sitelerindeki reklamları engelleme özelliklerini kolay bir hale getirdi.
3 ay
3,1b
2
3
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Mobil internet tarayıcılarında reklam engelleme özelliği nispeten yaygındır. Ancak sık kullanılan bir site için bu özelliği devre dışı bırakmak bazen yorucu ve can sıkıcı olabilir. Zira bunu yapmak için çeşitli menülere girmeniz gerekiyor. Ancak uygulamaya gelen yeni bir güncelleme bu durumu ortadan kaldırıyor.

Resim içinde resim özelliği de geldi

Opera internet sitelerindeki reklamları engelleme işini olabildiğince kolay bir hale getirdi. Uygulamanın Android versiyonunun son güncellemesinde artık reklam engelleyiciyi komple kapatmanız gerekmiyor. İstediğiniz sitede bu özelliğin devreye girmemesini artık birkaç parmak hareketi ile ayarlamanız mümkün.
Bunun yanında uygulamaya gelen yeni bir özellik de, izlediğiniz bir videoyu kapatmadan, internet sitelerinde gezebilmeniz. Resim içinde resim (PIP) olarak tanımlanan bu özellik de artık Android kullanıcılarına sunulmuş durumda. Özellikleri kullanabilmek için uygulamanızın güncel olduğundan emin olun.

https://www.engadget.com/2019/02/19/opera-android-ad-blocking-picture-in-picture/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
haberler101.com 3 ay
o kadar da reklam engellememek lazım, napsın site sahipleri taş mı yesin?
2 Yanıt Yanıtla +2
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QuexSeeL 3 ay haberler101.com
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