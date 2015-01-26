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Orta seviye bir Lumia cihazı yolda

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Orta seviye bir Lumia cihazı yolda

Windows 10 ile birlikte Microsoft'un amiral gemi seviyesinde Lumia akıllı telefonları piyasaya süreceği açıklanmıştı. Ancak yıl sonuna doğru çıkacak bu modellere kadar Microsoft alt seviyeden yoluna devam edecek gibi görünüyor. 

Endonezya'da sertifika onayından geçen yeni bir cihaz RM-1072 model numarasını taşıyor ve Lumia'nın 8xx serisine ekleneceği tahmin ediliyor. Zira Lumia 830 ile benzeyen özelliklere sahip. 

5 inçlik ekranda 720p çözünürlük taşıyan cihaz Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alıyor. Arka tarafta 8.7MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, ön kısımda 0.9MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 8GB dahili hafıza microSD yuvası ile desteklenmiş. 

Bununla birlikte özelliklere bakıldığında cihaz Lumia 735 ile rekabet edecek gibi duruyor. Bu bakımdan Lumia 835 şeklinde bir isimlendirme yapılması da muhtemel. Şu an için Microsoft tarafında bir akıllı telefon hareketliliği yaşanmıyor ancak MWC 2015 etkinliğinde bir veya iki alt seviye modelin tanıtılması bekleniyor. RM-1072 model numaralı cihaz da bunlardan birisi olabilir.  

http://wmpoweruser.com/rumour-microsoft-to-introduce-a-lower-specced-lumia-830-the-rm-1072/ Yorum Yaz
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seckinar 4 yıl
Fiyatı yine yüksekten açarlar maalesef. Bu pazarlama mantığını anlamak güç. Androide rakip değil de uygun bir alternatif olabilecekken, bu fiyat politikası ile nasıl popüler modellere alternatif olunabilir?

700-900 fiyat aralığında yeni bir model yok. Varolanlar geçmiş yılların modelleri. Bu fiyat aralığında olması gereken yeni cihazlar ise 1000 ve üstü fiyatta..

Dilediğinizce orta yada üst sınıf model çıkarabilirsiniz ama fiyatlandırma mantığı değişmedikçe Lumianın pazardaki payı artmaz, artamaz.. Androide değil rakip, alternatif bile olamaz.

Kaldıki işletim sisteminin, geliştirilmesi gereken bir çok unsuru var daha..
Syg.
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atkosturanadam 4 yıl
İgrenc teller yapiyorlar sacmalik resmen orta seviye dedikleri cihaz 0.9 mp on kamera sunuyor 720 p ekran alcaklari fiyat da fazla fp urunu yapmazsan nasil kullanicilar alsin bende lumia kullaniyordum androide gectim bilmeden konusmuyorum.
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clopin 4 yıl
Zamaninda az bagirmadik androide gec diye ah nokia ah zirveyi yedirdin cinlilere japonlara korelilere
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assasin34 4 yıl
windowsphone cihaz kullanan kac kisi var ya.:-)
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tropeus77 4 yıl assasin34
assasin34

windowsphone cihaz kullanan kac kisi var ya.:-)

dalga geçmenin mantığını bir açıklasanda bizde anlasak.. elindeki cihaz hangisi ise parasıyla alır kullanırım.. almıyorum diye neden dalga geçiyorsunuz.. hastamısın kardeşim..?

yani ulaşılabilir bir konumda olduğunuz halde milleti küçük görmenin peşindesin, ya ulaşılamaz bir konumda olsan ne olursun merak ettim doğrusu.. insan ol dostum.....
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orktas 4 yıl
Aslında iyi oluyor fazla model olması, Windows Phone doğru düzgün sadece Lumia üretiyor doğal olarak çeşit az ufak farklılıklar da olsa kullanıcılar kendine hangisini daha uygun hissediyorsa onu alabiliyor.

Sistem Wp yerine Android olsa cidden bu kadar Lumia çeşidi fazla olurdu zaten piyasa da bir hayli model var çeşit tasarım var ama Wpde bu kadar çeşit olmadığından ben doğal karşılıyorum bu kadar model çıkartmasını.
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yokbeolumbe 4 yıl
Neredeyse her nokia modelinin esdegerinde microsoftlu telefon çikariyorlar amiral gemiyide görücez 1520 den pek fazla artisi olmayacak
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General. 4 yıl
Birsürü orta seviye cihazı var zaten hiç gerek yok bu modele.
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Mangal Yürek Darius 4 yıl
Kamera 820'nin aynısı heralde biraz ekranı büyütmüşler iyi bir seçenek olabilir tasarıma ve fiyatına bakmak lazım
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Whippoorwill 4 yıl Mangal Yürek Darius
Mangal Yürek Darius
Kamera 820'nin aynısı heralde biraz ekranı büyütmüşler iyi bir seçenek olabilir tasarıma ve fiyatına bakmak lazım

Bence 925 in büyütülmüş hali olabilir. Gerçi 1520 arka bölüm tasarımı olarak 925 e benziyor.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
boş işler bunlar. nokia yı silip seri üretim yapmakla olmuyor
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Her isi ters giden adam 4 yıl
Her telefonu birbirinin aynısı neredeyse
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Biyturs_OnSr 4 yıl Her isi ters giden adam
Lily Allen

Her telefonu birbirinin aynısı neredeyse


Resimlerden öyle gözüküyor. Ama gidip bir mağazaya incelersen aslında hiçbirinin birbirine benzemediğini idrak edebilirsin
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