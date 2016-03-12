Oppo R9 ve R9 Plus'ın teknik özellikleri sızdırıldı

Çin'in bilinen akıllı telefon üreticilerinden Oppo, Find 7 tepe modelinin ardından bir süredir suskunluğunu koruyordu. Geçtiğimiz günlerde Çin'li TENAA denetim raporlarında görülen Find 9'un teknik detayları internete sızdırıldı. Twitter'daki @OnLeaks tarafından sızdırılan detaylar hem R9 modelini hem de R9 Plus modelini kapsıyor.

Sızdırılan bilgilere göre 5.5 inç boyutlu 1080p AMOLED ekrana sahip olacak Oppo R9'de 8 çekirdekli bir işlemci yer alıyor. 4GB sanal belleğin bulunduğu telefonun arttıralabilir depolama kapasitesi ise 64GB boyutta. Önde 13MP, arkada 16MP'lik kameralara sahip olan R9'un bataryası 2850mAh kapasiteye sahip.

Oppo R9 Plus'a baktığımızda ise bizleri 6 inç boyutlu 1080p bir ekran karşılıyor. İşlemci tarafında Snapdragon 652'nin tercih edildiği modelin RAM boyutu ise diğer modelde olduğu gibi 4GB. R9'dan farklı olarak 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı depolama boyutunun sunulduğu R9 Plus'ın ön ve arka yüzünde 16MP'lik kameralar bulunuyor. Ekranıyla doğru orantılı olarak kasası da büyüyen modelde 4120mAh'lik bir batarya yer alıyor.

VOOC hızlı şarj teknolojisi, parmak izi okuyucu sensör gibi özelliklerin yer alacağı R9 ve R9 Plus'ın 17 Mart tarihinde duyurulması planlanıyor.

https://twitter.com/stagueve/status/708533924939616256