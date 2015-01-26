Orta seviye bir Lumia cihazı yolda





Windows 10 ile birlikte Microsoft'un amiral gemi seviyesinde Lumia akıllı telefonları piyasaya süreceği açıklanmıştı. Ancak yıl sonuna doğru çıkacak bu modellere kadar Microsoft alt seviyeden yoluna devam edecek gibi görünüyor.





Endonezya'da sertifika onayından geçen yeni bir cihaz RM-1072 model numarasını taşıyor ve Lumia'nın 8xx serisine ekleneceği tahmin ediliyor. Zira Lumia 830 ile benzeyen özelliklere sahip.





5 inçlik ekranda 720p çözünürlük taşıyan cihaz Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alıyor. Arka tarafta 8.7MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, ön kısımda 0.9MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 8GB dahili hafıza microSD yuvası ile desteklenmiş.





Bununla birlikte özelliklere bakıldığında cihaz Lumia 735 ile rekabet edecek gibi duruyor. Bu bakımdan Lumia 835 şeklinde bir isimlendirme yapılması da muhtemel. Şu an için Microsoft tarafında bir akıllı telefon hareketliliği yaşanmıyor ancak MWC 2015 etkinliğinde bir veya iki alt seviye modelin tanıtılması bekleniyor. RM-1072 model numaralı cihaz da bunlardan birisi olabilir.

http://wmpoweruser.com/rumour-microsoft-to-introduce-a-lower-specced-lumia-830-the-rm-1072/