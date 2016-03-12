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Oppo R9 ve R9 Plus'ın teknik özellikleri sızdırıldı

Oppo'nun yeni amiral gemisi modeli R9'un tanıtılması bir haftadan az bir süre kaldı. VOOC hızlı şarj teknoloji gibi yeniliklere sahip olan telefonun teknik detayları internete sızdırıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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11
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Çin'in bilinen akıllı telefon üreticilerinden Oppo, Find 7 tepe modelinin ardından bir süredir suskunluğunu koruyordu. Geçtiğimiz günlerde Çin'li TENAA denetim raporlarında görülen Find 9'un teknik detayları internete sızdırıldı. Twitter'daki @OnLeaks tarafından sızdırılan detaylar hem R9 modelini hem de R9 Plus modelini kapsıyor.
Sızdırılan bilgilere göre 5.5 inç boyutlu 1080p AMOLED ekrana sahip olacak Oppo R9'de 8 çekirdekli bir işlemci yer alıyor. 4GB sanal belleğin bulunduğu telefonun arttıralabilir depolama kapasitesi ise 64GB boyutta. Önde 13MP, arkada 16MP'lik kameralara sahip olan R9'un bataryası 2850mAh kapasiteye sahip.
Oppo R9 Plus'a baktığımızda ise bizleri 6 inç boyutlu 1080p bir ekran karşılıyor. İşlemci tarafında Snapdragon 652'nin tercih edildiği modelin RAM boyutu ise diğer modelde olduğu gibi 4GB. R9'dan farklı olarak 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı depolama boyutunun sunulduğu R9 Plus'ın ön ve arka yüzünde 16MP'lik kameralar bulunuyor. Ekranıyla doğru orantılı olarak kasası da büyüyen modelde 4120mAh'lik bir batarya yer alıyor.
VOOC hızlı şarj teknolojisi, parmak izi okuyucu sensör gibi özelliklerin yer alacağı R9 ve R9 Plus'ın 17 Mart tarihinde duyurulması planlanıyor. 

https://twitter.com/stagueve/status/708533924939616256 Yorum Yaz
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Guest-5E274E432 3 yıl en beğenilen
mbald
Telefon güzel de şu çinliler ne zaman iphone çakması bir telefon üretmeyecekler merak ediyor insan..

Maliyetten kaçıyorlar.
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Guest-5E274E432 3 yıl
ColorOS harika ya
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stalker(1979) 3 yıl
Emre Kocakaya
Ayfon la bu..

İphone'nun sıfır çerçeveli hali. Keşke Apple da böyle ince çerçeveli yapsa.
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alemburda34 3 yıl
Oppo'nun yeni Find serisi telefonu kesinlikle s820 islemci kullanmali su markaya bayiliyorum ama uzun zamandir tam olmus diyebilecegim birsey goremedim.
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LastShip 3 yıl
6.6mm kalinlik be 4100 mah batarya mi? 5.5 incte iddiali kalinlita olan 6 plus bile 7.1mm de 2900 batarya sunuyor. Note 5 falan zaten 7.6mm ile cok cok gerideyken koyduklari 4.100 mah batryanin nasil performans sunacagi merak konusu.
Eger hakkini verecekse saglam kullanim degerleri alinabilir.
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muratkaya 3 yıl
Find 5, find 6 gibi güzel telefonlara imza atmış oppo ne diye böyle ucuz iphone çakması telefon çıkarır anlamak zor.
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kadirirdem 3 yıl
5.5 inçlik te pil biraz azmış....
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Guest-5E274E432 3 yıl en beğenilen
mbald
Telefon güzel de şu çinliler ne zaman iphone çakması bir telefon üretmeyecekler merak ediyor insan..

Maliyetten kaçıyorlar.
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mbald 3 yıl
Telefon güzel de şu çinliler ne zaman iphone çakması bir telefon üretmeyecekler merak ediyor insan..
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crazy585858 3 yıl
full hd ve s652 bence mükemmel.. s820 için sıraya girememişler belliki :) arka iphone ön galaxy note 5 maşallah :)
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Emre Kocakaya 3 yıl
Ayfon la bu..
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