Oppo markasının yetkili distribütörü İndeks Bilgisayar oldu

Geçtiğimiz aylarda resmi olarak ülkemize giriş yapan ve bir ürün müdürü atayan yenilikçi Çinli marka Oppo, yetkili distribütör olarak Indeks Bilgisayar’ı seçti. Indeks Bilgisayar ülkemizde Lenovo, HP, Apple, Samsung gibi pek çok markanın da distribütörlüğünü yapıyor.

Elektronik mağazalar odaklı

Oppo’nun ülkemizde ürünlerini kendi dağıtacağı ifade ediliyordu ancak Indeks Bilgisayar dağıtım işini üzerine almış bulunuyor. Firma Oppo ürünlerinin elektronik mağazalar zincirlerine satışına odaklanacak.

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Oppo henüz resmi olarak ürünlerinin satışına başlamış değil. Oppo Find X modelinin yerelleştirilmiş olarak geleceği biliniyor. Ayrıca Oppo RX17 Neo, RX17 Pro, AX7 Pro modellerinin de ilk etapta geleceği tahmin ediliyor. İndeks Bilgisayar da bu konuda bir açıklama yapmadı.