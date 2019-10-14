Orijinal Fortnite haritası yerle bir oldu

Oyun dünyasının en çok kazandıran yapımları arasında yer alan Fortnite sosyal medyada büyük ses getiren bir etkinlikle ilk bölümü sona erdirdi. Orijinal Fortnite haritası yerle bir olurken tüm oyuncular kara deliğe düştü.

Ses getiren etkinlik

Onuncu sezon ile birlikte evrende bir meteor belirmiş ve sezonun bu çarpma ile sona ereceği ifade edilmiştir. Bununla birlikte meteor düştükten sonra oluşan kara delik tüm evreni içerisine çekti. Dün gece gerçekleşen patlamada oyundaki oyuncular ile birlikte lobide bekleyen oyuncular da kara deliğin içerisine çekildi.

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"PUBG geliştiricilerinden sosyalleşme odaklı oyun"

Fortnite Chapter 2 olarak adlandırılan yeni sezonda oyuncuları neler bekliyor resmi olarak bilinmiyor ancak sızdırılan bir tanıtım videosu mevcut. Buna göre yeni bir harita, pogo zıplama çubukları, takım arkadaşını sırtında taşıyabilme, seviye sınırının 127 olması, 100 yeni ödül bizi bekliyor.

Halen oyuna girildiğinde bir kara delik oyuncuları karşılıyor. Fortnite sosyal medya hesapları da eski gönderileri silerek sadece kara delik ile ilgili olanları bıraktı. Twitter üzerinde halen bir canlı yayın devam ediyor.