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Orta seviye Lumia'lar tarihe karışıyor

3 yıl
5,8b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Orta seviye Lumia'lar tarihe karışıyor

Microsoft'un dün yeni işten çıkarmaları duyurmasının ardından, firmanın mobil dünyadaki stratejisi de merak konusu olmuştu. İşten çıkarmaların büyük kısmını mobil bölümden yapan Microsoft, Lumia stratejisinde de değişikliğe gidiyor. 

Microsoft bundan böyle mobil pazarda üç kategoriye odaklanacak. Bunlardan ilki kurumsal müşteriler, ikincisi düşük maliyet arayan tüketiciler, üçüncüsü bir amiral gemi beklentisindeki takipçiler.

Microsoft bu üç kategoride her yıl bir veya iki akıllı telefon modeli piyasaya sürecek. Böylece firmanın yılda 6'ya kadar Lumia modeli piyasaya sürdüğüne şahit olacağız. Peki yukarıdaki kategoriler arasında yer almayan orta seviye segmentin akibeti ne olacak?

Microsoft Windows Phone 8 ile birlikte ekosisteme yeni katılan bölgesel üreticilere bazı şartlar koşmuştu. Bunlardan bir tanesi üreticilerin sadece giriş seviyesi segmentte Lumia ailesi ile rekabet edebilmesi şartıydı. Yani bu üreticiler orta seviye veya amiral gemi modeli üretemiyordu. 

Şimdi ise artık Lumia 730 ve 830 tarafından domine edilen orta seviye Windows Phone segmenti diğer üreticilere de açılmış durumda. Bundan sonra Microsoft'un çekildiği bu segmentte üçüncü taraf üreticilerin modellerini göreceğiz. 

Mobil pazar ile ilgili diğer bir gelişme ise firmanın en iyi gelir elde ettiği ülke ve perakende kanallarına yoğunlaşması ve başarılı olamadığı ülkelerden ise çekilmesi. Muhtemelen Çin, Japonya gibi Windows Phone ekosisteminin zayıf olduğu ülkelerden firmanın çekilmesi söz konusu.  

Aslında Windows 10 hazırlıkları nedeniyle bu yıl Windows Phone ekosisteminde yaprak kımıldamıyordu diyebiliriz. Yeni strateji ile nasıl bir hareketlilik yaşayacağımızı zaman gösterecek.  

http://wmpoweruser.com/microsofts-lumia-device-business-to-exit-markets-and-carrier-relationships-where-it-hasnt-been-successful/ Yorum Yaz
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Lova 3 yıl en beğenilen
Hangi üreticiden bahsediyor bunlar, kim rekabet edicek? Sanki ortalarda Microsofttan başka üretici var da.
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OyunaGelenAdam 3 yıl
Note 4 ayarında kalemli telefon çıkarsın bir de cortana turkçe olsun..olay biter..al sana iş telefonu..bunu bir türlü goremiyor microsoft

Ayrıca bu tarz haberlerden Windows u kötüleyip durmayın fanatik değilim ama insan yediği tabağa pisler mi

Yaptığınız resmen bu..
Bu haberler çok can sıkıcı...
SIKILDIK ARTIK..
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celibar 3 yıl
microsoft, diğer firmalara bütün segmentlerde izin vermediği sürece mağazanın gelişeceğini zannetmiyorum. microsoft ani kararlar veren firma. bir bakmışsın telefon üretimini durdurup windows phone'un fişini çeker.
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Whippoorwill 3 yıl celibar
celibar
microsoft, diğer firmalara bütün segmentlerde izin vermediği sürece mağazanın gelişeceğini zannetmiyorum. microsoft ani kararlar veren firma. bir bakmışsın telefon üretimini durdurup windows phone'un fişini çeker.

Şu an dediğinizi yaparsa kâr eder.
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hideaways 3 yıl
Hiç bulaşmayın wp ye
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mustafasc 3 yıl
300 TL ye alınacak en iyi telefon Lumia dır. İllede üst seviye ile kıyaslamayın şunu...
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Yosunluel 3 yıl
Kafasına göre takılıyor microsoft...Geliştiricilere kesenin ağzını aç ki storedaki uygulama çeşitliliğin artsın...
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AMERICAN 3 yıl
az ama kararlı lumia kararı çok uygun.
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samedl 3 yıl
Bence Windows Phone bırakamıyor aksine daha genişletiyor şöyle düşünüyorum microsoft Nexus gibi bir-iki telefon çıkaracak değer segmentleri başka markalara bırakacak
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engincaglayan 3 yıl
zaten windows 10 bile kurtaramaz windows phone olayını.hala çok acemice ve arayüz bir zaman sonra bunalıma sürüklüyor adamı.lumia 920'ye 6 ay zor katlanabildim o da kamerasının hatrına.zaten koca iş ve özel çevremde tek numune bendim wp kullanan bende bıraktım.
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Microsoft Specialist 3 yıl
Bi bitmediniz.
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DH Misafiri 3 yıl
Bakalım, MS Nokia'yı ne zaman batıracak?
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a_y_k_u_t 3 yıl
Biz yandık siz yanmayın genel performans açısından lumia 530 ile 930 arasında hiç bir fark yok zaten...
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OverClocK1ng 3 yıl
Microsoft: Dünya üzerindeki en çabuk karar değiştiren firma.
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