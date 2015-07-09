Orta seviye Lumia'lar tarihe karışıyor

Microsoft'un dün yeni işten çıkarmaları duyurmasının ardından, firmanın mobil dünyadaki stratejisi de merak konusu olmuştu. İşten çıkarmaların büyük kısmını mobil bölümden yapan Microsoft, Lumia stratejisinde de değişikliğe gidiyor.





Microsoft bundan böyle mobil pazarda üç kategoriye odaklanacak. Bunlardan ilki kurumsal müşteriler, ikincisi düşük maliyet arayan tüketiciler, üçüncüsü bir amiral gemi beklentisindeki takipçiler.





Microsoft bu üç kategoride her yıl bir veya iki akıllı telefon modeli piyasaya sürecek. Böylece firmanın yılda 6'ya kadar Lumia modeli piyasaya sürdüğüne şahit olacağız. Peki yukarıdaki kategoriler arasında yer almayan orta seviye segmentin akibeti ne olacak?





Microsoft Windows Phone 8 ile birlikte ekosisteme yeni katılan bölgesel üreticilere bazı şartlar koşmuştu. Bunlardan bir tanesi üreticilerin sadece giriş seviyesi segmentte Lumia ailesi ile rekabet edebilmesi şartıydı. Yani bu üreticiler orta seviye veya amiral gemi modeli üretemiyordu.





Şimdi ise artık Lumia 730 ve 830 tarafından domine edilen orta seviye Windows Phone segmenti diğer üreticilere de açılmış durumda. Bundan sonra Microsoft'un çekildiği bu segmentte üçüncü taraf üreticilerin modellerini göreceğiz.





Mobil pazar ile ilgili diğer bir gelişme ise firmanın en iyi gelir elde ettiği ülke ve perakende kanallarına yoğunlaşması ve başarılı olamadığı ülkelerden ise çekilmesi. Muhtemelen Çin, Japonya gibi Windows Phone ekosisteminin zayıf olduğu ülkelerden firmanın çekilmesi söz konusu.





Aslında Windows 10 hazırlıkları nedeniyle bu yıl Windows Phone ekosisteminde yaprak kımıldamıyordu diyebiliriz. Yeni strateji ile nasıl bir hareketlilik yaşayacağımızı zaman gösterecek.

http://wmpoweruser.com/microsofts-lumia-device-business-to-exit-markets-and-carrier-relationships-where-it-hasnt-been-successful/