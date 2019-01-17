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Oppo markasının yetkili distribütörü İndeks Bilgisayar oldu

Pek çok büyük teknoloji markasının ülkemizdeki distribütörlüğünü yapan İndeks Bilgisayar, yenilikçi Çinli üretici Oppo’nun da ürünlerini elektronik perakende mağazalarına tedarik edecek.
4 ay
5,7b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz aylarda resmi olarak ülkemize giriş yapan ve bir ürün müdürü atayan yenilikçi Çinli marka Oppo, yetkili distribütör olarak Indeks Bilgisayar’ı seçti. Indeks Bilgisayar ülkemizde Lenovo, HP, Apple, Samsung gibi pek çok markanın da distribütörlüğünü yapıyor.

Elektronik mağazalar odaklı

Oppo’nun ülkemizde ürünlerini kendi dağıtacağı ifade ediliyordu ancak Indeks Bilgisayar dağıtım işini üzerine almış bulunuyor. Firma Oppo ürünlerinin elektronik mağazalar zincirlerine satışına odaklanacak.

Ayrıca Bkz. "Vivo yenilikçi bir tasarıma sahip akıllı telefon duyurusu yapacak"

Oppo henüz resmi olarak ürünlerinin satışına başlamış değil. Oppo Find X modelinin yerelleştirilmiş olarak geleceği biliniyor. Ayrıca Oppo RX17 Neo, RX17 Pro, AX7 Pro modellerinin de ilk etapta geleceği tahmin ediliyor. İndeks Bilgisayar da bu konuda bir açıklama yapmadı.

 

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__Nikolaus__ 4 ay en beğenilen
5000 tl ile 500 kişiye satabilecekler mi bakalım

Fiyatı öyle aşırı yüksek değil yurtdışı fiyatı ve euro kurunu hesap edersek ama daha türkiyede insanların yarısı xiaomi yi öğrenememişken kim oppo ya 5k para verecek ? Hayır bide 845 bile değil işlemcisi.
5000 tl ile 500 kişiye satabilecekler mi bakalımFiyatı öyle aşırı yüksek değil yurtdışı fiyatı ve euro kurunu hesap edersek ama daha türkiyede ...
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eP_362 4 ay
Snapdragon 450 ve 2900 TL

Bugün indirim gelmiş 2099 TL olmuş.
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Onurmsq 4 ay Bloodin
Yurtdisi vergi ustune tekrar vergi ekliyorsun haberin yok.
Neyse ucuzsa 3 4tane al kendine
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zolzauza 4 ay
OPPOcek bizi :)
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zolzauza 4 ay
OPPOcez demiş adamlar :)
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DH Misafiri 4 ay
Cinli üreticiler ve onlara destek veren bu gibi firmaların sonunu coook iyi biliyoruz bu rakamlara bu ulkede pazar bulmaniz zor hatta imkansiz...yani anlamaniz icin yaziyorum "toranaga anjinsannnn"
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Jeopol 4 ay
fiyatlar yuksek olacagindan pek bir onemi yok gibi.
ankarada rx17nin reklamlari yapiliyordu. avrupada 600 euro oldugu dusunulunce fiyatlar burada ucar.
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astegon 4 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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astegon 4 ay
Geçmiş olsun. 600€ ile bu işler böyle oluyor. Yazık.
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Kerim5100 4 ay
Samsung Galaxy Note 9 128GB 4949TL...
Söyleyeceklerim bu kadar :D
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Quard 4 ay
Uygun fiyata satacaklarsa ve özellikleri de uyarsa neden olmasın.
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Akbaba89 4 ay
Felaket pahalı. Muadili Mi8SE kayıtsız olarak 1700-1800 civarına satılıyor. Evofone'un kulaklarını çınlatıyorum tekrardan.
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ToisAndro 4 ay
Adamlar anlamış sadece Türk halkına hitap eden oyunlardan bir cacık olmadığını. Amacın tüm dünyada oynanır bir oyun yapmak olması gerektiğini. Böylece hem halkımız oynar hem de tüm dünya. Yazılım ihraç edip sermaye çekiyor adamlar. Yüzlerce yerli oyun arasında kaybolmadan ödül bile almış.
Tebrikler..
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