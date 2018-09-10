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Oppo A7X tanıtıldı!

Oppo A7X firmanın internet sitesinde yayınlandı. Lansman yapılmadan tanıtılan cihaz 6.3 inç büyüklüğünde ekrana Mediatek Helio P60 işlemciye ve 4 GB RAM'e sahip.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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Oppo resmi bir lansman yapmadan yeni akıllı telefonu A7X'i web sitesinde yayınladı. Orta segmentte yer alan Oppo A7X 6.3 inç büyüklüğünde su damlası şeklindeki çentik ekranı ve tasarımı ile dikkat çekiyor. 

Oppo A7X özellikleri

Oppo A7X 6.3 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip su damlası şeklinde çentikli bir ekrana sahip. Ekran 19.5: 9 formatında ve cihazın ekran kasa oranı ise %90.8. A7X gücünü Mediatek Helio P60 yongasetinden alıyor. Bu yongaseti 2 GHz hızında çalışan 4 x Cortex-A73 ve 4 x Cortex-A53 çekirdeklerinden besleniyor. Grafik tarafında ise bu işlemciye Mali-G72 MP3 grafik birimi eşlik ediyor. Depolama tarafında ise cihaz 4GB RAM ve 128 GB hafızaya sahip.
Kamera tarafında ise Oppo A7X ön tarafında 8 MP çözünürlüğünde selfie kamerasına ve arka tarafında 16 + 2 MP çözünürlüğünde çift kameraya yer verilmiş. Cihaz 156.7 x 74 x 7.99 mm boyutlara ve 4230 mAh bataryaya sahip. 
Oppo A7X tanıtıldı!
 
Oppo A7X kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ve Color OS 5.2 arayüzü ile çıkacak. Cihaz Çin'de 2099 yuan yaklaşık olarak 306$ fiyat etiketine sahip. Cihazın Çin dışında hangi ülkelerde satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor. 

https://www.gizmochina.com/2018/09/10/oppo-a7x-launch-price-sale-2099-yuan-in-china/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BladesTR 3 ay
Telefonu aldım, düşünmeden alın. Farkı hissedeceksiniz.
Yanlız işlemci ve ram verileri yanlış, ram 3 gb ve işlemci snapdragon 450
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Johan Elmander 8 ay
Bbk dan yine başarılı bir telefon, tek sıkıntısı coloros ve microusb portu.
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