Orta seviye bir Lumia cihazı yolda

Haber Editörü
Windows 10 ile birlikte Microsoft'un amiral gemi seviyesinde Lumia akıllı telefonları piyasaya süreceği açıklanmıştı. Ancak yıl sonuna doğru çıkacak bu modellere kadar Microsoft alt seviyeden yoluna devam edecek gibi görünüyor.
Endonezya'da sertifika onayından geçen yeni bir cihaz RM-1072 model numarasını taşıyor ve Lumia'nın 8xx serisine ekleneceği tahmin ediliyor. Zira Lumia 830 ile benzeyen özelliklere sahip.
5 inçlik ekranda 720p çözünürlük taşıyan cihaz Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alıyor. Arka tarafta 8.7MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, ön kısımda 0.9MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 8GB dahili hafıza microSD yuvası ile desteklenmiş.
Bununla birlikte özelliklere bakıldığında cihaz Lumia 735 ile rekabet edecek gibi duruyor. Bu bakımdan Lumia 835 şeklinde bir isimlendirme yapılması da muhtemel. Şu an için Microsoft tarafında bir akıllı telefon hareketliliği yaşanmıyor ancak MWC 2015 etkinliğinde bir veya iki alt seviye modelin tanıtılması bekleniyor. RM-1072 model numaralı cihaz da bunlardan birisi olabilir.
http://wmpoweruser.com/rumour-microsoft-to-introduce-a-lower-specced-lumia-830-the-rm-1072/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
700-900 fiyat aralığında yeni bir model yok. Varolanlar geçmiş yılların modelleri. Bu fiyat aralığında olması gereken yeni cihazlar ise 1000 ve üstü fiyatta..
Dilediğinizce orta yada üst sınıf model çıkarabilirsiniz ama fiyatlandırma mantığı değişmedikçe Lumianın pazardaki payı artmaz, artamaz.. Androide değil rakip, alternatif bile olamaz.
Kaldıki işletim sisteminin, geliştirilmesi gereken bir çok unsuru var daha..
Syg.
dalga geçmenin mantığını bir açıklasanda bizde anlasak.. elindeki cihaz hangisi ise parasıyla alır kullanırım.. almıyorum diye neden dalga geçiyorsunuz.. hastamısın kardeşim..?
yani ulaşılabilir bir konumda olduğunuz halde milleti küçük görmenin peşindesin, ya ulaşılamaz bir konumda olsan ne olursun merak ettim doğrusu.. insan ol dostum.....
Sistem Wp yerine Android olsa cidden bu kadar Lumia çeşidi fazla olurdu zaten piyasa da bir hayli model var çeşit tasarım var ama Wpde bu kadar çeşit olmadığından ben doğal karşılıyorum bu kadar model çıkartmasını.
Bence 925 in büyütülmüş hali olabilir. Gerçi 1520 arka bölüm tasarımı olarak 925 e benziyor.
Resimlerden öyle gözüküyor. Ama gidip bir mağazaya incelersen aslında hiçbirinin birbirine benzemediğini idrak edebilirsin